GNW-News: JD.com startet Luxus-E-Commerce-Plattform "Toplife"

JD.com startet Luxus-E-Commerce-Plattform "Toplife"

Neue Plattform bietet Marken einen direkten Vertriebskanal für Luxus-Produkte

für chinesische Verbraucher

Beijing, 10. Oktober 2017. (NASDAQ: JD), Chinas größter Einzelhändler, gab heute

den Start von Toplife bekannt, einer neuen, exklusiven Full-Price-Online-

Shopping-Plattform, die globalen Luxus-Marken eine umfassende Möglichkeit

bietet, wohlhabende chinesische Kunden direkt durch Flagship-Stores zu

erreichen, die sie individuell auf die Kundenbedürfnisse hin einrichten können.

Die Einführung von Toplife trägt der Tatsache Rechnung, dass viele Luxus-Marken

und Verbraucher eine auf sie abgestellte, unabhängige Verkaufsplattform für

Luxusgüter bevorzugen, um eine erstklassige, differenzierte Erfahrung zu

gewährleisten, die mit den eigenen Geschäften einer Luxusmarke übereinstimmt.

Die Plattform ermöglicht es den Marken, direkt durch ein durchgehendes Luxus-E-

Commerce-System an die Verbraucher zu verkaufen, das nahtlos Online-Shops,

Premium-Kundenservice und Lieferung, Marketing und Branding-Know-how sowie

spezialisierte Lager und Warenbestände umfasst. Markenunternehmen werden in der

Lage sein, jeden Aspekt ihres Flagship-Store-Auftritts zu kontrollieren, während

sie eine breite Palette von JD.coms Kundendienstressourcen nutzen können.

Toplife wird eine breite Palette von Luxus-Läden aus in ihren Kategorien

führenden globalen Marken für Mode, Schmuck, Uhren, Gesundheit und Schönheit,

Heimtextilien, Kosmetik und Elektronik bieten. Die Markenunternehmen erhalten

Mehrwertdienste von JD, darunter eine Premium 24-Stunden pro Tag-Kundenbetreuung

und Erfüllung der Kundenwünsche sowie Ressourcen für Markenaufbau und Marketing.

Begehrte Marken, die sich bereits Toplife angeschlossen haben, sind zum Beispiel

La Perla, Emporio Armani, Rimowa (LVMH), Dyson, B&O Play und Trussardi.

Zusätzliche Marken werden in den kommenden Wochen verfügbar sein, von denen

einige ihre ersten Online-Shops in China starten werden.

"Unser umfassendes Verständnis von Luxus-Konsumenten hat es uns ermöglicht, ein

Luxus-E-Commerce-System zu starten, das ein wirklich erstklassiges

Einkaufserlebnis bietet und den Partnern hilft, ihre Markengeschichte den

lokalen Verbrauchern zu erzählen", erklärte Richard Liu, Chairman und CEO von

JD.com "In der Zusammenarbeit mit Toplife sind Luxusmarken weltweit in der Lage,

Kunden in ganz China direkt ein echtes Luxus-Shopping-Erlebnis zu bieten, das

bisher nur mit stationären Luxus-Geschäften verbunden ist. Toplife zielt darauf

ab, die Shopping-Erfahrung aus einem stationären Luxus-Geschäft in einem

Premium-E-Commerce-Erlebnis wiederzugeben".

Die Toplife-Einrichtungen sind in JDs modernem "Asia No. 1" -Vertriebszentrum

eingebunden und bieten erstklassige Lagertechnologien wie staubfreie versiegelte

Räume, strenge Temperatur- und Feuchtigkeitskontrollen, Robotik und moderne

Sicherheitssysteme, um sicherzustellen, dass die Verbraucher ihre Produkte in

einem perfekten Zustand erhalten.

Als Teil des gesamten Luxus-Shopping-Erlebnisses bietet Toplife eine schnelle

und sichere Produktlieferung durch JDs führendes, selbstbetriebenes landesweites

Logistiknetzwerk. Viele Toplife-Kunden werden auch JD Luxury Express genießen,

der Lieferservice mit weißen Handschuhen, der derzeit in großen Städten wie

Peking, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen und Chengdu angeboten wird.

Toplife bietet auch unvergleichliche Kundenbetreuung an wie zum Beispiel ein

neues Team von eigenen Mode-Beratern, die speziell darin geschult sind, Kunden

von Luxus-Produkten bei ihren Einkäufen zu beraten.

Über JD.com:

JD.com ist gemessen am Umsatz sowohl das größte E-Commerce- als auch das größte

Einzelhandelsunternehmen in China. Das Unternehmen ist bestrebt, den

Verbrauchern das beste Online-Shopping-Erlebnis zu bieten. Durch seine

benutzerfreundliche Website, muttersprachliche mobile Apps und Zugänge über

WeChat und Mobile QQ bietet JD den Verbrauchern ein hervorragendes Shopping-

Erlebnis. Das Unternehmen hat die größte Umsetzungsinfrastruktur aller E-

Commerce-Unternehmen in China. JD.com betreibt mit eigenen Mitarbeitern 7

Logistikzentren, 335 Lagerhäuser in 2691 Landkreisen und Bezirken in ganz China

(Stand: 30. Juni 2017). JD.com ist Mitglied im NASDAQ 100- und Fortune Global

500-Index.

KONTAKT:

Josh Gartner

Senior Director of International Communications

+86 (10) 8911 6155 (China)

+1 (914) 439-5315 (US)

press@JD.com

Investor Relations

Ruiyu Li

+86 (10) 8912-6805

IR@JD.com

