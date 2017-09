GNW-News: Dangote Foundation und GBCHealth bündeln ihre Kräfte und bilden eine Gesundheitskoalition

Dangote Foundation und GBCHealth bündeln ihre Kräfte und bilden eine Gesundheitskoalition

NEW YORK, 21. September 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dangote Foundation

(www.Dangote.com) und GBCHealth haben sich zusammengetan und bilden ein neues

Modell der Partnerschaft, die African Business Coalition on Health (ABCHealth)

in Afrika.

Der Vorsitzende von Dangote Foundation, Aliko Dangote, verkündete während des

Bloomberg Global Business Forums, an dem er als Mitveranstalter teilnahm und das

diese Woche parallel zur Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York

stattfand, die Pläne, eine African Business Coalition on Health (ABCHealth) zu

bilden.

Ihm zufolge beabsichtigt die von Afrika geleitete Koalition aus Unternehmen und

Wohltätern, die Gesundheit und das Wohlbefinden von Afrikanern zu verbessern,

sowohl am Arbeitsplatz als auch in größeren Gemeinschaften. Er gab an, dass die

Partnerschaft wirkungsvolle Gesundheitsprogramme in ganz Afrika entwickeln und

umsetzen, Wissen vertiefen, Anzeichen für künftige Investitionen errichten und

die Koordination zwischen afrikanischen Wohltätern, Wirtschaftsführern,

Unternehmen und regionalen Geschäftsnetzwerken stärken soll.

Die Koalition macht sich die Führungsrolle, die Reputation und die Stärke der

Aliko Dangote Foundation ebenso zunutze wie die Erfahrung, die Reputation und

die globale Reichweite von GBCHealth. Entscheidende Fragen werden der Fokus der

Partnerschaft sein, der von Ernährung bis hin zu Malaria reicht, wobei die

Prioritäten von regionalen Führungskräften bestimmt und festgelegt werden.

Durch seine Stiftung hat Dangote die GBCHealth mit einem beispiellosen Beitrag

an Fördergeldern und Startkapital versorgt. Über drei Jahre sind dies 1,5 Mio.

USD, die als Aktionsaufruf gelten sollen und die für die afrikanische

Geschäftswelt als Zeichen zu verstehen ist, wie wichtig Zusammenarbeit und

Investitionen in Gesundheit sind.

"Die Zeit ist reif, dass der private Sektor proaktiv seinen Wert aufzeigt, indem

er Partnerschaften eingeht, die eine neue Ära der Entwicklung einläuten",

erklärte Aliko Dangote. "Die Koalition ist in der Lage, die so dringend

benötigte Orientierungshilfe zu geben, damit die Aktivitäten und Investitionen

die Ergebnisse in Bereiche steuern, in denen der private Sektor einen wahren

Unterschied ausmachen kann und sich dabei auf ganzheitliche und integrierte

Lösungen konzentriert, die Grenzen überschreiten. Wir freuen uns darauf, mit

anderen Wirtschaftsführern als Entwicklungspartner zusammenzuarbeiten, um die

Wirkungen zu steuern."

Der Co-Vorsitzende des Verwaltungsrats von GBCHealth, Aigboje Aig-Imoukhuede

sagte: "Diese Koalition vereint zwei Schwergewichte aus den Bereichen

Gesundheitswesen und Entwicklung."

"Gemeinsam haben wir die Möglichkeit, zu zeigen, wie Investitionen in die

Gesundheit und die Schaffung einer gesünderen Bevölkerung den Nutzen für die

Aktionäre maximieren, das Wirtschaftswachstum beschleunigen und den Eintritt in

neue Märkte vereinfachen können."

Über die nächsten drei Jahre verfolgt die Koalition im Wesentlichen fünf Ziele:

* Partnerschaften zu vorrangigen Gesundheitsprogrammen schaffen, um die

Ergebnisse auszuweiten und zu beschleunigen;

* Direkt mit Unternehmen zusammenarbeiten, um betriebliche und

gemeinschaftliche Gesundheitsprogramme zu optimieren;

* Sich für Richtlinien und Initiativen einsetzen, die Änderungen auf

Systemebene voranbringen;

* Einen Knotenpunkt für Daten und Erkenntnisse schaffen, die sich speziell auf

Afrika und afrikanische Unternehmen beziehen;

* Veranstaltungen für Führungskräfte betreuen, um Aktionen rund um

Gesundheitsthemen einzuberufen und zu steuern.

