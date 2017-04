GNW-News: GAM Holding AG: Zwischenbericht für die 3-Monatsperiode endend am 31. März 2017

GAM Holding AG: Zwischenbericht für die 3-Monatsperiode endend am 31. März 2017

GAM Holding AG: Zwischenbericht für die 3-Monatsperiode endend am 31. März 2017

* Verwaltete Vermögen der Gruppe von CHF 126.9 Milliarden, Zunahme um 5% seit

31. Dezember 2016

* Nettozuflüsse von insgesamt CHF 2.8 Milliarden

* Investment Management:

* Anstieg der verwalteten Vermögen gegenüber dem 31. Dezember 2016 um 2%

auf CHF 69.9 Milliarden dank positiver Anlageergebnisse, gemindert durch

negative Wechselkursbewegungen

* Nettoabflüsse von CHF 0.1 Milliarden, da die starken Nettozuflüsse in

Fixed-Income-Anlagen und systematische Strategien durch Rücknahmen in

anderen Kompetenzen kompensiert wurden

* Private Labelling:

* Anstieg der verwalteten Vermögen gegenüber dem 31. Dezember 2016 um 9%

auf CHF 57.0 Milliarden aufgrund von Nettozuflüssen und positiven

Marktbewegungen

* Nettozuflüsse von CHF 2.9 Milliarden

Alexander S. Friedman, CEO der Gruppe, erklärte dazu: «Unsere Strategie beginnt,

Ergebnisse zu erzielen: Im ersten Quartal haben sich die Nettozuflüsse von

Anlagegeldern und die Investmentperformance erheblich verbessert. Die starken

Zuflüsse in unsere spezialisierten Fixed-Income- und systematischen Produkte

sind sehr erfreulich. Die Nachfrage nach Absolute-Return-Strategien verbessert

sich, und wir gehen die Herausforderungen in unserem Aktienbereich an, wobei

unser im letzten Monat neu eingestellter Head of Equities bereits eine wichtige

Rolle spielt. Des Weiteren machen wir grosse Fortschritte bei der

Implementierung der neuen Vertriebsstrategie.

Wir sind auf dem richtigen Weg bei der Transformation von GAM und ich bin

zuversichtlich, dass die Massnahmen, die wir bereits umgesetzt haben und

weiterhin ergreifen werden, diese Verbesserung beschleunigen und uns in die Lage

versetzen werden, unsere Ziele über einen Geschäftszyklus hinweg zu erreichen.»

Hugh Scott-Barrett, Verwaltungsratsmitglied und vorgeschlagener

Verwaltungsratspräsident, fügte hinzu: «Ebenso wie die anderen Mitglieder des

Verwaltungsrats bin ich sehr erfreut über die deutliche Verbesserung, die GAM im

ersten Quartal verzeichnete. Während unsere Strategie allmählich greifbare

Ergebnisse erzielt, bitte ich unsere Aktionäre, die vom Verwaltungsrat

vorgeschlagenen Kandidaten voll zu unterstützen und gegen die von RBR

vorgeschlagenen Kandidaten bei unserer bevorstehenden ordentlichen

Generalversammlung zu stimmen. Ich freue mich, dass unser grösster Aktionär,

Silchester International Investors LLP, beabsichtigt, sich bei der

Generalversammlung voll hinter unsere Empfehlungen für die künftige

Zusammensetzung des Verwaltungsrats zu stellen.

Wir sind fest davon überzeugt, dass unsere Strategie die richtige ist, um eine

nachhaltige langfristige Wertsteigerung für unsere Aktionäre zu erzielen,

während der Plan von RBR das Geschäft in einem kritischen Zeitpunkt beim

Turnaround destabilisieren würde.

Der Verwaltungsrat ist entschlossen, die bereits angekündigten Pläne für weitere

operative Effizienzsteigerungen umzusetzen. Unser Fokus ist und bleibt auf der

Effizienzoptimierung und wir erwarten, dass sich im Rahmen des laufenden

bedeutenden Umstrukturierungsprogramms weitere Möglichkeiten für zusätzliche

Kosteneinsparungen ergeben werden.

