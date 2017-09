GNW-News: LifeVantage vergrößert weltweite Präsenz durch Expansion nach Deutschland

LifeVantage vergrößert weltweite Präsenz durch Expansion nach Deutschland

In Deutschland erhältliche Produkte sind u. a. der Protandim® Nrf2-Synergizer

und TrueScience®, die Anti-Aging-Hautpflegekur des Unternehmens

SALT LAKE CITY (USA), 8. Sept. 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mit ihrem offiziellen

Deutschlandstart am 1. September 2017 setzt die LifeVantage Corporation

(Nasdaq:LFVN) ihre Expansion in Europa weiter fort. Zu den verfügbaren Produkten

gehören der Protandim® Nrf2-Synergizer und alle Produkte der Anti-Aging-

Hautpflegekurserie TrueScience®.

Die Produkte und Geschäftsmöglichkeiten von LifeVantage stehen deutschen

Verbrauchern damit erstmalig zur Verfügung. "Deutschland ist eine der größten

Volkswirtschaften der Welt und der weltweit viertgrößte direkte Absatzmarkt(1)",

so der Senior VP of International, Courtland Pearson. "Im Hinblick auf den

Erfolg unserer weltweiten Expansionsbestrebungen ist es ein sehr wichtiger Markt

für uns."

Neben Deutschland sind die Produkte von LifeVantage ebenfalls für Kunden in den

USA, Großbritannien, Australien, Kanada, Mexiko, Japan, Hongkong, den

Niederlanden und Thailand erhältlich.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.lifevantage.com.

(1) Quelle: Statistische Datenbank der World Federation of Direct Selling

Associations, 2016.

Über LifeVantage

Die LifeVantage Corporation ist ein wissenschaftsbasiertes Gesundheits-,

Wellness- und Anti-Aging-Unternehmen, das es sich zum Ziel gesetzt hat, Menschen

dabei zu helfen, sich intern und extern auf Zellenebene zu transformieren. Zu

den wissenschaftlich validierten Produktlinien des Unternehmens gehören die

Protandim® Nrf2- und NRF1-Synergizer, die Anti-Aging-Hautpflegekur TrueScience®,

Petandim®, die Energie-Produktlinie AXIO® und das intelligente

Gewichtsmanagementsystem PhysIQ(TM). LifeVantage (Nasdaq:LFVN) wurde 2003

gegründet. Der Firmensitz befindet sich in Salt Lake City, Utah (USA). Weitere

Informationen finden Sie hier: www.LifeVantage.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der "Safe Harbor"-

Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Wörter und

Ausdrücke, die Optimismus, Zufriedenheit oder Enttäuschung mit aktuellen

Aussichten ausdrücken, sowie Wörter wie "glauben", "hoffen", "vorhaben",

"schätzen", "erwarten", "vorhersagen", "planen", "prognostizieren",

"vorausschauen" und Variationen hiervon kennzeichnen zukunftsgerichtete

Aussagen, ihr Fehlen bedeutet jedoch nicht, dass eine Aussage nicht

zukunftsgerichtet ist. Beispiele für zukunftsgerichtete Aussagen sind

insbesondere die Aussagen, die wir im Hinblick auf unser zukünftiges Wachstum

und den Verkaufserfolg tätigen. Derartige zukunftsgerichtete Aussagen sind keine

Garantien in Bezug auf die Performance. Die tatsächlichen Ergebnisse des

Unternehmens können erheblich von derartigen Aussagen abweichen. Die

zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den derzeitigen Einschätzungen und

Überzeugungen des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse, die das

Unternehmen betreffen, und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und

Unsicherheiten, die die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens derart

beeinträchtigen können, dass diese erheblich von den hier aufgeführten und

erwarteten Ergebnissen abweichen können. Diese Risiken und Unsicherheiten

beinhalten u. a. solche, die im Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 10-K

und den Quartalsbericht des Unternehmens auf Formular 10-Q unter der Überschrift

"Risk Factors" und in anderen Dokumenten, die das Unternehmen von Zeit zu Zeit

bei der Securities and Exchange Commission einreicht, detaillierter erläutert

werden. Das Unternehmen hält Investoren dazu an, sich nicht über Gebühr auf die

in diesem Dokument getätigten zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Alle

zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Informationen, die dem Unternehmen zum

aktuellen Datum zur Verfügung stehen. Das Unternehmen übernimmt keine

Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu überarbeiten oder zu

aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände zu berücksichtigen, die nach dem

Datum dieses Dokuments eingetreten sind, soweit dies nicht gesetzlich

vorgeschrieben ist.

Ansprechpartner:

Kontakt für Investor Relations:

Cindy England

Director of Investor Relations

(801) 432-9036

investor@LifeVantage.com

-oder-

Scott Van Winkle

Managing Director, ICR

(617) 956-6736

scott.vanwinkle@icrinc.com

