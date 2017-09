GNW-News: Merus kündigt Geschäftsergebnisse für das zweite Quartal 2017 an und hebt jüngste Fortschritte hervor

Merus kündigt Geschäftsergebnisse für das zweite Quartal 2017 an und hebt jüngste Fortschritte hervor

UTRECHT, Niederlande, 22. Sept. 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Merus N.V.

(Nasdaq:MRUS), ein Unternehmen aus dem Bereich der klinischen Immunonkologie,

das innovative bispezifische Antikörpertherapeutika entwickelt (Biclonics(®)),

gab heute die Geschäftsergebnisse für das zweite Quartal zum 30. Juni 2017

bekannt und bot eine Übersicht über die aktuellen Entwicklungen im Unternehmen

und im klinischen Bereich.

"Merus hat bislang ein produktives Jahr, das von Fortschritten bei unserer

Zusammenarbeit mit Incyte und unseren anderen Partnern, der Präsentation

positiver Phase-1/2-Daten für unseren führenden Produktkandidaten MCLA-128

bezüglich der ersten von mehreren Indikationen auf der ASCO und von

Fortschritten bei einer Reihe von sehr vielversprechenden Biclonics®-basierten

bispezifischen Antikörpertherapiekandidaten für und durch die Klinik geprägt

ist", sagte Ton Logtenberg, Ph.D., Chief Executive Officer von Merus. "Wir

glauben, dass sich das Potenzial der Biclonics®-Plattform von Merus, die

verschiedene wichtige Vorteile gegenüber anderen bispezifischen Antikörper-

Ansätzen aufweist, erst begonnen hat, sich zu entfalten."

"Die Bilanz für das Jahr umfasst eine Reihe wichtiger erwarteter Meilensteine,

darunter die Initiierung einer Phase-2-Studie von MCLA-128-basierten

Kombinationen bei zwei Gruppen von Patientinnen mit metastasierendem Brustkrebs

(MBC, metastatic breast cancer), die Entscheidung zur Entwicklung von MCLA-128

bei Magen-, Ovarial- und Endometriumkrebs basierend auf einer erwarteten

Datenauslese, der Verlauf der Dosiseskalation in der Phase-1-Studie zur

Untersuchung von MCLA-117 bei akuter myeloischer Leukämie (AML) im Rahmen einer

Clinical Trial Authorization (CTA, Genehmigung einer klinischen Studie), die

Einreichung eines IND-Antrags (Investigational New Drug, neues Prüfpräparat) für

MCLA-117 und die Einreichung eines CTA-Antrags für eine klinische FIH-Studie

(FIH = erstmalige Anwendung am Menschen) von MCLA-158 bei Patienten mit

Darmkrebs. Außerdem freuen wir uns darauf, eine IND-Zulassungsstudie für MCLA-

145 auf den Weg zu bringen. MCLA-145 ist ein bispezifischer Antikörper, der für

die Bindung an PD-L1 und an ein zweites, nicht bekanntgegebenes

immunmodulatorisches Ziel konzipiert ist. Dieses Programm ist Teil unserer

Zusammenarbeit mit Incyte", ergänzte Dr. Logtenberg.

Jüngste klinische und Unternehmensentwicklungen

* In Teil 2 der Phase-1/2-Studie von MCLA-128 in soliden Tumoren wurde die

Behandlung an einer Kohorte von stark vorbehandelten Patientinnen mit HER2-

positivem metastasierendem Brustkrebs (n=11) unter Verwendung von MCLA-128

als Einzelwirkstoff abgeschlossen. Die Behandlung führte zu einer klinischen

Benefitrate (definiert als vollständiges Ansprechen und teilweises

Ansprechen plus Krankheitsstabilisierung über mindestens 12 Wochen) von

insgesamt 64 %. Da die Einzelwirkstoffaktivität bei metastasierendem

Brustkrebs nachgewiesen wurde, wird der Start einer klinischen Phase-2-

Studie im vierten Quartal 2017 erwartet, wie nachfolgend unter "Erwartete

Meilensteine in 2017" näher beschrieben.

* Merus und Incyte Corporation (NASDAQ:INCY) haben den ersten Kandidaten aus

ihrer globalen strategischen Forschungszusammenarbeit vorangebracht, der nun

Gegenstand einer IND-Zulassungsstudie ist. MCLA-145 ist für die Bindung an

PD-L1 und an ein zweites, nicht bekanntgegebenes immunmodulatorisches Ziel

zur Behandlung verschiedener solider Tumore konzipiert. Merus verfügt über

umfassende Rechte zur Entwicklung und zum Vertrieb von MCLA-145 in den USA

und Incyte ist für dessen Entwicklung und Vertrieb außerhalb der USA

zuständig.