Darüber hinaus werde ich als Präsident des Verwaltungsrats persönlich eine

umfassende Überprüfung der Vergütungsstrukturen und -politiken der Gruppe mit

einem Fokus auf die Einzel- und Gesamtvergütung der Geschäftsleitung sowie auf

die stärkere Angleichung der Vergütung an den langfristigen Geschäftserfolg

überwachen. Diese Überprüfung wird von Nancy Mistretta geleitet, die letztes

Jahr in den Verwaltungsrat gewählt wurde und eine ehemalige Partnerin bei

Russell Reynolds Associates ist. Nancy Mistretta wird hierbei vom neu

vorgeschlagenen Verwaltungsratsmitglied David Jacob unterstützt. David Jacob ist

ein erfahrener Leader im Asset Management und ehemaliges Verwaltungsratsmitglied

von Henderson Group Plc. Zusätzlich werden bei dieser Überprüfung unsere

Aktionäre miteinbezogen. Unser CEO, Alexander Friedman, hat weiter beantragt,

neben dieser Überprüfung die ihm möglicherweise für 2017 zustehenden variablen

Vergütungen nur in Form von langfristig gesperrten Aktien zu gewähren und auf

die Höhe seiner fixen Vergütung zu begrenzen.»

Investment Management

Veränderung der verwalteten Vermögen (CHF Mrd.)

Kompetenzen Verwaltete Netto Markteffekte Wechselkurs- Verwaltete

Vermögen per -zuflüsse effekte Vermögen per

31. Dez. 2016 31. März 2017

-------------------------------------------------------------------------------

Absolute 16.3 (0.5) 0.4 (0.1) 16.1

Return

-------------------------------------------------------------------------------

Fixed Income 20.8 1.9 0.6 (0.1) 23.2

-------------------------------------------------------------------------------

Equity 12.5 (1.6) 0.6 - 11.5

-------------------------------------------------------------------------------

Systematic 3.8 0.5 0.1 (0.1) 4.3

-------------------------------------------------------------------------------

Multi Asset 9.6 (0.4) 0.3 (0.1) 9.4

-------------------------------------------------------------------------------

Alternatives 5.2 - 0.2 - 5.4

-------------------------------------------------------------------------------

Total 68.2 (0.1) 2.2 (0.4) 69.9

-------------------------------------------------------------------------------

Die verwalteten Vermögen stiegen auf CHF 69.9 Milliarden gegenüber CHF 68.2

Milliarden per 31. Dezember 2016. Nettoabflüsse von CHF 0.1 Milliarden und der

negative Effekt der Wechselkursbewegungen wurden durch die positive

Marktentwicklung im Berichtszeitraum mehr als ausgeglichen.

Die Investmentperformance hat sich stark verbessert. 80% der Investment-

Management-Vermögenswerte in Fonds schlagen ihre Benchmark über eine 5-Jahres-

Periode zum 31. März 2017 (im Vergleich zu 68% per 31. Dezember 2016). Über eine

3-Jahres-Periode schlugen 67% der Fondsvermögen ihre Benchmark (gegenüber 60%

per 31. Dezember 2016).

Bei den Absolute-Return-Strategien verzeichnete die Absolute-Return-Bond-

Strategie mit uneingeschränktem Anlageansatz wieder positive Nettozuflüsse,

während die guten Zuflüsse in die Merger-Arbitrage-Strategie anhielten. Diese

Zuflüsse wurden durch Rücknahmen in der Global-Rates-Strategie und beim JB

Absolute Return Europe Equity Fund gemindert.

Im Fixed-Income-Bereich verbuchten GAM Star Credit Opportunities und der JB

Local Emerging Bond Fund nach wie vor starke Nettozuflüsse, ebenso wie der GAM

Star MBS Total Return Fund.

Im systematischen Bereich zog die alternative Risk Premia-Strategie starke

Zuflüsse an, die sich weiter fortsetzen dürften. Die Cantab-Strategien haben

sich gut entwickelt und erfreuen sich regem Kundeninteresse.

