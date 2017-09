GNW-News: Hitachi will den Markt für industrielle IoT-Plattformen mit neuem kommerziellen Lumada Software-Stack umkrempeln

Hitachi will den Markt für industrielle IoT-Plattformen mit neuem kommerziellen Lumada Software-Stack umkrempeln

Lumada von Hitachi, eine intelligente, zusammensetzbare Plattform, die

schnellere Einblicke sowie Nutzen für Industrie- und Enterprise-Kunden liefert,

wurde umfassend erweitert und ist jetzt als eigenständiges Angebot für IoT-

Entwickler und Architekten erhältlich

TOKYO und LAS VEGAS, 19. September 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hitachi Ltd.

(TSE:6501) und Hitachi Vantara kündigten heute die erste kommerzielle Lumada

IoT-Plattform von Hitachi an. Die jetzige Version v2.0 der Lumada IoT-Plattform

wurde mit einer eleganten, portablen Architektur umfassend aktualisiert, die den

Betrieb sowohl vor Ort als auch in der Cloud ermöglicht und industrielle IoT-

Implementierungen sowohl an der Peripherie als auch im Kern unterstützt.

Der neue Software-Stack hilft Kunden, schnell und einfach Informationen,

Vorhersagen und Empfehlungen aus ihren Daten zu gewinnen, und kann leicht

angepasst werden, um mittlere bis große Umgebungen zu unterstützen. Die in

Lumada integrierte Funktionalität für Advanced Analytics wurde auch durch

künstliche Intelligenz (KI) im großen Maßstab ergänzt. Das Ergebnis ist eine

sehr intelligente und flexible Plattform, die überlegene Ergebnisse für

Unternehmen und Industriekunden beschleunigt, z. B. erhöhte betriebliche

Effizienz und Kosteneinsparungen, verbesserte betriebliche Sicherheit und

Zuverlässigkeit, verbesserte Asset-Nutzung, Performance-Management und

Produktqualität sowie das Schaffen neuer Geschäftsmodelle.

Unter den beachtenswerten Weiterentwicklungen der Lumada IoT-Plattform sind

Asset-Avatare, Hitachis einzigartiger Ansatz in Bezug auf das, was gemeinhin als

"digitale Zwillinge" bezeichnet wird. Asset-Avatare sorgen für die digitale

Darstellung physischer Assets und stellen umfangreiche Metadaten für die

Analytik bereit. Sie dienen als Stellvertreter für geschäftliche und

industrielle Assets und bieten anhand kontinuierlich aktualisierter Sensorwerte

schnelle datengesteuerte Einblicke in deren Zustand und Leistung. Durch einen

verbesserten Zugang zu und Einblicke in geschäftliche, maschinenbezogene und

menschliche Daten hilft dieser Ansatz, Schwachpunkte in kritischen Systemen zu

eliminieren. Dies kann Nutzern dabei helfen, Messungen schneller in

Managementmaßnahmen und Verbesserungen umzusetzen. Der verbesserte Software-

Stack bietet IoT-Entwicklern und -Architekten auch leistungsstarke Design-Tools

und Features, die die Erstellung und Bereitstellung von industriellen IoT-

Lösungen vereinfachen und dabei schneller Einblicke ermöglichen.

Seit der Markteinführung von Lumada als Plattform für gemeinsame Entwicklungen

im Mai 2016 hat Hitachi seine Lumada IoT-Plattform robuster gemacht und

optimiert. Diese Verbesserungen basieren auf zahlreichen Implementierungen in

Proof-of Concept-Projekten und auf den Erfahrungen aus Gemeinschaftsprojekten

mit Kunden und Partnern sowie in den eigenen Produktionsstätten.

Hitachi hat gemeinsam mit dem Kunden Daicel Corporation mithilfe von Lumada ein

Bildanalysesystem entwickelt, das die Produktqualität verbessert und die

Produktivität steigert, indem Anzeichen von Ausfällen und Abweichungen der

Anlage aufgrund der Bewegungen der Beschäftigten erkannt werden. Dieses System

hat Daicel geholfen, die In-Prozess-Garantierate für Produkte zu verbessern.

Ein weiterer Kunde, Okuma Corporation, hat beim Erstellen eines

fortschrittlichen hocheffizienten Produktionsmodells mit Hitachi

zusammengearbeitet, um in seinen Produktionsstätten die flexibilisierte

Massenproduktion zu ermöglichen. Das Ziel dieses gemeinsamen

Demonstrationsexperiments ist es, die Produktivität zu verdoppeln und die

Produktionsvorlaufzeit um 50 % zu reduzieren.

