GNW-News: Merus kündigt erfolgversprechende Ergebnisse aus der Phase-1/2-Studie zu MCLA-128 für die Behandlung von metastasierendem Brustkrebs an

Merus kündigt erfolgversprechende Ergebnisse aus der Phase-1/2-Studie zu MCLA-128 für die Behandlung von metastasierendem Brustkrebs an

Die Ergebnisse werden beim Jahrestreffen der American Society of Clinical

Oncology präsentiert

Der Beginn einer klinischen Phase-2-Studie ist für die zweite Jahreshälfte

geplant. In dieser Studie werden zwei Patientengruppen mit metastasierendem

Brustkrebs untersucht: HER2-positive Patientinnen und Hormonrezeptor-

positive/HER2-schwach-positive Patientinnen

UTRECHT, Niederlande, 17. Mai 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Merus N.V. (Nasdaq:MRUS),

ein Unternehmen im Bereich der klinischen Immunonkologie, das innovative

bispezifische Antikörpertherapeutika entwickelt, kündigte heute die

Veröffentlichung der Ergebnisse aus seiner ersten FIH-Phase-1/2-Studie (FIH =

erstmalige Anwendung am Menschen) zum Einsatz von MCLA-128 für die Behandlung

von soliden Tumoren an, darunter die endgültigen Phase-1-Daten und eine

erfolgversprechende Aktivität bei den Patientinnen mit HER2-positivem

metastasierendem Brustkrebs (MBC) aus Phase 2 der Studie. MCLA-128 ist ein

bispezifischer IgG-Antikörper in voller Länge mit einer verbesserten,

antikörperabhängigen, zellulären zytotoxischen Aktivität (ADCC), der auf HER2-

und HER3-Rezeptoren abzielt. Die Ergebnisse werden am Vormittag des 5. Juni

2017 im Rahmen einer Postersession beim Jahrestreffen der American Society of

Clinical Oncology (ASCO) präsentiert.

In Phase 1 der Phase-1/2-Studie wurde die empfohlene Phase-2-Dosis (RP2D) für

künftige Untersuchungen mit MCLA-128 von 750 mg alle drei Wochen, basierend auf

den Sicherheits- und pharmakokinetischen Daten, festgelegt. Phase 2 der Studie

läuft noch und untersucht ausgewählte metastasierende Indikationen, darunter

Brust-, Endometrium-, Eierstock-, Magen- und nicht-kleinzelliger Lungenkrebs.

MCLA-128 war gut verträglich. Die laufende Phase 2 der Studie bestätigt das in

der Dosiseskalationskohorte beobachtete Sicherheitsprofil. Die häufigsten

Nebenwirkungen waren leichte (G1/G2) infusionsbedingte Reaktionen und Magen-

Darm-Beschwerden. Es wurde keine klinisch signifikante Kardiotoxizität

festgestellt.

In der laufenden Studie wurde eine Kohorte von 11 HER2-positiven MBC-

Patientinnen mit dem Einzelwirkstoff MCLA-128 (9 Patientinnen mit der RP2D und

2 Patientinnen mit 480 mg alle 3 Wochen in Phase 1) behandelt. Die MBC-

Patientinnen waren stark vorbehandelt und hatten sich durchschnittlich sechs

Therapiereihen gegen metastasierenden Krebs unterzogen. Alle Patientinnen hatten

2-5 HER2-Inhibitortherapien erhalten. Einige der Patientinnen erlebten nach der

letzten Therapiereihe eine eindeutige Krankheitsprogression. Bei einer MBC-

Patientin wurde nachweislich ein partielles Ansprechen erzielt (> 8+

Monate). Bei 7 Patientinnen kam es zu einer Krankheitsstabilisierung (darunter

4 anhaltende Stabilisierungen von midestens 5 Monaten). Die Rate für den

klinischen Nutzen (vollständiges und teilweises Ansprechen plus

Krankheitsstabilisierung über mindestens 12 Wochen) betrug in der MBC-

Patientinnenkohorte 64 % (7 von 11). Die Untersuchung weiterer MBC-Patientinnen

und anderer Indikationen ist im Gange.