Im Aktiensegment waren die Abflüsse auf Rücknahmen bei globalen Aktienmandaten

und einer Reihe von regionalen Strategien zurückzuführen. Das kombinierte

globale Aktienteam, inklusive THS, stärkt die Kompetenz des Unternehmens in

diesem wichtigen Bereich.

Bei den Multi-Asset-Produkten betrafen die Rückzahlungen grösstenteils ein

institutionelles Mandat und den Altbestand verwalteter Portfolios von

Privatkunden.

Private Labelling

Veränderung der verwalteten Vermögen (CHF Mrd.)

Fondsdomizil Verwaltete Netto- Markteffekte Wechselkurs- Verwaltete

Vermögen per zuflüsse effekte Vermögen per

31. Dez. 2016 31. März 2017

------------------------------------------------------------------------------

Schweiz 31.7 0.3 1.1 (0.1) 33.0

------------------------------------------------------------------------------

Übriges Europa 20.8 2.6 0.6 - 24.0

------------------------------------------------------------------------------

Total 52.5 2.9 1.7 (0.1) 57.0

------------------------------------------------------------------------------

Die verwalteten Vermögen im Private Labelling, welches Fondslösungen für Dritte

anbietet, stiegen von CHF 52.5 Milliarden per 31. Dezember 2016 auf CHF 57.0

Milliarden. Dieser Anstieg resultierte aus Nettozuflüssen von CHF 2.9 Milliarden

und einem positiven Effekt aus Marktentwicklungen.

Fortschritt in der Umsetzung der strategischen Initiativen

Im Januar 2017 wechselte Tim Rainsford von der Man Group als Leiter des globalen

Vertriebs zu GAM. Im ersten Quartal machte GAM unter der Führung von Tim

Rainsford rasche Fortschritte bei der Umsetzung der neuen Vertriebsstrategie und

verstärkte die Vertriebskompetenzen, um die Wachstumsausrichtung an den

Kernmärkten sicherzustellen. Dazu zählten die Bildung eines neuen Teams, das

weltweit Investment Consultants betreut, eine neue Vertriebsleitung in

Grossbritannien und im Asien-Pazifik-Raum sowie ein neuer Vertriebsleiter für

institutionelle Kunden im Nahen Osten. Zu Beginn dieses Monats erfolgte zudem

die wichtige Neubesetzung der Position des globalen Marketingleiters.

Matthew Beesley, der ehemalige Leiter für globale Aktien bei Henderson, kam im

März 2017 zu GAM. In seiner neuen Rolle als Head of Equities wird er mit den

verschiedenen Aktienteams zusammenarbeiten, um die Performance und das

Risikomanagement zu verbessern und eine gute Zusammenarbeit mit den

Vertriebsteams zu gewährleisten.

Das Unternehmen kommt mit seinem bedeutenden Umstrukturierungsprogramm

planmässig voran. Das Programm ist auf die Verbesserung der operativen Effizienz

ausgerichtet und umfasst unter anderem die Umstellung auf eine einheitliche

Datenarchitektur. Kostenkontrolle bleibt eine der höchsten Prioritäten und GAM

erwartet, weitere Effizienzverbesserungen erzielen zu können. Diese finden in

einer kontrollierten Weise und in der optimalen Reihenfolge statt, um immer die

Bedürfnisse der Kunden und die regulatorischen Vorschriften zu berücksichtigen.

Ausblick

Die gute Performance in vielen Strategien von GAM deutet auf eine anhaltende

Verbesserung der Nettozuflüsse ins Investment Management während dem Rest des

Jahres 2017 hin. Angesichts der guten Fortschritte bei den strategischen

Initiativen bleibt GAM zuversichtlich, ihre Ziele im Laufe des Geschäftszyklus

zu erreichen.

