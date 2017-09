GNW-News: Gemalto ermöglicht biometrische Pässe in mehr als 30 Ländern

Gemalto ermöglicht biometrische Pässe in mehr als 30 Ländern

* Fortschrittliche Passtechnologien bieten mehr Sicherheit und ein mehr

Freiheit auf Reisen

* Zu den neuen ePassport-Trends gehören der zunehmende Einsatz von eVisa-

Daten, Nachweis für digitale Identitäten auf Smart Phones und

vollautomatisierte, biometrische Self-Service-Erleichterungen für Passagiere

Amsterdam, 7. September 2017 - Gemalto, das weltweit führende Unternehmen auf

dem Gebiet der digitalen Sicherheit, gibt bekannt, dass seine fortschrittlichen

ePass-Technologien jetzt in mehr als 30 Ländern eingesetzt werden. Dank ihrer

herausragenden Sicherheit und der Möglichkeit, Grenzübertritte schneller und

bequemer durchzuführen, unterstützen die Lösungen des Unternehmens Behörden bei

der Verstärkung der inneren Sicherheit und erhöhen die individuelle Freiheit auf

Reisen.

Gemaltos führende Position basiert auf der Bereitstellung von vollständigen

Reisedokumenten und Schlüsselkomponenten wie Polycarbonat-Datenseiten, offene

und verborgene Sicherheitsfeatures in Dokumenten, ePass-Einbände und integrierte

ICAO-konforme Software. Darüber hinaus hat die sichere, integrierte Software des

Unternehmens in internationalen Tests die Konkurrenz bei der Performance in den

letzten zehn Jahren stets übertroffen. Gemalto leistet ebenfalls einen aktiven

Beitrag bei der Festlegung internationaler ePass-Standards.

Der elektronische Reisepass (ePass) wurde 2005 eingeführt und umfasst heute

57 Prozent der im Umlauf befindlichen Reisepässe. Er bietet einen verbesserten

Betrugsschutz durch einen integrierten sicheren Mikroprozessor, auf dem die

persönlichen Daten des Passinhabers und ein digitales Foto gespeichert sind.

Elektronische Pässe beinhalten ein standardisiertes elektronisches Portraitbild

(Frontalaufnahme) des Inhabers für die Gesichtserkennung, das die Tür für eine

breite Palette an automatisierten Self-Services für Passagiere am Flughafen

öffnet. Diese reichen vom Check-in bis hin zur Einwanderungskontrolle und dem

Boarding, was zu einem besseren Reiseerlebnis bei der Ankunft und Abreise führt.

Der künftige ePass

Die neue Generation der ePässe wird des digitale Speichern von

Reiseinformationen,zum Beispiel eVisas und Ein-/Ausreisestempel, unterstützen

und somit eine noch effizientere Einreise-/Einwanderungskontrolle ermöglichen.

Gemalto hat folgende wichtige Trends in Bezug auf die Reisedokumente

festgestellt:

* Zügige Umstellung auf manipulationssichere Polycarbonat-Datenseiten, die das

Betrugsrisiko deutlich senken.

* Schnelle Ausweitung von sicheren digitalen Identitätsnachweisen. Sensible

ePassdaten werden auf dem Smartphone des Inhabers gespeichert, um einen

sicheren Begleiter zum physischen Pass zu schaffen und den Reisenden das

"Leben" leichter zu machen.

* Intelligente Grenzen/intelligente Flughäfen schneller etablieren. In

Verbindung mit den Hunderten von Millionen im Umlauf befindlichen ePässen

und dem großen Vorstoß der Biometrie (insbesondere der Gesichtserkennung)

bieten sie Reisenden schnelle und sichere Grenzübertritte.

"In den vergangenen zehn Jahren hat Gemalto dazu beigetragen, einige der

weltweit sichersten und attraktivsten ePässe zu entwickeln, darunter

richtungsweisende Projekte in Algerien, Dänemark, Finnland, Frankreich,

Hongkong, Italien, Korea, Marokko, Peru, Portugal, Norwegen, Singapur, Schweden

und den USA", sagt Youzec Kurp SVP ID Document Solutions, Government Business

Unit bei Gemalto. "Unser Erfolg beruht auf einer engen Zusammenarbeit mit

Partnern, was sicherstellt, dass die einzigartigen Anforderungen jedes Projektes

immer vollständig realisiert werden."

Quellen:

¹Gemalto Mai 2017

Zusätzliche Ressourcen:

How Digital Travel Credentials could make travelers' lives easier

LDS2: the Next Generation of Machine Readable Passport

A 7-step guide to passport security design

The electronic passport in 2017

Virtual passport: your passport in the cloud?

Foto: Gemalto-Passinhaber JNL-276462.jpg - Oktober 2016

Über Gemalto

Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO) ist das weltweit führende Unternehmen auf

dem Gebiet der digitalen Sicherheit mit einem Umsatz von 3,1 Milliarden Euro im

Jahr 2016 und Kunden in über 180 Ländern. In einer zunehmend vernetzten Welt

schaffen wir Vertrauen.

Von sicherer Software bis Biometrie und Verschlüsselung können Unternehmen und

Behörden mit unseren Technologien und Services Identitäten authentifizieren und

Daten schützen, um Sicherheit zu gewährleisten und Dienste in persönlichen

Geräten, vernetzten Objekten und der Cloud zu ermöglichen.

Gemalto bietet Lösungen am Puls des modernen Lebens, von Zahlungssystem bis zur

Unternehmenssicherheit und dem Internet der Dinge. Wir authentifizieren

Personen, Transaktionen und Objekte, verschlüsseln Daten und bieten neue

Möglichkeiten für Software. Wir ermöglichen unseren Kunden, sichere digitale

Dienste für Milliarden Menschen und Dinge zu liefern.

Unsere mehr als 15.000 Mitarbeiter arbeiten in 112 Niederlassungen, 43

Personalisierungs- und Rechenzentren sowie 30 Forschungs- und

Softwareentwicklungszentren in 48 Ländern.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.gemalto.de oder folgen Sie uns auf

Twitter unter @GemaltoDE.

Medienansprechpartner:

Philippe Benitez Kristel Teyras Shintaro Suzuki

Nordamerika Europa, Naher Osten und Asien und Pazifik

+1 512 257 3869 Afrika +65 6317 8266

philippe.benitez@gemalto.com +33 1 55 01 57 89 shintaro.suzuki@gemalto.com

kristel.teyras@gemalto.com

Die deutsche Fassung dieser Mitteilung ist eine Übersetzung und darf keinesfalls

als offizieller Text betrachtet werden. Nur der Wortlaut der englischen Fassung

ist verbindlich und daher auch bei Unstimmigkeiten in Bezug auf die Übersetzung

maßgebend.

Picture:

http://hugin.info/159293/R/2132216/814872.jpg

Pressemitteilung (PDF):

http://hugin.info/159293/R/2132216/814871.pdf

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Gemalto via GlobeNewswire

http://www.gemalto.com