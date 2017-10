GNW-News: Integra LifeSciences bringt Integra®SurgiMend(TM) PRS Meshed-Kollagenmatrix für Brustrekonstruktionen in Europa auf den Markt

Integra LifeSciences bringt Integra®SurgiMend(TM) PRS Meshed-Kollagenmatrix für Brustrekonstruktionen in Europa auf den Markt

Erweitert SurgiMend(TM)-Technologie-Produktlinie für Brustrekonstruktionen

PLAINSBORO, N.J., 04. Okt. 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Integra LifeSciences

Holdings Corporation (Nasdaq: IART) gab heute die Erweiterung ihrer

ADM(azelluläre dermale Matrix)-Produktlinie für die plastische und

rekonstruktive Chirurgie einschließlich Brustrekonstruktion in Europa mit der

Einführung von Integra® SurgiMend(TM) PRS Meshed bekannt.

Integra SurgiMend PRS Meshed hat die CE-Zulassung erhalten und wird

voraussichtlich im Oktober 2017 in Europa auf den Markt kommen. Das neueste

Produkt von Integra, die azelluläre dermale Matrix (ADM), wurde auf dem London

Breast Meeting vom 7. bis 9. September 2017 vorgestellt und von den Delegierten

der Chirurgen sehr gut angenommen.

Integra SurgiMend PRS, eine aus Rinderdermis abgeleitete azelluläre dermale

Gewebematrix, ist für die Implantation zur Verstärkung von geschwächtem

Weichgewebe und für die chirurgische Reparatur beschädigter oder gerissener

Weichgewebemembranen bestimmt. Es ist speziell für die plastische und

rekonstruktive Chirurgie, einschließlich für die Brustrekonstruktion geeignet.

Mit der SurgiMend PRS Meshed-Lösung haben Patienten die Möglichkeit, anstelle

einer mehrstufigen Operation, eine einzeitige Rekonstruktion der Brust mit einem

Implantat nach der Mastektomie durchführen zu lassen.

"Wir sind davon überzeugt, dass unser Produkt ein echtes Potenzial zur

Verkürzung der Operationszeit und der postoperativen Schmerzen und Morbidität

bietet, während gleichzeitig ästhetische und funktionelle Ergebnisse erhalten

bleiben, die für den Patienten von entscheidender Bedeutung sind", erklärt

Lesley Whitlock, Director of New Business Development, Integra Europe.

"Wir sind stolz darauf, das erste engmaschige ADM speziell zur

Brustrekonstruktion auf den Markt zu bringen. Es wird die Auswahlmöglichkeiten

des Chirurgen bei der prä- und subpektoralen Brustrekonstruktion bei Verwendung

der bewährten SurgiMend-Technologie erhöhen und gleichzeitig der Nachfrage der

Patienten nach einer einzeitigen präpektoralen Brustrekonstruktion in Europa

nachkommen", erklärte Stéphane Corp, Vice President, Tissue Technologies,

Integra Europe.

Über Integra

Integra LifeSciences hat sich zum Ziel gesetzt, die Unsicherheit der Klinikärzte

zu begrenzen, sodass sie sich auf die bestmögliche Versorgung ihrer Patienten

konzentrieren können. Integra bietet innovative Lösungen, einschließlich

modernster Kunststoff- und regenerativer Technologien im Bereich der

chirurgischen Speziallösungen sowie Orthopädie- und Gewebetechnologien.

Weiterführende Informationen dazu erhalten Sie auf der

Website www.integralife.com.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsorientierte Aussagen im Sinne des Private

Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsorientierte Aussagen sind

unter anderem, jedoch nicht ausschließlich, Aussagen zu Produkten und

Dienstleistungen von Integra. Derartige zukunftsorientierte Aussagen beinhalten

Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen

Ergebnisse wesentlich von den prognostizierten oder erwarteten Ergebnissen

abweichen. Unter anderem kann die Bereitschaft von Chirurgen, Integra-Produkte

zu verwenden, die Aussichten für deren Nutzung bei chirurgischen Eingriffen

beeinflussen. Darüber hinaus könnten die unter der Überschrift "Risikofaktoren"

in Punkt IA des Jahresberichts von Integra auf Formular 10-K für das am 31.

Dezember 2016 endende Geschäftsjahr und die in späteren Einreichungen bei der

Securities and Exchange Commission (Börsenaufsichtsbehörde) enthaltenen

Informationen in Bezug auf wirtschaftliche, wettbewerbsfähige, staatliche,

technologische und andere Faktoren, die tatsächlichen Ergebnisse beeinflussen.

KONTAKT: Integra LifeSciences Holding Company

Investoren:

Michael Beaulieu

+ 1 609 750 2827

michael.beaulieu@integralife.com

Medien:

Laurene Isip (USA)

+ 1 609 750 7984

laurene.isip@integralife.com

Marie-Anne Girel (Europa)

+ 33 4 37 47 59 70

marie-anne.girel@integralife.com

