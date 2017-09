GNW-News: FNC startet globalen Aufruf zur effizienteren Kaffeeernte in Kolumbien

FNC startet globalen Aufruf zur effizienteren Kaffeeernte in Kolumbien

Dieser öffentliche Aufruf soll Vorschläge zu innovativen Lösungen von

Unternehmern, Forschungsgruppen bzw. Unternehmen sammeln, die die selektive

Kaffeeernte in Kolumbien effizienter gestalten könnten.

BOGOTA, Kolumbien, 5. September 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Colombian Coffee

Growers Federation (FNC), die Vereinigung der kolumbianischen Kaffeeanbauer, hat

vor kurzem einen weltweiten Aufruf gestartet, um die selektive Kaffeeernte in

Kolumbien effizienter zu gestalten.

Dieser öffentliche Aufruf unter dem Namen "CoffeepickINN" ist ein Wettbewerb,

der Vorschläge zu innovativen Lösungen von Unternehmern, Forschungsgruppen bzw.

Unternehmen sammeln soll, die die selektive Kaffeeernte in Kolumbien effizienter

gestalten können.

Der Aufruf wird unterstützt von Connect Bogota-Region, einer

Expertenorganisation auf dem Gebiet der offenen Innovation, des Unternehmertums

und technologischer Transferprozesse.

"Wir möchten einen gemeinsamen Wert der Befürworter und der FNC schaffen, indem

wir an der gemeinsamen Entwicklung von Innovationen arbeiten, die das Problem

hoher Arbeitskosten für die Kaffeeernte in Kolumbien lösen, so dass die Erzeuger

eine gesteigerte Rentabilität erzielen können", sagte der CEO von FNC, Roberto

Velez.

Diejenigen, die Vorschläge einreichen, müssen sich bewusst sein, dass sie, um

eine höhere Effizienz bei der Kaffeeernte zu erreichen, die verschiedenen

Ursachen dieses Problems berücksichtigen müssen, wie etwa technologische,

landwirtschaftliche, menschliche und wirtschaftliche Faktoren - und zwar unter

den für die kolumbianische Situation spezifischen Bedingungen.

An der Teilnahme Interessierte finden genauere Informationen zum Wettbewerb, das

Anmeldeformular, die Fristen und weitere Bedingungen des Aufrufs, der ab dem

10. Juli bis zum 29. September 2017 läuft, unter www.coffeepickinn.com.

Als Anreiz hat die FNC eine Reihe an Ressourcen (Bargeld und materielle Werte)

bereitgestellt, die in die Entwicklung von Lösungen und in ihre Umsetzung in

Kolumbien durch rentable, skalierbare Geschäfte oder mit Hilfe von

Partnerschaften oder Partnerschaftsabkommen investiert werden sollen.

Für Unternehmer, Unternehmen bzw. Forscher

Der Aufruf gilt Unternehmergruppen, Unternehmen bzw. Forschern auf nationaler

und internationaler Ebene, die die Ideen, das Talent und die Technologien haben,

die notwendig sind, um der Herausforderung mit Hilfe von wissenschaftlichen oder

technologischen Innovationen entgegenzutreten:

* Unternehmergruppen: natürliche und juristische Personen, die ein neues

Geschäftsmodell oder Unternehmen gründen

* Unternehmen: rechtmäßig gegründete Unternehmen

* Forschungsgruppen: Master- oder Doktorandenniveau an Universitäten

Die Lösungen können zum Teil in anderen Branchen entwickelt werden oder sich im

Forschungsprozess befinden. Daher fördert dieser Aufruf auch die Anpassung der

Lösungen durch die Teilnehmer, um die aufgezeigte Herausforderung anzugehen.

Kontaktdaten:

Colombian Coffee Growers Federation (FNC)

Oscar Bernal

(57+1) 3136600 Durchwahl 1546

oscar.bernal@cafedecolombia.com