Das Programm wird in Nigeria starten und in den nächsten Jahren in den

Geschäftsgebieten von Afrika und darüber hinaus eingeführt.

Auf dem Kontinent gibt es derzeit 400 Unternehmen mit einem Umsatz von mehr als

1 Mrd. USD pro Jahr und diese Unternehmen verfügen im Vergleich zu weltweit

vergleichbaren Unternehmen im Allgemeinen über ein schnelleres Wachstum und

höhere Rentabilität. Zusammen mit diesen schnell agierenden regional führenden

Unternehmen schaffen kleine und wachsende Unternehmen 80 % der Beschäftigung des

Kontinents und befeuern so den Motor des Wachstums.

Vor diesem Hintergrund gibt es laut Dangote eine neue Riege an verantwortlichen

Wirtschaftsführern und Wohltätern, denen der Wert und die Versprechungen einer

nachhaltigen umfangreichen Investition in afrikanischen Ländern bewusst ist und

die bereit sind, noch mehr auf die Menschen und Wirtschaften des Kontinents

einzuwirken.

Investitionen in bessere Schulung, Gesundheit und Lieferketten haben einen

direkten finanziellen Ertrag generiert, durch Gewinne in Produktivität und

Effizienz, wobei Unterstützungen für soziale Programme das Wirtschaftswachstum

beschleunigt und die Erträge hat steigen lassen, wodurch ein größerer

Konsumentenkreis möglich ist und der Eintritt in neue Märkte einfacher wird.

Zouera Youssoufou, CEO der Dangote Foundation sagte: "GBCHealth weist eine

starke Erfolgsbilanz auf, wenn es darum geht, verschiedene Gruppen zu vereinen,

um das gesundheitliche Wohlbefinden von Gemeinschaften zu verbessern. Wir freuen

uns darauf, zusammenzuarbeiten und eine afrikanische Unternehmensgemeinschaft zu

errichten, die gemeinsam als Gruppe eine gesündere und integrativere Entwicklung

vorantreibt."

"Was nun benötigt wird, ist ein Ansatz, der den Wert lokaler Erkenntnisse und

vertrauenswürdiger Netzwerke mit der Hebelkraft einer globalen Plattform und

globalem Fachwissen kombiniert und so die koordiniertere und wirkungsvollere

Beteiligung des afrikanischen privaten Sektors auf dem Kontinent und innerhalb

der globalen Entwicklungsgemeinschaft unterstützt", so Aig-Imoukhuede.

"Die Koalition stützt sich auf das von lokal zu global ausgerichtete

Geschäftskonzept, das wir in Nigeria durch unsere Arbeit mit der Corporate

Alliance on Malaria in Africa (CAMA) entwickelt haben. Die Aliko Dangote

Foundation hat gezeigt, über welches Fachwissen sie bei der Umsetzung

ergebnisorientierter Gesundheitsprogramme in Nigeria und ganz Afrika verfügt.

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit, um die Erkenntnisse dieser Arbeit einem

globalen Publikum zu vermitteln", erzählte Nancy Wildfeir-Field, President von

GBCHealth.

Zu den unmittelbaren Zielen gehören die Einstellung eines CEO in Afrika für

ABCHealth und der Aufbau eines Stützpunktes, von dem aus die Koalition auf einen

Start Anfang 2018 hinarbeiten kann.

Die Stiftung stellt dem Personal der Koalition in den ersten drei Jahren der

Entwicklungsarbeit großzügigerweise Büroräume und Unterstützung zur Verfügung.

"Es ist ein ambitioniertes und mutiges Projekt", sagte Dangote, "aber die

einzige Möglichkeit, Afrika voranzubringen und kühne Schritte zu wagen, besteht

darin, in großen Maßstäben zu denken, zu träumen und gemeinsam Großes zu

unternehmen - verhärtete Strukturen aufbrechen sowie grenz- und

branchenübergreifend zu arbeiten - zusammen mit Regierungen und miteinander."

Verbreitet von APO, im Namen von Dangote Group.

Pressekontakt:

Francis Awowole-Browne

Francis.Awowole@Dangote.com

+234 806 630 4898

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Dangote Group via GlobeNewswire

https://www.dangote.com