GNW-News: Intuitive Surgical erhält CE-Kennzeichnung für sein neues roboterassistiertes da Vinci®-Chirurgie-System

Intuitive Surgical erhält CE-Kennzeichnung für sein neues roboterassistiertes da Vinci®-Chirurgie-System

Das neue da Vinci X(TM)-Chirurgie-System bietet deutschen Krankenhäusern und

Chirurgen eine kostengünstige Option, roboterassistierte Operationen

durchzuführen

FREIBURG, Deutschland, April 26, 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Intuitive Surgical,

ein globaler Technologieführer in der roboterassistierten, minimalinvasiven

Chirurgie, gab heute bekannt, dass sein neues da Vinci X-System die CE-

Kennzeichnung in Europa erhalten hat. Das da Vinci X-System eröffnet Chirurgen

und Krankenhäusern die Möglichkeit, eine der modernsten roboterassistierten

Chirurgie-Technologien zu niedrigeren Kosten zu nutzen.

A photo accompanying this announcement is available

at http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c9988ea5-a450-4270-880d-

f2419d047af2

Mit der Einführung des da Vinci X-Systems verstärkt Intuitive Surgical seine

Bemühungen, die Bedürfnisse der Kunden mit einem leistungsstarken

wertorientierten Portfolio an kostengünstigen Technologien und vielfältigen

Finanzierungsmöglichkeiten zu erfüllen.

"In den vergangenen 21 Jahren hat Intuitive Surgical die roboterassistierte

Chirurgie maßgeblich vorangetrieben, wir sind unverändert führend in der

Entwicklung und Vermarktung innovativer Technologien, leistungsfähiger Produkte

und wertorientierter Lösungen", sagt Dr. Gary Guthart, CEO von Intuitive

Surgical. "Weltweit haben uns unsere Kunden aus Krankenhäusern, Chirurgie und

dem Gesundheitssystem gesagt, dass die roboterassistierte Chirurgie

entscheidende Beiträge für ihre Leistungsfähigkeit und das Wohl ihrer Patienten

leistet. Gleichzeitig haben sie deutlich gemacht, dass klinische, technologische

und auch finanzielle Aspekte die Entscheidungskriterien für den Einsatz der

Technologie sind. Der da Vinci X bietet Zugang zu vielen unserer

fortschrittlichsten Technologien und ist zugleich kostengünstiger. Damit

befriedigt er die Bedürfnisse derjenigen Kunden, die Chirurgie-Systeme in

verschiedenen Preiskategorien für verschiedene Aufgaben einsetzen wollen."

Das da Vinci X-System bietet Chirurgen und Krankenhäusern Zugang zum gesamten

Leistungsportfolio von Intuitive Surgical: fortschrittliche, innovative,

roboterassistierte chirurgische Technologien und ein umfassendes Ecosystem an

Programmen, Support, Services und Lösungen - und das zu einem niedrigeren Preis.

Das System nutzt den gleichen Video-Wagen (Vision Card) und die gleiche

Chirurgen-Konsole wie das Flaggschiff des Herstellers, das da Vinci Xi(®)-

System. Damit können die Kunden auf weitere Leistungsbausteine aus dem Portfolio

von Intuitive Surgical entsprechend ihrer Anforderungen zurückgreifen.

Das da Vinci X-System erlaubt eine optimierte fokussierte Quadrantenchirurgie.

Dadurch ist es unter anderem für die Entfernung der Prostata (Prostatektomien),

partielle Entfernungen der Niere (partielle Nephrektomien), Versorgung von

Bauchwandbrüchen (Hernioplastik), die Entfernung der Gebärmutter bei gutartigen

Erkrankungen (gutartige Hysterektomien) und bestimmte plastische Eingriffe bei

Beckenbodenschwäche (Sakrokolpopexien) geeignet. Das System verfügt über eine

variable Port-Platzierung, modernste 3D-Digital-Optik und zudem über die

gleichen fortschrittlichen Instrumente und Komponenten wie der da Vinci Xi. Das

neue System erhöht die Effizienz durch neue Technologien für Stimm- und

Laseranweisungen und bietet eine schnellere Operationsvorbereitung sowie

leichtere, vollintegrierte Endoskope.