Vor dem Hintergrund der bei MBC festgestellten Einzelwirkstoffaktivität kündigte

Merus heute ebenfalls die geplante Durchführung einer offenen, multizentrischen,

internationalen klinischen Phase-2-Studie zur Untersuchung von MCLA-128-

basierten Kombinationen in zwei MBC-Patientengruppen an: 1) MBC-Patientinnen mit

nachweislich HER2-positivem Tumor (und Fortschreiten bei Anti-HER2-Therapien,

einschließlich TDM-1) werden MCLA-128 in Kombination mit Trastuzumab und

Chemotherapie erhalten und 2) MBC-Patientinnen mit nachweislich Hormonrezeptor-

positivem und HER2-schwach-positivem Tumor (IHC HER2 1+ oder 2+ und FISH-negativ

für HER2-Amplifikation) sowie einem fortschreitenden Verlauf bei Hormontherapien

und CDK4/6 werden MCLA-128 in Kombination mit Fulvestrant erhalten. Zusätzlich

zu diesen frühen klinischen Ergebnissen wird die Untersuchung von MCLA-128 in

diesen Kombinationen und Patientengruppen durch die in vorklinischen Modellen

beobachtete Aktivität gestützt. Der Beginn der Phase-2-Studie in Europa und den

USA ist für die zweite Jahreshälfte 2017 geplant.

"Diese klinischen Ergebnisse zeigen, dass der Einzelwirkstoff MCLA-128 aktiv ist

und von stark vorbehandelten Patientinnen mit metastasierendem Brustkrebs gut

vertragen wird", sagte Professor Josep Tabernero, MD, PhD, Leiter der Abteilung

für medizinische Onkologie und des Instituts für Onkologie am Vall d'Hebron

University Hospital. "Dies positioniert MCLA-128 als aussichtsreichen Wirkstoff

zur Weiterentwicklung einer Kombinationstherapie für das Behandlungsparadigma

von metastasierendem Brustkrebs. Ich freue mich darauf, zu sehen, wie diese

Ergebnisse in die geplanten Phase-2-Kombinationsstudien einfließen werden."

"Mit der nachgewiesenen Aktivität bei Patientinnen mit aggressivem

Krankheitsverlauf geht es jetzt darum, festzustellen, wie MCLA-128 in

Kombination mit den derzeitigen Behandlungsstandards für ungedeckten

Behandlungsbedarf bei dieser Erkrankung gezielt eingesetzt werden kann, um

bessere Behandlungsergebnisse zu erzielen und den Patienten mehr Optionen zu

bieten", sagte Ton Logtenberg, Ph.D., Chief Executive Officer bei Merus. "Wir

sehen Möglichkeiten für die Behandlung von HER2-positivem metastasierendem

Brustkrebs und von hormonresistentem Östrogenrezeptor-positivem metastasierendem

Brustkrebs, bei denen der Ausweg aus der Hormontherapie oft über den HER2/3-

Signalweg erfolgt. Wir freuen uns ebenfalls darauf, in der laufenden Studie

MCLA-128 auch für die Behandlung anderer Tumorarten zu untersuchen, darunter

Brust-, Endometrium-, Eierstock-, Magen- und nicht-kleinzelliger Lungenkrebs."

Über MCLA-128

MCLA-128 wurde entwickelt, um das Wachstum und das Fortbestehen von

HER3/Heregulin-abhängigen Tumoren zu blockieren und die immunvermittelte

Zytotoxizität in Tumoren zu verbessern. MCLA-128 setzt einen Dock-and-Block-

Mechanismus (Andocken und Blockieren) ein, in dem der Modus der HER2-

Rezeptorbindung den HER3-Bindungsarm so ausrichtet, dass die onkogene

Signalgebung selbst bei hohen Heregulin-Konzentrationen über die HER2:HER3-

Heterodimere wirksam blockiert wird. Darüber hinaus wurde MCLA-128 für eine

erhöhte ADCC entwickelt, um Immuneffektorzellen zu rekrutieren und zu

aktivieren, die die Tumorzellen gezielt abtöten.

Über Merus N.V.

