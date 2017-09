GNW-News: Juniper Systems Limited stärkt durch Teilnahme an der InterGeo 2017 die Präsenz in Deutschland und eröffnet eine neue Niederlassung im österreichis...

Juniper Systems Limited stärkt durch Teilnahme an der InterGeo 2017 die Präsenz in Deutschland und eröffnet eine neue Niederlassung im österreichischen Wels

BIRMINGHAM, 22. September 2017 (GLOBE NEWSWIRE) - Juniper Systems Limited, der

Anbieter robuster Handheld-Geräte für die Datenerfassung, möchte seine Präsenz

auf dem deutschen Markt stärken. Das Unternehmen eröffnet eine neue

Niederlassung im österreichischen Wels und nimmt als Aussteller an der Geodäsie-

Fachmesse InterGeo 2017 teil, die kommende Woche in Berlin stattfindet.

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ec8e4e2c-b277-48f9-bce9-

4606d17454a5

Die Niederlassung in Wels wurde vor Kurzem eröffnet. Von dort aus werden

deutschsprachige Partner und Kunden in Österreich, Deutschland und einigen

osteuropäischen Ländern betreut. Juniper Systems stellt seine äußerst robusten

Lösungen für GIS-, Geomatik- und Geoinformationsanwendungen vom 26. bis

28. September auf der InterGeo in Halle 1.1 am Stand C1.010 vor.

"Wir freuen uns auf die InterGeo, die ab sofort einen festen Platz in unserem

Terminkalender hat", äußert sich Simon Bowe, der General Manager von Juniper

Systems Limited aus dem britischen Birmingham. "Unsere neue Niederlassung in

Wels macht deutlich, dass sich die überlegene Qualität und Robustheit unserer

Produkte in ganz Europa, dem Nahen Osten und in Afrika herumspricht. Von diesem

neuen Standort aus können wir unsere Kunden besser betreuen."

Die Besucher der Fachmesse können die Systeme von Juniper persönlich testen.

Hierzu zählen auch zwei neue Produkte von Cedar(TM) by Juniper Systems: das CT7G

Rugged Android® Tablet und das CT5 Rugged Android® Smartphone. Außerdem

präsentiert das Unternehmen den widerstandsfähigen Geode(TM) Sub-Meter GPS

Receiver sowie die robusten Handheld-Computer Mesa 2(TM) Rugged Tablet, Archer

2(TM) und Allegro 2(TM).

"Unsere robusten Produkte können separat, in Kombination miteinander und

teilweise auch mit Produkten anderer Hersteller verwendet werden. Bei uns

erhalten die Kunden also jede Menge Flexibilität. Wir bieten überzeugende

Lösungen für Geomatik- und GIS-Anwendungen, die für äußerst anspruchsvolle

Umgebungsbedingungen ausgelegt sind", erläutert Simon Bowe.

Die flexiblen und widerstandsfähigen Datenerfassungssysteme von Juniper Systems

werden von den verschiedensten Geomatikorganisationen aus den Bereichen

Architektur, Bauwesen, Vermessungswesen und Wassermanagement eingesetzt. Einige

Produkte sind für Windows® oder Android OS erhältlich und bieten damit auch beim

Betriebssystem eine praktische Flexibilität.

Messebesucher können sich bei Juniper an Stand C1.010 in Halle 1.1 auf der

InterGeo selbst ein Bild von den Funktionen und vom intuitiven Design dieser

äußerst robusten Produkte machen. Darüber hinaus beantwortet das freundliche

Team von Juniper Systems Limited gern Ihre Fragen, führt Produktdemonstrationen

durch und hilft den Besuchern dabei, die robusten Computing-Lösungen optimal

einzusetzen.

Informationen zur InterGeo

Die InterGeo 2017 findet vom 26. bis 28 September in der Messe Berlin statt. Bei

der Konferenz und Ausstellung wird das gesamte Spektrum der Verarbeitung,

Nutzung und Analyse von Geodaten erörtert. Die Konferenz und die Fachmesse

richten sich an Aussteller und Besucher, die über die neuesten Entwicklungen im

Bereich der Geomatik diskutieren möchten.

Informationen zu Juniper Systems Limited

Mit Niederlassungen in Utah (USA) und im britischen Birmingham entwickelt und

fertigt Juniper Systems extrem robuste tragbare Computer und bietet

Datenerfassungslösungen für extreme Umgebungen an. Seit 1993 bietet Juniper

Systems innovative mobile Technologien für Märkte aus den Bereichen Geomatik,

GIS, Industrie, Rohstoffe, Versorgung und öffentliche Dienstleistungen, Energie

und Militär.

Das Foto ist auch über Newscom (www.newscom.com) und AP PhotoExpress verfügbar.

Kontakt:

Simon Bowe, General Manager

+44 (0) 1527 870773

simon@junipersys.com

www.junipersys.com

Pressekontakt:

Barbara Sanner

barbara.sanner@completemktg.com

+00 1 480 980 0298

