GNW-News: Kratos stellt auf der Paris Air Show 2017 neueste Hochleistungsklasse von unbemannten militärischen Flugsystemen vor

Kratos stellt auf der Paris Air Show 2017 neueste Hochleistungsklasse von unbemannten militärischen Flugsystemen vor

Kostengünstige High-Performance-Luftfahrzeuge stellen die nächste Generation von

militärischen Drohnen dar

SAN DIEGO, 14. Juni 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kratos Defense & Security Solutions

Inc. (NASDAQ:KTOS), ein führender Anbieter militärischer Systeme, gab heute

bekannt, dass das Unternehmen auf der Paris Air Show 2017 eine neue Klasse

unbemannter Luftfahrzeuge vorstellen wird, die die Zukunft des Luftkampfes

darstellen werden. Kratos ist mit seiner Fähigkeit, düsengetriebene Drohnen

schnell zu konstruieren, zu entwickeln, zu demonstrieren und auszuliefern, einer

der führenden Anbieter.

Auf der Ausstellung präsentiert Kratos die Drohnen XQ-222 Valkyrie und UTAP-22

Mako, die eine zu Kampfflugzeugen vergleichbare Leistung bieten und dazu

bestimmt sind, als Flügelmann von bemannten Flugzeugen in einem umkämpften

Luftraum zu fungieren.

Die Valkyrie und die Mako repräsentieren eine neue Generation von UAVs. Sie sind

sehr manövrierfähig, getarnt, erreichen fast Schallgeschwindigkeit und können

Waffen oder Aufklärungssysteme tragen und einsetzen. Die größere, ca. 9 Meter

lange Valkyrie verfügt über eine beeindruckende Reichweite von über 3.000

Seemeilen.

Am wichtigsten ist aber, dass UAVs von Kratos ideal für zukünftige

Militärstrategien sind, da sie wiederverwendbar und mit Preisen von 2 bis 3

Millionen US-Dollar nicht teuer sind. Damit sind sie so günstig, dass sie in

großer Zahl eingesetzt werden können, um bemannte Flugzeuge effektiv zu

unterstützen oder unabhängig in Kampfeinsätzen zu operieren.

Die Valkyrie war vor Kurzem vom Air Force Research Labs (AFRL) bei einer

Präsentation zum Programm "Low Cost Attritable Aircraft Technology" (LCAAT) auf

der Wright Patterson Air Force Base vorgestellt worden.

"Wenn Sie ein paar dieser Luftfahrzeuge mit einer F-35 oder einer F-22 oder

einigen unserer Aufklärungssysteme kombinieren, können Sie mehr Raum zu

geringeren Kosten abdecken", erklärte Bill Baron, AFRL-LCAAT-Projektmanager der

Dayton Daily News bei der Veranstaltung am 9. Mai. "In vielen Fällen haben wir

nicht genug Flugzeuge und zukünftig sind unsere Flottengrößen weiter

eingeschränkt, so dass wir hier eine Möglichkeit haben, unsere Schlagkraft zu

vervielfältigen."

Die Valkyrie ist seit Juli 2016, als Kratos von der U.S. Air Force mit der

Konstruktion eines LCAAT beauftragt wurde, in der Entwicklung. Nach weniger als

zwei Jahren Design und Entwicklung ist der Erstflug der Valkyrie für das

Frühjahr 2018 geplant. Die Mako ist bereits betriebsbereit und für weitere

Testflüge im Juni, Juli und August dieses Jahres vorgesehen, bei dem sie

Sensoren tragen und zusammen mit bemannten Flugzeugen agieren wird.

"Die Mako und die Valkyrie repräsentieren eine völlig neue Kategorie von UAVs",

sagte Eric Demarco, CEO von Kratos. "Dank unserer Erfahrungen mit Zieldrohnen

und unserem eigenen Forschungs- und Entwicklungsteam sind wir in der Lage, hohe

Leistung und niedrige Kosten in einem voll funktionsfähigen Luftfahrzeug zu

vereinen. Und dies erreichten wir in weniger als zwei Jahren statt in

Jahrzehnten."

Die Paris Air Show ist die größte Luftfahrtausstellung der Welt und findet vom

19. bis 25. Juni statt. Kratos empfängt seine Besucher am Stand 3 A118.

Über Kratos

Kratos Defense & Security Solutions Inc. (NASDAQ:KTOS) entwickelt umwälzende

Technologien für das US-Verteidigungsministerium und für gewerbliche Kunden.

Kratos verändert die Art und Weise, wie bahnbrechende Technologien für diese

Branchen auf den Markt gebracht werden - über proaktive Forschung und einen

optimierten Entwicklungsprozess. Die Spezialgebiete von Kratos sind unbemannte

Systeme, Satellitenkommunikation, Cyber-Sicherheit/-Kriegsführung, Mikrowellen-

Elektronik, Raketenabwehr- und -kampfsysteme. Weitere Informationen finden Sie

unter www.kratosdefense.com