"Das da Vinci X-System ist eine qualitativ hochwertige, sehr leistungsfähige und

preiswerte Lösung, die es noch mehr Chirurgen und Patienten in Deutschland

ermöglichen wird, von den Vorteilen der minimalinvasiven, roboterassistierten

Chirurgie zu profitieren", so Dirk Barten, Geschäftsführer von Intuitive

Surgical in Deutschland. "Mit diesem neuen System erweitern wir unser Portfolio

an Produkten und Services. Wir wollen den individuellen finanziellen und

klinischen Bedürfnissen unserer Kunden gerecht werden - hier in Deutschland und

auf der ganzen Welt."

Über Intuitive Surgical, Inc.

Intuitive Surgical, Inc. (NASDAQ:ISRG) hat seinen Firmensitz in Sunnyvale,

Kalifornien und ist ein weltweiter Marktführer im Bereich der

roboterassistierten, minimalinvasiven Chirurgie. Intuitive Surgical entwickelt,

produziert und vermarktet das da Vinci(®)-Operations-System.

Über da Vinci Operationssysteme

Es existieren verschiedene Modelle des da Vinci(®)-Operations-Systems. Die da

Vinci(®)-Chirurgie-Systeme wurden dafür konzipiert, Chirurgen bei

minimalinvasiven Eingriffen zu unterstützen. da Vinci Systeme werden nicht

programmiert, Operationen selbstständig durchzuführen. Im Gegenteil: Der

Eingriff wird vollständig von einem Chirurgen, der das System kontrolliert,

durchgeführt. da Vinci Systeme bieten Chirurgen hochauflösende 3D-Bilder, ein

vergrößertes Sichtfeld und Roboter- sowie Computerunterstützung. Sie nutzen

spezialisierte Instrumente inklusive einer stark verkleinerten Kamera und

äußerst beweglichen Instrumenten (d.h. Scheren, Skalpelle und Pinzetten), die

präzise Zergliederungen und Wiederaufbauten tief im Inneren des Körpers

unterstützen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen (forward-looking

statements) im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 sowie

Aussagen über regulatorische Zulassungen für die Vermarktung des da Vinci

X Systems in den USA. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind zwangsläufig

Schätzungen, die von unserem Management nach bestem Wissen getroffen werden,

aber mit Risiken und Unsicherheiten behaftet sind, die dazu führen können, dass

die tatsächlichen Ergebnisse von den durch diese zukunftsgerichteten Aussagen

nahegelegten deutlich abweichen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sollten

daher im Licht verschiedener wichtiger Faktoren betrachtet werden, darunter

jenen im Abschnitt "Risk Factors" (Risikofaktoren) unseres Jahresberichts auf

dem Formular 10-K für das am 31. Dezember 2016 abgelaufene Geschäftsjahr, wie

jeweils aktualisiert durch unsere Quartalsberichte auf dem Formular 10-Q und

unsere sonstigen bei der US-Börsenaufsicht (SEC) eingereichten Unterlagen.

Äußerungen, die Worte wie "schätzt", "prognostiziert", "glaubt", "geht davon

aus", "plant", "erwartet", "beabsichtigt", "kann", "wird", "könnte", "sollte",

"würde", "angestrebt" und ähnliche Begriffe und Formulierungen enthalten,

kennzeichnen zukunftsgerichtete Aussagen. Wir warnen ausdrücklich davor, diese

zukunftsgerichteten Aussagen als verlässliche Entscheidungsgrundlage zu

betrachten, da sie nur den Kenntnisstand dieser Pressemitteilung widerspiegeln.

