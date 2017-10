GNW-News: Gainsight(TM) stellt neue Lösung zur Steigerung des Kundenerfolgs durch professionelle Dienstleistungen vor

Gainsight(TM) stellt neue Lösung zur Steigerung des Kundenerfolgs durch professionelle Dienstleistungen vor

Gainsight for Services Success verschiebt die Dienstleistungsstrategie von

Aufwand hin zu Ergebnissen

LAS VEGAS (USA), 25. Oktober 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Gainsight(TM), das

Customer-Success-Unternehmen, stellte heute eine neue Lösung auf seiner

Customer-Success-Softwareplattform vor: Gainsight for Services Success, speziell

konzipiert für Teams, die professionelle Dienstleistungen anbieten. Zum ersten

Mal haben Dienstleistungsteams Zugang zu einer Technologieplattform, die es

ihnen ermöglicht, die Durchführung eines Kundenprojekts nahtlos abzubilden,

angefangen bei der Projektübergabe durch den Vertrieb bis hin zur Realisierung

spezifischer geschäftlicher Ergebnisse.

Mit dem Anwachsen des Abonnement-Geschäftsmodells im Laufe der letzten 10 Jahre

haben Unternehmen zunehmend damit begonnen, ihren Kunden neue Dienstleistungen

anzubieten, um einen Mehrwert für ihre Produkte zu schaffen oder ganz neue

Einnahmequellen zu erschließen. Laut Gartner werden bis 2020 über 80 % der

Softwarehersteller ihr primäres Geschäftsmodell von traditionellen Lizenzen und

Wartungsverträgen auf Abonnements umstellen.

Um diesen Wandel erfolgreich zu vollziehen, müssen Unternehmen ihre Kunden auf

eine völlig neue Art und Weise ansprechen. Die Kunden von abonnementbasierten

Dienstleistungen konzentrieren sich intensiv auf die Amortisierung sowie das

Erreichen spezifischer Geschäftsergebnisse. Der traditionelle Ansatz von

Dienstleistungsunternehmen, der auf den Projekterfolg (Zeit und Budget)

ausgerichtet ist, reicht daher nicht aus, um in einer Umgebung erfolgreich zu

sein, die von Abonnements dominiert wird. Aus diesem Grund erweitert Gainsight

seine Customer-Success-Plattform mit Gainsight for Services Success um eine

Möglichkeit für Anbieter von professionellen Dienstleistungen, schnell und

effizient Kunden in großer Zahl aufzunehmen sowie die Ergebnisse von

Dienstleistungsprojekten auf der Grundlage von geschäftlichen Resultaten zu

messen. Daher kann Gainsight for Services Success eine bestehende Investition in

eine PSA-Lösung (Professional Services Automation) ergänzen, die auf den

Projekterfolg ausgerichtet ist, aber den entscheidenden Kundenkontext nicht

berücksichtigt.

"Während Teams, die professionelle Dienstleistungen anbieten, schon lange an

vorderster Front der Kundenbindung stehen, haben sich ihre Instrumente intern

sehr stark auf das Management und die Kontrolle ihres projektbasierten Geschäfts

konzentriert", sagte Nick Mehta, CEO von Gainsight. "Unternehmen, die auf

abonnementbasierte Angebote umstellen, benötigen ein Tool, das die Lücke

zwischen dem Management der internen Abläufe ihres Dienstleistungsgeschäfts und

den höheren Erwartungen der heutigen Kunden schließt. Mit unserem Fokus auf

Customer Success ist Gainsight einzigartig positioniert, um Teams, die

professionelle Dienstleistungen anbieten, zum Erfolg in der Abonnementwirtschaft

zu verhelfen."

Highlights der Lösung "Gainsight for Services Success"

* Erfolgspläne: Gewährleisten Sie eine nahtlose Übergabe aus dem Vertrieb,

indem die vom Kunden gewünschten Geschäftsergebnisse während des

Verkaufszyklus erfasst und während des gesamten Projektverlaufs beibehalten

werden.

* Orchestrierung des Projektverlaufs: Sorgen Sie durch einen Mix aus

persönlichen und digitalen Berührungspunkten für einen reibungslosen

Projektverlauf.

* Umfragen zur Dienstleistungs-Performance: Erfassen Sie die Kundenstimmung

mit einem schlüsselfertigen Umfrageprogramm, um vom Start bis nach der

Fertigstellung am Puls eines Projekts zu bleiben.

