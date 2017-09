GNW-News: In The Lancet veröffentlichte Daten zeigen positive Ergebnisse am primären Endpunkt bei der Behandlung von resistenter Hypertonie mit dem MobiusHD-...

In The Lancet veröffentlichte Daten zeigen positive Ergebnisse am primären Endpunkt bei der Behandlung von resistenter Hypertonie mit dem MobiusHD-System

Die Publikation schließt an die positiven Zwischenergebnisse bei US- und EU-

Patienten an, die auf der European Society of Cardiology Conference präsentiert

wurden

MOUNTAIN VIEW, Kalifornien (USA), 1. Sept. 2017 (GLOBE NEWSWIRE) - Vascular

Dynamics, Inc. (VDI), ein nicht börsennotiertes Medizinprodukteunternehmen, das

neuartige Lösungen zur Behandlung von Hypertonie entwickelt, hat heute die

europäischen Ergebnisse der erstmalig mit Menschen durchgeführten Studie (First-

in-Human-Studie) zum unternehmenseigenen MobiusHD(®)-Implantat, die in The

Lancet veröffentlicht wurde, bekannt gegeben. Die Publikation berichtete über

eine durchschnittliche Senkung des über 24 Stunden ambulant gemessenen

systolischen Blutdrucks um 21 mmHg ab Baseline bei den 30 europäischen Patienten

6 Monate nach der Implantation. Darüber hinaus berichteten die Autoren der

Studie, dass die Implantation des MobiusHD-Systems für erfahrene

Interventionisten mit einer prozentualen Erfolgsrate von 100 Prozent einfach

war.

Die heute in The Lancet online veröffentlichte Publikation wies darauf hin, dass

es sich bei der CALM-FIM_EUR-Studie um eine First-in-Human-Machbarkeitsstudie

handelte, bei der 30 Patienten in den Niederlanden (5) und Deutschland (1)

zwischen Dezember 2013 und Februar 2016 in 6 europäischen Zentren eingeschrieben

waren. Alle Patienten litten an resistenter Hypertonie, die nach Definition

vorliegt, wenn der in der Praxis gemessene systolische Blutdruck trotz Anwendung

von drei oder mehr Antihypertensiva einschließlich eines Diuretikums über

160 mmHg liegt. Die MobiusHD-Systeme werden unilateral in der Arteria carotis

interna implantiert. Der in der Praxis gemessene mittlere Blutdruck lag bei

Baseline bei 184/109 mmHg und senkte sich nach 6 Monaten um 24/12 mmHg. Der über

24 Stunden ambulant gemessene mittlere Blutdruck betrug bei Baseline

166/100 mmHg und senkte sich trotz der beobachteten Reduktion an

Antihypertensiva nach 6 Monaten um 21/12 mmHg. Die Prüfärzte meldeten

6 schwerwiegende unerwünschte Ereignisse, die sich der Berichterstattung zufolge

alle ohne Folgeerscheinungen gebessert haben.

"Diese veröffentlichten Ergebnisse der CALM-FIM_EUR-Studie zeigen, dass das

MobiusHD-System sowohl den in der Praxis als auch den ambulant gemessenen

Blutdruck bei Patienten, deren Hypertonie sich trotz Behandlung mit drei oder

mehr Medikamenten nicht kontrollieren lässt, erheblich senken kann", sagte Wilko

Spiering, MD, Facharzt für Innere Medizin und Angiologie, Universitätsklinikum

Utrecht, Niederlande, und Präsident der niederländischen Hypertoniegesellschaft,

Hauptautor der Studie. "Unsere positiven Erfahrungen mit dem MobiusHD-System

zeigen die Notwendigkeit einer fortlaufenden Untersuchung im Rahmen einer

Scheinkontrolle, die derzeit in den Niederlanden durchgeführt und in Kürze auch

in den USA, Großbritannien und Deutschland anlaufen wird."

Die in The Lancet erschienene Publikation schließt unmittelbar an die

Präsentation der Zwischenergebnisse der CALM-FIM-Studien (US- und EU-

Studiendaten) auf einer Podiumssitzung auf dem jährlichen Kongress 2017 der

European Society of Cardiology in Barcelona von Dr. Spiering an.