Merus ist ein Unternehmen im Bereich der klinischen Immunonkologie, das

innovative humane bispezifische Antikörper in voller Länge entwickelt, die auch

als "Biclonics®" bekannt sind. Biclonics® basieren auf dem vollständigen IgG-

Format und werden unter Verwendung von industriellen Standardprozessen

hergestellt. In vorklinischen Studien wurde beobachtet, dass mehrere Merkmale

der Biclonics mit den Merkmalen herkömmlicher monoklonaler Antikörper identisch

sind, z. B. lange Halbwertszeit und geringe Immunogenität. Merus führender

bispezifischer Antikörper-Produktkandidat MCLA-128 durchläuft derzeit in Europa

eine klinische Phase-1/2-Studie zur potenziellen Behandlung von soliden HER2-

positiven Tumoren. Merus zweiter bispezifischer Antikörper-Produktkandidat MCLA-

117 durchläuft derzeit in Europa eine klinische Phase1-Studie, an der Patienten

mit akuter myeloischer Leukämie teilnehmen. Bei dem Unternehmen befindet sich

auch eine Reihe von proprietären Antikörperkandidaten in der präklinischen

Entwicklung, darunter MCLA-158, das für das Binden an Krebsstammzellen

konzipiert ist und zur potenziellen Behandlung von Patienten mit Darmkrebs oder

anderen soliden Tumoren entwickelt wird, sowie Biclonics®, die für das Binden an

verschiedene Kombinationen von immunmodulatorischen Molekülen, einschließlich

PD-1 und PD-L1 konzipiert sind.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Mit Ausnahme der hierin dargelegten historischen Informationen enthält diese

Pressemitteilung Vorhersagen, Schätzungen und andere "zukunftsgerichtete

Aussagen", einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Aussagen bezüglich: der

Auswirkungen unserer Zusammenarbeit mit Incyte auf die klinische Entwicklung

unserer bispezifischen Antikörperkandidaten, der für 2017 erwarteten klinischen

Daten, des Zeitpunkts der Präsentationen, der Bekanntgabe klinischer Daten und

Mitteilungen an Regulierungsbehörden, möglicher Zahlungen im Rahmen der

Kooperationsvereinbarung mit Incyte, der erwarteten Meilensteine (alle Aussagen

im gleichnamigen Abschnitt) sowie des Behandlungspotenzials unserer

bispezifischen Antikörperkandidaten.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen des

Managements. Diese Aussagen sind weder Versprechen noch Garantien und

unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen

wichtigen Faktoren, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen

Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge erheblich von den zukünftigen Ergebnissen,

Entwicklungen oder Erfolgen abweichen, die durch die zukunftsgerichteten

Aussagen ausgedrückt oder impliziert wurden. Hierzu gehören u. a.: unser Bedarf

an zusätzlichen finanziellen Mitteln, die ggf. nicht verfügbar sind, sodass wir

unsere Geschäfte einschränken oder Rechte an unseren Technologien oder

bispezifischen Antikörperkandidaten abtreten müssen; potenzielle Verzögerungen

beim Erhalt der gesetzlichen Zulassung, die sich auf die Vermarktung unserer

Produktkandidaten und die Erwirtschaftung von Umsätzen/Gewinnen auswirken; das

langwierige und teure Verfahren zur Entwicklung klinischer Arzneimittel mit

ungewissem Ausgang; die Unvorhersehbarkeit unserer in der vorklinischen Phase

durchgeführten Bemühungen, marktfähige Arzneimittel zu entwickeln; mögliche

Verzögerungen bei der Aufnahme von Patienten, was den Erhalt der benötigten

gesetzlichen Zulassungen negativ beeinflussen könnte; unsere Abhängigkeit

gegenüber Dritten zur Durchführung unserer klinischen Studien und die nicht

zufriedenstellende Leistungsfähigkeit dieser Dritten; dass wir im Rahmen unserer

Zusammenarbeit mit Incyte ggf. keine geeigneten bispezifischen

Antikörperkandidaten identifizieren oder dass die Leistungsfähigkeit von Incyte

ggf. unzufriedenstellend ist; und unsere Abhängigkeit gegenüber Dritten

bezüglich der Produktion unserer Produktkandidaten, die unsere Entwicklungs- und

Vertriebsbemühungen ggf. verzögert, verhindert oder beeinträchtigt.

Diese und andere wichtige Faktoren, die im Abschnitt "Risk Factors"

(Risikofaktoren) des Formulars 20-F aufgeführt sind, den das Unternehmen bei der

Securities and Exchange Commission (SEC) am 28. April 2017 eingereicht hat, und

unsere sonstigen bei der SEC eingereichten Berichte können dazu führen, dass die

tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den ausdrücklich oder impliziten

Informationen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen dieser

Pressemitteilung enthalten sind. Diese zukunftsorientierten Aussagen geben die

Einschätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser

Pressemittelung wider. Wir sind berechtigt, jedoch nicht verpflichtet, diese

zukunftsgerichteten Aussagen zu einem bestimmten Zeitpunkt ggf. zu aktualisieren

und lehnen jedwede Verpflichtung dazu ab, auch wenn sich unsere Ansichten

aufgrund zukünftiger Ereignisse ändern, es sei denn, dies ist durch das geltende

Gesetz vorgeschrieben. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht über

Gebühr auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, da diese nur für

den Zeitpunkt dieser Pressemitteilung gelten.