Bevorstehende Termine:

27. April 2017 Ordentliche Generalversammlung

2. Mai 2017 Ex-Dividenden-Datum

3. Mai 2017 Dividendenstichtag

4. Mai 2017 Datum der Dividendenzahlung

3. August 2017 Halbjahresergebnisse 2017

19. Oktober 2017 Zwischenbericht für das dritte Quartal 2017

Kontakte für weitere Informationen:

Media Relations: Investor Relations:

Elena Logutenkova Patrick Zuppiger

Tel.: +41 (0) 58 426 63 41 Tel.: +41 (0) 58 426 31 36

Besuchen Sie uns unter: www.gam.com

Folgen Sie uns auf: Twitter, LinkedIn und XING

Über GAM

GAM ist eine der führenden unabhängigen, reinen Vermögensverwaltungsgruppen der

Welt. Unter den beiden Marken GAM und Julius Bär Fonds bietet das Unternehmen

aktive Anlagelösungen und -produkte für Institutionen, Finanzintermediäre und

Privatkunden an. Das Investment-Management-Kerngeschäft der Gruppe wird durch

eine Private-Labelling-Sparte ergänzt, die Fondsmanagement- und andere

unterstützende Dienstleistungen für Dritte anbietet. GAM beschäftigt rund 1 000

Mitarbeitende in 12 Ländern und betreibt Anlagezentren in London, Cambridge,

Zürich, Hongkong, New York, Lugano und Mailand. Die Vermögensverwalter werden

von einem umfassenden weltweiten Vertriebsnetz unterstützt.

Die Aktien von GAM (Symbol «GAM») mit Sitz in Zürich sind an der SIX Swiss

Exchange notiert und Teil des Swiss Market Index Mid (SMIM). Die Gruppe

verwaltet per 31. März 2017 Vermögen von CHF 126.9 Milliarden (USD 126.8

Milliarden).

Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Medienmitteilung der GAM Holding AG («die Gesellschaft») beinhaltet

zukunftsgerichtete Aussagen, welche die Absichten, Vorstellungen oder aktuellen

Erwartungen und Prognosen der Gesellschaft über ihre zukünftigen

Geschäftsergebnisse, finanzielle Lage, Liquidität, Leistung, Aussichten,

Strategien, Möglichkeiten sowie über das Geschäftsumfeld, in welchem sie sich

bewegt, widerspiegeln. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen alle Ereignisse, die

keine historischen Fakten darstellen. Die Gesellschaft hat versucht, diese

Aussagen durch die Verwendung von Worten wie «könnte», «wird», «sollte»,

«erwartet», «beabsichtigt», «schätzt», «sieht voraus», «glaubt», «versucht»,

«plant», «sagt voraus» und ähnlichen Begriffen zu kennzeichnen. Solche Aussagen

werden auf der Grundlage von Schätzungen und Erwartungen gemacht, welche sich

als falsch herausstellen können, obwohl die Gesellschaft sie im jetzigen

Zeitpunkt als angemessen erachtet.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen Risiken, Unsicherheiten, Annahmen

und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass das tatsächliche

Geschäftsergebnis, die finanzielle Lage, Liquidität, Leistung, Aussichten und

Möglichkeiten der Gesellschaft sowie der Märkte, welche die Gesellschaft bedient

oder zu bedienen beabsichtigt, wesentlich von diesen zukunftsgerichteten

Aussagen abweichen können. Wichtige Faktoren, die zu solchen Abweichungen führen

können, sind unter anderem: Veränderungen des Geschäfts- oder Marktumfelds,

legislative, steuerliche oder regulatorische Entwicklungen, die allgemeine

wirtschaftliche Lage sowie die Möglichkeiten der Gesellschaft, auf Entwicklungen

in der Finanzdienstleistungsindustrie zu reagieren. Zusätzliche Faktoren können

die tatsächlichen Resultate, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich

beeinflussen. Die Gesellschaft übernimmt ausdrücklich keine Verpflichtung und

beabsichtigt auch nicht, Aktualisierungen oder Korrekturen irgendwelcher in

dieser Medienmitteilung enthaltener zukunftsgerichteter Aussagen vorzunehmen

oder Änderungen in den Erwartungen der Gesellschaft oder Änderungen von

Ereignissen, Bedingungen und Umständen, auf welchen diese zukunftsgerichteten

Aussagen basieren, mitzuteilen, soweit dies nicht durch anwendbares Recht oder

regulatorische Bestimmungen vorgeschrieben ist.