"Diese Ergebnisse stellen einen potenziell signifikanten Fortschritt bei der

Behandlung von Bluthochdruck dar, insbesondere in Bezug auf Patienten, deren

Blutdruck trotz Änderung des Lebensstils und Behandlung mit mehreren

Medikamenten unkontrollierbar bleibt", erklärt Dr. Bryan Williams, leitender

Zweitprüfer der CALM 2-Studie vom University College London (UCL) Institute of

Cardiovascular Science und National Institute for Health Research UCL Hospitals

Biomedical Research Centre. Er ist zudem Vorsitzender des European Council on

Hypertension der European Society of Cardiology. "Wir hoffen, dass die

andauernde Studie in der bevorstehenden CALM 2-Studie weiterhin die Ergebnisse

gewinnen wird, die wir bisher gesehen haben und die eine wichtige Ergänzung zu

unserem Ansatz zur Kontrolle dieser unglaublich schädlichen und tödlichen

Krankheit liefern werden."

Das MobiusHD-System, ein minimal-invasives System, setzt an der Fähigkeit des

Barorezeptor-Mechanismus des Körpers zur Regulierung des Blutdrucks an. Die

Barorezeptoren sitzen in der Arteria carotis, erkennen den Blutdruck und geben

diese Information an das Gehirn weiter. Das MobiusHD-Implantat verstärkt die von

den umliegenden arteriellen Barorezeptoren empfangenen Signale und erhöht damit

die natürliche Antwort des Körpers, den Blutdruck mittels Vasodilatation zu

verringern.

"Der Vorteil einer minimal-invasiven Therapie, die den ambulanten Blutdruck bei

diesen wirklich resistenten Patienten, einschließlich jenen, bei denen eine

renale Denervation versagt hat, signifikant senken kann, war schon immer unser

Ziel", sagte Robert Stern, Präsident und CEO von Vascular Dynamics Inc. "Mit

diesen positiven Ergebnissen werden wir nun die Erhebung von Daten einer

randomisierten Scheinkontrolle in die Wege leiten, um sicherzustellen, dass das

MobiusHD die Patientenversorgung positiv beeinflussen kann."

Informationen zu resistenter Hypertonie

Hypertonie, auch Bluthochdruck genannt, ist eine häufige medizinische

Erkrankung, die aktuell etwa eine Milliarde Menschen weltweit betrifft.(1) Wird

sie nicht behandelt, kann Hypertonie lebensgefährliche Komplikationen, darunter

Herzanfall, Aneurysma, Schlaganfall oder Niederversagen, zur Folge haben.

Patienten mit Hypertonie können ihre Risikofaktoren oftmals vermindern, indem

sie ihren Lebensstil ändern, etwa an Gewicht verlieren, das Rauchen aufgeben und

verstärkt Sport treiben. Im Fall einer fortgeschrittenen Hypertonie werden

möglicherweise medizinische Therapien verschrieben. Eine resistente Hypertonie

kann nicht mit medizinischen Therapien kontrolliert werden. Patienten mit

resistenter Hypertonie haben ein um das Vierfache erhöhtes Risiko für Herz-

Kreislauf-Erkrankungen gegenüber Patienten mit Hypertonie, die ihre

Blutdruckzielwerte erreichen.(2) Die American Heart Association (AHA) schätzt,

dass Bluthochdruck die USA jährlich 46 Milliarden USD kostet, darunter Kosten

für das Gesundheitswesen, Medikamente zur Behandlung von Bluthochdruck sowie

Kosten durch verminderte Produktivität.

Informationen zu Vascular Dynamics, Inc.

Vascular Dynamics entwickelt katheterbasierte Technologien, um Menschen mit

gegen konventionelle Behandlungen resistenter Hypertonie eine höhere

Lebensqualität zu verschaffen. Das System ist durch zehn erteilte und

angemeldete US-amerikanische und internationale Patente geschützt. Das MobiusHD-

System hat für die Behandlung von Hypertonie in der Europäischen Union ein CE-

Zeichen erhalten. Das MobiusHD-System ist jedoch in den Vereinigten Staaten

nicht gewerblich erhältlich. Weitere Informationen

unter www.vasculardynamics.com.

VORSICHT: In den Vereinigten Staaten ist die Verwendung des MobiusHD-Systems

gesetzlich auf eine Verwendung als Prüfpräparat beschränkt.

(1) Kearney PM, et al. Global burden of hypertension: Analysis of worldwide

data. Lancet. 2005;365(9455):217-23

(2) Pierdomenico SD, Lapenna D, Bucci A, et al. Cardiovascular outcome in

treated hypertensive patients with responder, masked, false resistant, and true

resistant hypertension. Am J Hypertens. 2005;18: 1422-8.

Kontakt:

Jules Abraham

917-885-7378

jabraham@vasculardynamics.com

