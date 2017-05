GNW-News: FoxMiners hat bei den Vorbestellungen seiner F24- und F48-Miner die Grenze von 20 Millionen US-Dollar überschritten

FoxMiners hat bei den Vorbestellungen seiner F24- und F48-Miner die Grenze von 20 Millionen US-Dollar überschritten

LOS GATOS, Kalifornien, 1. Mai 2017 (GLOBE NEWSWIRE) - FoxMiners

( www.FoxMiners.com ) hat bei der Umgestaltung des Mining von Kryptowährungen

einen wichtigen Meilenstein erreicht. Der Mining-Rig-Hersteller hat nun

Vorbestellungen im Wert von über 20 Millionen US-Dollar von Kunden aus aller

Welt erhalten, die an seinen neuen F24- und F48-Minern mit Doppelkernprozessoren

interessiert sind.

Bis zum 14. Mai können die Kunden 500 US-Dollar pro vorbestellter Einheit

sparen. Die Miner kosten 2500 US-Dollar aufwärts, wobei FoxMiners die Versand-

und Zollgebühren übernimmt.

Doppelte Leistung bei geringeren Energiekosten

Dank ihrer Doppelkernprozessoren sind die F24- und F48-Miner die schnellsten

Miner der Welt. Sie erreichen eine Mining-Leistung von 75TH/s bei 1500W. Dies

ist die höchste Leistung beim geringst möglichen Stromverbrauch, die je von

einem Mining-Chip erzielt wurde.

Abgesehen davon, dass sie die doppelte Rechenleistung bieten, sind die Chips

endotherm - d. h. sie absorbieren Energiewärme aus der Umgebung, anstatt diese

abzugeben. Daher setzen sie weniger Wärme frei als die meisten anderen Chips,

die heute auf dem Markt sind, und genau das macht sie so energieeffizient.

Die Chips von FoxMiners nutzen die SHA-256- und Scrypt-Algorithmen. Somit können

sie sowohl Bitcoin als auch Litecoin minen. Das Unternehmen plant, zukünftig

auch Chips für x11 zu entwickeln.

Den Geist der Dezentralisierung bewahren

Die Mining-Ausrüstung von FoxMiners kommt zu einem Zeitpunkt auf den Markt, an

dem die Schwierigkeit, wichtige Kryptowährungen zu minen, deren dezentralisierte

Architektur gefährdet. Da der Schwierigkeitsgrad zunimmt, steigen auch die

Stromkosten für das Mining.

Somit ist es für Leute mit geringem Kapital schwer, an der Sicherung von

Kryptowährungsnetzwerken teilzunehmen. Folglich minen nur noch große Unternehmen

und Mining-Pools, die dank ihres Größenvorteils die Stromkosten decken können.

Leider widerspricht dies dem Grundpfeiler der Kryptowährungen - der

Dezentralisierung.

Mit seinen Chips, die fast nur halb so viel Strom verbrauchen und doppelt so

viel leisten, versetzt FoxMiners kleinere Akteure in die Lage, sich wieder am

Mining zu beteiligen und sich Kryptowährungen zu sichern. So wird der Geist der

Dezentralisierung aufrechterhalten, dem die Bitcoin- und sonstigen

Kryptowährungsgemeinden einen so hohen Stellenwert einräumen.

Über FoxMiners

FoxMiners beschäftigt einige der klügsten Köpfe in Sachen Design und Entwicklung

von Blockchain-Hardware. Das Unternehmen ist in Kalifornien eingetragen und hat

seinen Hauptsitz in Los Gatos, Kalifornien. Weitere Informationen finden sich

auf www.foxminers.com.

Karen Meron

(818) 422-4007

karen@ndawnm.com

