GNW-News: Ensemble Connector gewinnt 2017 Telecoms World Award

Software-basierte Virtualisierungsplattform in Verizons uCPE Service wird mit

Innovationspreis ausgezeichnet

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate. 22. September 2017. ADVA Optical Networking

gab heute bekannt, dass das Software-Produkt Ensemble Connector den 2017

Telecoms World Award in der Kategorie Netzausrüster-Innovation gewonnen hat.

Ensemble Connector, die leistungsstarke Software-Hosting-Plattform für virtuelle

Netzfunktionen (Virtual Network Functions, VNFs), wurde bei der Preisverleihung

in Dubai für ihre Offenheit und Benutzerfreundlichkeit ausgezeichnet. Durch den

Einsatz von Ensemble Connector können Kommunikationsdienstleister ihre

Abhängigkeiten von einzelnen Herstellern reduzieren und mittels einer

optimierten Software unterschiedliche VNFs bereitstellen. Die Lösung bietet eine

einfache und effiziente Implementierung. Die NFV-Technologie von ADVA Optical

Networking wird bereits erfolgreich mehreren Netzbetreibern eingesetzt. Unter

anderem basiert der universelle Netzabschluss (universal Customer Premise

Equipment, uCPE) von Verizon auf dieser Technik.

"Wir freuen uns, dass unser Ensemble Connector den Telecoms World Innovation

Award in der Kategorie Netzausrüster gewinnen konnte. Diese Auszeichnung belohnt

die harte Arbeit von unserem Virtualisierungsteam. Sie bestätigt, dass unsere

NFV-Strategie, die den Netzbetreibern Flexibilität, Effizienz und Agilität

liefert, in der Industrie gut ankommt", sagte Prayson Pate, CTO der Ensemble

Division von ADVA Optical Networking. "Was uns auszeichnet, ist die Tatsache,

dass wir Kommunikationsdienstleistern die Möglichkeit bieten, Virtualisierung,

Automatisierung und Orchestrierung als Werkzeuge zur Erstellung, Aktivierung und

Sicherung dynamischer neuer Dienste zu nutzen. Da sich unsere Innovation auf die

Weiterentwicklung von nativen Cloud-Networking-Lösungen fokussiert, ist es

spannend zu sehen, dass eine Jury von unabhängigen Analysten die leistungsstarke

Netztransformation, die mit der Implementierung unserer NFV-Technologie möglich

wird, erkennt und auszeichnet."

Ensemble Connector ermöglicht es Kommunikationsdienstleistern unterschiedliche

VNFs von einer Vielzahl von Anbietern zu nutzen und bietet ihnen somit eine

Vielfalt an Freiheitsgraden bei der Wahl von Hardware, Software und Einsatzort.

Durch integrierten Management- und Automatisierungswerkzeuge garantiert Ensemble

Connector einfache operative Abläufe. Kommunikationsdienstleister können jetzt

neue Dienste innerhalb kürzester Zeit bereitstellen, mit innovativen Service-

Angeboten experimentieren und Try-before-you-Buy-Programme für neue dynamische

Dienste erstellen. Mit der NFV-Orchestrierung können die Betreiber zum Beispiel

Multi-Tenancy-VNFs auf einem Ensemble Connector-fähigen Server bereitstellen,

der sich bereits im Netz eines Mobilfunkanbieters befindet, und damit ihre

Kapazitätsauslastung und Kosteneffizienz maximieren.

"Ich bin sehr stolz darauf, dass unser Ensemble Connector weiterhin so viel

Anerkennung erhält. Der Bedarf, hardwarebasierte Dienste durch softwarebasierte,

Cloud-native Lösungen abzulösen wird täglich größer und wächst immer schneller",

sagte Stephan Rettenberger, SVP, Marketing und Investor Relations bei ADVA

Optical Networking. "Ensemble Connector ist eine wichtige Technologie für

Kommunikationsdienstleister, die damit ihren Kunden eine einfache und schnelle

Bereitstellung neuer Dienste garantieren und mehrere Software-basierte Dienste

auf einer einzigen uCPE-Installation sicher implementieren können. Mit Anbietern

wie Verizon, Masergy und DartPoints, die bereits unsere Ensemble-Produkte nutzen

und ihren Kunden eine agile, kostengünstige Dienstleistung bieten, zeigen wir

der Welt, dass unsere Technologie das Versprechen von NFV heute schon einlöst."

Im folgenden Video finden Sie weiterführende Informationen zu Ensemble

Connector: https://youtu.be/pCmZV7mxDRc.