Basierend auf den Best Practices, die im Rahmen solcher Projekten entwickelt

wurden, hat Hitachi die Funktionalität von Lumada verbessert, um das Verwalten

von geschäftlichen und industriellen Assets zu vereinfachen, eine größere

Auslastung von Assets zu unterstützen und die Amortisierungszeit der IoT-

Implementierungen zu beschleunigen. Die neuartige Architektur ist sehr flexibel,

zusammensetzbar und kann an die bestehenden Geschäfts- und IT-Umgebungen der

Kunden angespasst werden, um ihnen zu schnell optimierten Ergebnissen zu

verhelfen.

Kunden, die mithilfe von Lumada ihre IoT-Initiativen beschleunigen wollen,

werden von Hitachis Services für gemeinschaftliche Entwicklungen profitieren.

Sie nutzen die umfangreichen Kompetenzen von Hitachi in Operational Technology

(OT) und der Informationstechnologie (IT), um kundenspezifische IoT-Lösungen zu

erstellen, die auf spezielle Anforderungen zugeschnitten sind.

"Unsere Lumada IoT-Plattform der nächsten Generation stellt Hitachis

unvergleichliche Kompetenz in der OT und IT dar und verstärkt das Engagement von

Hitachi, ein Innovationspartner für unsere Kunden in der IoT-Ära zu sein", sagte

Keiji Kojima, Chairman bei Hitachi Vantara und Senior Vice President und

Executive Officer der Hitachi Ltd. "Mit den leistungsstarken Fortschritten von

heute können unsere Kunden und Partner die volle Leistung von Lumadas KI sowie

die Advanced-Analytics- und Asset-Avatar-Fähigkeiten nutzen, um eigene IoT-

Lösungen einfacher zu entwickeln oder in Gemeinschaftsprojekten mit Hitachi ihre

digitalen Transformationsinitiativen zu beschleunigen. In beiden Fällen glauben

wir, dass Hitachi eine hochintelligente und einzigartige Lösung bietet, die den

Status quo des Markts für industrielle IoT-Plattformen herausfordert."

Die Architektur der neuartigen Lumada IoT-Plattform von Hitachi wurde komplett

mit fünf Hauptschichten aktualisiert, die eine flexible, portable und

zusammensetzbare Software-Basis mit umfassenden Sicherheitsfunktionen und

erweiterter Unterstützung für unstrukturierte Daten-Uploads zu ermöglichen. IoT-

Entwickler und -Architekten profitieren auch von den dynamischen Design-

Features, umfangreichen Analysefunktionen und den robusten Asset-Management-

Fähigkeiten von Lumada, z. B.:

* Lumada edge: Ermöglicht das erleichterte Erfassen, Umwandeln und Analysieren

aller Datentypen bei jeder Geschwindigkeit in unmittelbarer Nähe zu den

physischen Assets.

* Lumada core: Bietet Asset-Registrierung, Identitäts- und Zugangsmanagement

und vereinfacht das Erstellen von Asset-Avataren.

* Lumada analytics: Mischt OT- und IT-Daten, um mithilfe von leistungsfähiger

Analytik, maschinellem Lernen und KI Muster aufzuspüren.

* Lumada studio: Stellt vordefinierte Widgets zur Verfügung, um das Erstellen

von Dashboard-Anwendungen zu vereinfachen, Alarme zu aktivieren,

Benachrichtigungen zu senden oder einfach die Verarbeitung durchzuführen.

* Lumada foundry: Stellt grundlegende Dienstleistungen zum Erleichtern der

Bereitstellung vor Ort und in der Cloud sowie Sicherheit, Microservices und

Support-Features zur Verfügung.

"Wir sind sehr stolz auf den Lumada-Software-Stack der nächsten Generation, den

wir heute auf den Markt bringen und für Entwickler freigeben", sagte Rich

Rogers, Senior Vice-President für Engineering und Produktmanagement bei Hitachi

Vantara. "Allerdings will Hitachi, dass Lumada weitaus mehr als nur eine weitere

IoT-Plattform in einem überfüllten Markt wird. Lumada will es vor allem

einfacher machen, IoT-Daten zu nutzen, um einen echten Mehrwert für Hitachis

Kunden und Partner zu realisieren. Wir verpflichten uns weiterhin,

ausgezeichnete integrierte Software, Lösungen und Services für Lumada zu

liefern. Es ist unsere Vision, dass eines Tages alle Hitachi-Maschinen damit

verbunden werden, um die datengesteuerten Einblicke und den Mehrwert zu

steigern, sodass jeder Hitachi-Kunde davon profitiert."