Wir verpflichten uns nicht, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu

aktualisieren oder Überarbeitungen davon zu veröffentlichen, soweit wir nicht

gesetzlich hierzu verpflichtet sind.

Wichtige Sicherheitsinformationen

Jeder chirurgische Eingriff ist mit Risiken verbunden. Obwohl klinische Studien

die Wirksamkeit des da Vinci(®)-Chirurgie-Systems für minimalinvasive Eingriffe

bei bestimmten Indikationen bestätigen, können die individuellen Ergebnisse

hiervon abweichen. Patienten und Ärzte sollten alle verfügbaren Informationen

über nicht operative und operative Optionen prüfen, um eine bewusste

Entscheidung zu treffen. Umfassende technische Informationen, einschließlich der

Anwendungsgebiete und aller Vorsichts- und Warnhinweise, finden Sie in den

Gebrauchsanweisungen der da Vinci Si(®), da Vinci(®) Si-e(TM),da Vinci

Xi(®)und da Vinci X(TM) Chirurgie-Systeme und in den Gebrauchsanweisungen für

Instrumente und Zubehör sowie für Single-Site(®) und Firefly(®) und in anderen

Produktinformationen. Bitte besuchen Sie

ebenfalls www.intuitivesurgical.com/safety, wo wichtige sicherheitsrelevante

Informationen aufgeführt sind.

Verwendungszweck

Das endoskopische Instrumentenkontrollsystem von Intuitive Surgical (da Vinci X-

Chirurgie-System Modell IS4200) soll die genaue Kontrolle endoskopischer

Instrumente von Intuitive Surgical bei urologischen chirurgischen Eingriffen,

allgemeinen laparoskopischen chirurgischen Eingriffen, gynäkologischen

laparoskopischen chirurgischen Eingriffen, allgemeinen thorakoskopischen

chirurgischen Eingriffen, thorakoskopisch-unterstützten Kardiotomie-Eingriffen

und trans-oralen otolaryngologischen chirurgischen Eingriffen, die auf gutartige

Tumore und bösartige Tumore, die als T1 und T2 eingestuft sind, beschränkt sind,

sowie bei Eingriffen zur Entfernung gutartiger Wucherungen am Zungengrund,

unterstützen. Das System kann auch mit unterstützender Mediastinotomie zur

Anlegung einer Koronaranastomose während kardialer Revaskularisierung eingesetzt

werden. Das System ist für den Erwachsenen- und Kinderbereich zugelassen (außer

bei transoralen otolaringologischen chirurgischen Eingriffen). Der Einsatz soll

durch ausgebildete Ärzte in einem Operationsraum erfolgen.

Das da Vinci X-Chirurgie-System ist ein medizinisches Gerät, das gemäß der

Europäischen Medizinprodukte-Richtlinie (93/42 / EWG) als Klasse 2b CE 0543

gekennzeichnet ist und von Intuitive Surgical, Inc. hergestellt wird. Bitte

beachten Sie die Gebrauchsanweisung vor Gebrauch.

© 2017 Intuitive Surgical, Inc. All rights reserved. Product names are

trademarks or registered trademarks of their respective holders.

Weitere Informationen

intuitivesurgical.com

PN1035578rA DE 4/2017

Pressekontakt

Daniela Schäfer

Pressestelle Intuitive Surgical

JP|KOM GmbH

Liebfrauenberg 39

D-60313 Frankfurt am Main

Telefon: +49 (0) 69 921019-36

E-Mail: presse.intuitive-surgical@jp-kom.de

Milene Rijcken

Pressestelle Intuitive Surgical

JP|KOM GmbH

Schwanenhöfe, Galeriehaus

Erkrather Str. 228b

D-40233 Düsseldorf

Telefon: +49 (0) 211.687835-16

E-Mail: presse.intuitive-surgical@jp-kom.de

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Intuitive Surgical, Inc. via GlobeNewswire

http://www.intuitivesurgical.com/