GNW-News: Die International Association for the Study of Lung Cancer gibt die Auswahl von Abstracts für die 18. Weltkonferenz zu Lungenkrebs bekannt

Die International Association for the Study of Lung Cancer gibt die Auswahl von Abstracts für die 18. Weltkonferenz zu Lungenkrebs bekannt

Bahnbrechende Forschung wird Licht auf die neuesten Fortschritte bei der

Untersuchung von Lungenkrebs werfen

DENVER, 2017-09-08 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die International Association for the

Study of Lung Cancer (IASLC) hat heute die Auswahl der Abstracts für die 18.

World Conference on Lung Cancer (WCLC) bekanntgegeben, die vom 15. bis zum 18.

Oktober 2017 in Yokohama, Japan stattfinden wird. Während der Konferenz werden

renommierte Forscher, Ärzte, Krankenschwestern und -Pfleger sowie

Interessenvertreter aus der ganzen Welt die neuesten Fortschritte bezüglich der

Prävention und Behandlung von Lungenkrebs sowie Erkenntnisse über die Erkrankung

auf zahlreichen Gebieten, darunter Chirurgie, Strahlentherapie, zielgerichtete

Therapien, Immuntherapie und Patientenvertretung, vorstellen.

"Die bahnbrechende Forschung, die auf der diesjährigen Konferenz vorgestellt

werden soll, wird unsere Bemühungen um eine Erweiterung globaler Ausbildung und

Forschung im Bereich Lungenkrebs weiter stärken", so Dr. Fred R. Hirsch,

Professor für Medizin und Pathologie am Krebszentrum und dem Fachbereich Medizin

der University of Colorado sowie CEO der IASLC. "Unsere Konferenz ist insofern

einzigartig, als dass wir uns ausschließlich dem Lungenkrebs und anderen

malignen Erkrankungen des Brustraums widmen und die Forschungsarbeit der besten

Köpfe in diesen Bereichen und in allen Fachrichtungen vorstellen. Eine

gemeinschaftsorientierte Einstellung ist entscheidend im Kampf gegen den

Lungenkrebs weltweit."

Unter den ausgewählten Abstracts für die WCLC 2017 befinden sich:

* Sozio-ökonomische Faktoren, die die Ergebnisse bei nicht-kleinzelligem

Lungenkrebs (NSCLC) beeinflussen: Eine große bevölkerungsbasierte Analyse -

Yanyan Lou, USA

* RESPECT-MESO: Eine internationale randomisierte kontrollierte Studie zur

Beurteilung früher spezialisierter Palliativversorgung bei malignem

Pleuramesotheliom - Fraser Brims, Australien

* Kosten und Kosteneffektivität der Raucherentwöhnung innerhalb eines

organisierten Lungenkrebsfrüherkennungsprogramms mittels Computertomografie

- William Evans, Kanada

* Die SCAT Phase III-Studie: Ergänzende Computertomografie basierend auf dem

BRCA1-Spiegel bei resezierten Patienten mit NSCLC N+. Finale Überlebensdaten

einer spanischen Studie von Lungenkrebspatienten - Bartomeu Massuti, Spanien

* Das IASLC-Projekt zur Stadienbestimmung von Lungenkrebs: Analyse des Status

der Resektionsränder und Vorschläge zu R-Statusdeskriptoren bei nicht-

kleinzelligem Lungenkrebs - John Edwards, Großbritannien

* Die Korrelation zwischen DLL3-Expression und hochgradigem neuroendokrinen

Lungenkarzinom. Klinisch-pathologische Merkmale und Prognosen - Li-Xu Yan,

China

* Patientenberichtete Endpunkte mit Durvalumab nach Radiochemotherapie bei

lokal fortgeschrittenem, nicht-resizierbarem NSCLC: Daten aus dem

Pazifischen Raum; Daten zur Lebensqualität nach Radiotherapie mit oder ohne

Immuntherapie - Rina Hui, Australien

* Bewegung verbessert die funktionelle Kapazität bei Patienten mit Lungenkrebs

im fortgeschrittenen Stadium - Morten Quist, Dänemark

* Reduktion der Lungenkrebsmortalität in unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen

durch Forschung und Ausbildung bezüglich Zugang zu gesellschaftlichen

Krebsaufklärungsprogrammen (C-CARE) - Lovoria Williams, USA

Die oben aufgeführten Abstracts werden im Presseprogramm erscheinen. Das

vollständige Verzeichnis der Abstracts finden Sie auf der Website der WCLC hier.

Über die WCLC:

Die World Conference on Lung Cancer (WCLC) ist das weltweit größte Treffen, das

sich mit Lungenkrebs und anderen malignen Erkrankungen des Brustraums befasst.

Sie zieht jährlich mehr als 6.000 Wissenschaftler, Ärzte und Fachleute aus über

100 Ländern an. Das Ziel ist es, die neusten wissenschaftlichen Errungenschaften

zu verbreiten, das Bewusstsein zu verstärken, die Zusammenarbeit und das

Verständnis im Bereich Lungenkrebs zu verbessern und den Teilnehmern dabei zu

helfen, die neusten Entwicklungen überall auf der Welt einzusetzen. Unter dem

Motto "Synergy to Conquer Lung Cancer" (Synergie im Kampf gegen den Lungenkrebs)

wird die Konferenz zahlreiche Fachrichtungen einbeziehen und mehrere

Forschungsstudien und Ergebnisse klinischer Studien vorstellen. Weitere

Informationen finden Sie hier:http://wclc2017.iaslc.org/.

Über die IASLC:

Die International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC) ist die

einzige Organisation weltweit, die sich der Untersuchung und Forschung über den

Lungenkrebs und anderen malignen Erkrankungen des Brustraums widmet. Die 1974

gegründete Organisation hat mehr als 6.500 Mitglieder, die Spezialisten für

Lungenkrebs in allen Fachrichtungen in mehr als 100 Ländern sind. Sie bilden ein

globales Netzwerk der Zusammenarbeit im weltweiten Kampf gegen den Lungenkrebs

und Krebsarten des Brustraums. Die Organisation veröffentlicht außerdem

das Journal of Thoracic Oncology, ein erstrangiges lehrreiches und informatives

Druckwerk zu Themen der Prävention, Feststellung, Diagnose und Behandlung aller

Arten von malignen Erkrankungen des Brustraums. Weitere Informationen finden Sie

unter www.iaslc.org.