Produktverfügbarkeit und Informationen

Hitachis Lumada IoT Plattformsoftware kann jetzt erworben werden bzw. steht für

Gemeinschaftsprojekte mit Hitachi und ausgewählten Partnern zur Verfügung.

Einige Features stehen möglicherweise nicht sofort in allen Märkten zur

Verfügung. Weitere Informationen dazu und eine vollständige Liste der Produkt-

und Funktionserweiterungen finden Sie unter https://www.hitachivantara.com/en-

us/products/internet-of-things/lumada.html.

Erleben Sie Hitachis Lumada IoT-Plattform auf der NEXT 2017

Hitachis neue Lumada IoT-Plattformsoftware und verwandte Lösungen werden am 19.

und 20. September 2017 in Las Vegas auf der Nutzerkonferenz des Unternehmens,

Hitachi NEXT, vorgestellt. Dort können die Teilnehmer Live-Demonstrationen der

Software sowie die innovativen IoT-Lösungen näher betrachten, die Hitachi und

seine Kunden und Partner damit entwickeln.

Während der Konferenz sind auch mehrere Breakout-Sessions für IoT-Entwickler

vorgesehen, so dass die Teilnehmer die Möglichkeit haben, sich direkt mit

Führungskräften und Entwicklungsteams des Hitachi-Produktmanagements zu

unterhalten. Bei der Breakout-Session für Entwickler werden die neuesten

architektonischen Fortschritte, Design-Features und Best Practices für den Bau

industrieller und kommerzieller Enterprise-IoT-Lösungen mithilfe von Lumada

vorgestellt. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.hitachinext.com.

Über Hitachi Vantara

Hitachi Vantara, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Hitachi, Ltd.,

hilft datenorientierten Führungskräften, den Wert ihrer Daten zutage zu bringen

und zu nutzen, um Neuerungen intelligent einzubringen und Resultate zu erzielen,

die sowohl für die Wirtschaft als auch für die Gesellschaft wichtig sind. Wir

kombinieren Technologie, geistiges Eigentum und Branchenwissen, um Datenlösungen

bereitzustellen, die es Unternehmen ermöglichen, das Kundenerlebnis zu

verbessern, neue Einnahmequellen zu entwickeln und die Betriebskosten zu senken.

Nur Hitachi Vantara steigert Ihren Innovationsvorsprung durch die Kombination

von umfangreichem IT-, OT- und Fachgebiets-Know-how. Zusammen mit anderen

Organisationen arbeiten wir weltweit daran, aus Daten sinnvolle Ergebnisse zu

generieren. Besuchen Sie uns unter HitachiNewCo.com. Weitere Informationen

erhalten Sie unter www.HitachiVantara.com.

Hitachi Vantara im Internet

* Twitter

* LinkedIn

* Facebook

Über Hitachi Ltd.

Hitachi Ltd. (TSE:6501) mit Hauptsitz in Tokio, Japan, beantwortet

gesellschaftliche Herausforderungen mit innovativen Technologien. Der

Konzernumsatz des Geschäftsjahrs 2016 (das am 31. März 2017 endete) belief sich

auf 9.162,2 Milliarden Yen (81,8 Milliarden US-Dollar). Die Hitachi Group ist

ein weltweit führendes Unternehmen im Geschäftsfeld Social Innovation und

beschäftigt ca. 304.000 Mitarbeiter weltweit. Durch Gemeinschaftsprojekte bietet

Hitachi Lösungen für Kunden in einem breiten Spektrum von Branchen, darunter

Energie, Industrie, Vertrieb, Wasserversorgung, Stadtentwicklung, Finanzen,

Behörden und Gesundheitswesen. Weitere Informationen finden Sie unter

http://www.hitachi.com.

HITACHI ist eine Marke oder eingetragene Marke von Hitachi Ltd. Alle anderen

Marken, Dienstleistungsmarken und Firmennamen sind Eigentum der jeweiligen

Eigentümer.

KONTAKT:

Hope Nicora

Hitachi Vantara

Hope.Nicora@hitachivantara.com

+1 831-227-3660

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Hitachi Vantara via GlobeNewswire