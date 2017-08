GNW-News: Juniper Systems Limited eröffnet neue Niederlassung in Wels, Österreich

Juniper Systems Limited eröffnet neue Niederlassung in Wels, Österreich

Birgit Krassnitzer wird im Team willkommen geheißen

BIRMINGHAM, Großbritannien, 29. August 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Juniper Systems

Limited verkündete heute die Eröffnung einer neuen Niederlassung in Wels,

Österreich.

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist

unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8a301a1a-

4e2d-4167-846b-e4d66fc1e413 verfügbar

"Da Juniper Systems in den letzten Jahren stetig gewachsen ist, ist auch der

Bedarf nach einer Niederlassung gestiegen, mit der wir unsere deutschsprachigen

Partner und Kunden in Österreich, Deutschland sowie anderen osteuropäischen

Ländern bedienen können", erklärt Simon Bowe, General Manager von Juniper

Systems Limited in der Nähe von Birmingham in Großbritannien. "Die

außerordentliche Qualität und Robustheit unserer Produkte wird in ganz Europa,

im Nahen Osten und in Afrika bekannt. Wir freuen uns darauf, unsere Expansion an

weiteren Standorten fortzuführen."

In Folge dieses Wachstums verkündete das Unternehmen auch, dass sich Birgit

Krassnitzer dem Juniper-Team als Sales Manager angeschlossen hat und für die

deutschsprachigen Kunden in ganz Europa zuständig sein wird.

"Birgit kommt zum genau richtigen Zeitpunkt zu uns und wir sind begeistert, sie

hier bei Juniper System Limited im Team begrüßen zu dürfen", so Bowe. "Sie

bringt ausgezeichnete Erfahrungen in den Bereichen Vertrieb und Kundenmanagement

mit, und sie kennt bereits die Juniper-Produkte von ihrer Zeit bei unserer

Schwestergesellschaft HarvestMaster Europe. Wir sind uns sicher, dass sie eine

große Bereicherung für das Team sein wird."

Birgit Krassnitzer ist ein erfahrener Sales Manager und kennt sich mit dem

Vertrieb komplexer Produkte aus. Nachdem sie ihre Ausbildung an der

Tourismusschule in Bad Ischl in Österreich abgeschlossen hat, arbeitete sie für

Eurocard Österreich, den Tourismusverband in Wels und für die Ural Motorcycles

GmbH in Linz. Während ihrer beruflichen Laufbahn war sie für die Bereiche

Vertrieb, Kundenservice, Marketing und die Akquisition von Händlern zuständig.

Im Januar 2015 wechselte Krassnitzer zu HarvestMaster Europe, einer

Tochtergesellschaft von Juniper Systems, bei der sie mehr als zwei Jahre im

Kundenservice tätig war. Nun schließt sie sich Juniper an und wird im September

in Berlin an dem Kongress InterGeo teilnehmen. Krassnitzer spricht fließend

Englisch und Deutsch und freut sich schon darauf, Junipers Partner und Kunden

kennen zu lernen - vor allem die deutschsprachigen.

Bei der InterGeo in Berlin vom 26.-28. September wird Juniper Systems Limited am

Stand C1.010 in Halle 1.1 anzutreffen sein.

Über Juniper Systems Limited

Mit Niederlassungen in Logan, Utah, USA, und Birmingham, Großbritannien,

entwickelt Juniper Systems robuste tragbare Computer, stellt diese her und

bietet Datenerfassungslösungen für extreme Umgebungen an. Seit 1993 bietet

Juniper Systems innovative mobile Technologien für Märkte in den Bereichen

Geomatik, Industrie, Rohstoffe, Versorgung und öffentliche Dienstleistungen

sowie Militär.

Das Foto ist zudem unter www.newscom.com und über AP PhotoExpress verfügbar.

Kontakt:

Simon Bowe, General Manager

simon@junipersys.com

+44 (0) 1527870773

www.junipersys.com

Pressekontakt:

Barbara Sanner

barbara.sanner@completemktg.com

+00 1 480 980 0298