* Dienstleistungs-Scorecards: Verknüpfen Sie Projektziele mit messbaren

Kennzahlen, um die Auswirkungen eines Projekts mit aussagekräftigen

Scorecards zu messen.

* Projekt 360: Zentralisieren Sie Projektinformationen, Kundendaten und

intelligente Arbeitsabläufe, um ein umfassendes Bild des Kunden zu erhalten

und proaktiv auf Projektrisiken und Eskalationen einzugehen.

* Proaktive Calls-to-Action: Verwalten Sie das Projektrisiko oder machen Sie

mit Hilfe von automatisierten Warnmeldungen, die durch Datentrends ausgelöst

werden, Verkaufschancen zu Geld.

"Indem wir unserem Onboarding-Team Gainsight zur Verfügung gestellt haben,

konnten wir in den letzten 18 Monate die Kundenzufriedenheit beim Onboarding

unternehmensweit von 8,25 auf 9,15 Punkte (von 10) steigern", sagte Domenico

Batteate, Program Manager für New Customer Experience bei Adobe. "Mit Gainsight

können wir das Onboarding-Erlebnis optimieren, die Auswirkungen kontinuierlich

messen und sicherstellen, dass unsere Kunden die Ergebnisse erhalten, für die

sie Adobe bezahlt haben."

"Dank Gainsight konnten wir unser Onboarding-Programm optimieren, ohne

Kompromisse bei dem Vorgang und den Ergebnissen einzugehen, die wir liefern

können", sagte Bharath Devanathan, Chief Customer Officer bei Belong. "Indem wir

unserem Onboarding-Team Werkzeuge an die Hand geben, mit denen sie das erste

Erlebnis des Kunden verbessern können, schaffen wir eine solide Basis für einen

langfristigen Kundenerfolg."

Das 2011 gegründete Unternehmen Gainsight hat es sich zur Aufgabe gemacht,

seinen Kunden die Technologie, das Know-how und die Community zu liefern, die

sie benötigen, um wiederum ihre Kunden zu ihrem besten Wachstumsmotor zu machen.

Da sich die Verlagerung von Einmalverkäufen hin zu wiederkehrenden Umsätzen

beschleunigt, besteht die einzige Möglichkeit für profitables Wachstum darin,

die Kundenbindung und -gewinnung zu verbessern. Laut einer Studie der

Investmentbank Pacific Crest aus dem Jahr 2015 ist es 6 bis 8 Mal

kostengünstiger, einen bestehenden Kunden zu halten oder auszubauen, als einen

neuen Kunden zu gewinnen. Mit einer Reihe von Angeboten, die darauf ausgelegt

sind, Kundendaten zu vereinheitlichen, strategische Einblicke in Ihr

Kundenportfolio zu ermöglichen und integriertes menschliches und automatisiertes

Handeln zu fördern, gilt Gainsight als führender Anbieter von

Kundenerfolgslösungen.

Weitere Informationen:

* Erfahren Sie mehr über Gainsight for Services Success:

https://www.gainsight.com/customer-success-products/services-success/

* Informationen über die Kunden von Gainsight:

http://www.gainsight.com/customers/

* Werden Sie Teil des wachsenden Teams von Gainsight:

http://www.gainsight.com/company/

About Gainsight(TM)

Gainsight(TM), das Customer-Success-Unternehmen, hilft Unternehmen, schneller zu

wachsen, indem die Kundenabwanderung reduziert, Zusatzverkäufe gesteigert und

die Vertretung der Kundeninteressen vorantrieben wird. Das Produkt von Gainsight

hilft Ihnen, effektiv mit Kunden in Kontakt zu bleiben, die Zufriedenheit Ihrer

Kunden konsequent zu verfolgen und die Art und Weise zu verändern, wie sich Ihr

Unternehmen um Kunden kümmert. Gainsight bietet einen Rundumblick auf Kunden und

fördert die Kundenbindung auf den Ebenen Kundenerfolg, Vertrieb, Management und

Produktmanagement. Lesen Sie auf www.gainsight.com, wie führende Unternehmen wie

Adobe, Box, Cisco, DocuSign, HPE, Marketo und Workday mit Gainsight ihren Kunden

zum Erfolg verhelfen.