* Merus erhielt ein Urteil zu seinen Gunsten vom U.S. Court of Appeals for the

Federal Circuit, in dem bestätigt wird, dass sich Regeneron Pharmaceuticals

im Patentanmeldungsverfahren für das US-Patent Nr. 8,502,018 ungebührlich

verhalten hat, was zur Nichtdurchsetzbarkeit des Patents führte.

Erwartete Meilensteine in 2017

* Merus geht davon aus, im vierten Quartal mit einer offenen,

multizentrischen, internationalen klinischen Studie der Phase 2 zur

Untersuchung von MCLA-128-basierten Kombinationen bei zwei MBC-

Patientinnengruppen zu beginnen: (1) Patientinnen mit bestätigtem HER2-

positivem metastasierendem Brustkrebs (Fortschreiten bei 2 bis 4 Anti-HER2-

Therapien, einschließlich TDM-1), die MCLA-128 in Kombination mit

Trastuzumab mit und ohne Chemotherapie erhalten, und (2) Patientinnen mit

bestätigtem ER+/HER2-schwach-positivem metastasierendem Brustkrebs mit

fortschreitendem Verlauf nach einer oder mehreren vorherigen endokrinen

Therapien und CDK4/6-Inhibitoren, die MCLA-128 in Kombination mit einer

endokrinen Therapie erhalten. Die Studie wird voraussichtlich mit ungefähr

120 Patientinnen insgesamt - jeweils ungefähr 60 Patientinnen in jeder

Kohorte - durchgeführt werden.

* Merus setzt die Dosiseskalation der klinischen Phase-1-Studie zu MCLA-117 in

Europa fort und erwartet, im vierten Quartal 2017 einen IND-Antrag bei der

U.S. Food and Drug Administration einreichen zu können.

* Bis Ende 2017 beabsichtigt Merus, einen CTA-Antrag für eine klinische FIH-

Studie (FIH = erstmalige Anwendung am Menschen) zu MCLA-158 bei Patienten

mit Darmkrebs einzureichen.

Finanzergebnis des zweiten Quartals 2017

Merus beendete das zweite Quartal 2017 mit liquiden und geldnahen Mitteln in

Höhe von 215,8 Millionen Euro, verglichen mit 56,9 Millionen Euro zum 31.

Dezember 2016.

Der Gesamtumsatz für die drei Monate bis zum 30. Juni 2017 betrug 4,0 Millionen

Euro im Vergleich zu 1,1 Millionen Euro im selben Zeitraum des Jahres 2016. Der

Umsatz besteht in erster Linie aus der Amortisierung der Lizenzvorauszahlung von

Incyte, aus Forschungsförderung und aus Zuschüssen für Forschungsprojekte.

Die Forschungs- und Entwicklungskosten für die drei Monate zum 30. Juni 2017

beliefen sich auf 8,4 Millionen Euro im Vergleich zu 3,8 Millionen Euro im

selben Zeitraum des Jahres 2016. Der Anstieg der Forschungs- und

Entwicklungskosten von einem Quartal zum nächsten spiegelt die höhere Teilnahme

an unseren klinischen Studien und die Ausweitung der präklinischen

Forschungstätigkeiten zur Unterstützung unserer Zusammenarbeit mit Incyte wider.

Für die drei Monate zum 30. Juni 2017 vermeldete Merus einen Nettoverlust von

21,8 Millionen Euro bzw. einen Verlust von 1,12 Euro je Basis- und verwässerter

Aktie, verglichen mit einem Nettoverlust 4,9 Millionen Euro bzw. einem Verlust

von 0,40 Euro je Basis- und verwässerter Aktie im selben Zeitraum des Jahres

2016. Der Nettoverlust für die drei Monate zum 30. Juni 2017 beinhaltet etwa

12,0 Millionen Euro nicht realisierter Fremdwährungsverluste und etwa 3,3

Millionen Euro unbare Aktienoptionsausgaben.

Finanzprognose

Angesichts aktueller operativer Planungen erwartet Merus, dass sein aktueller

Bestand an liquiden und geldnahen Mitteln ausreichen wird, um seine Forschungs-

und Entwicklungsprogramme und -aktivitäten bis weit in das Jahr 2019 hinein

finanzieren zu können.

Über Merus N.V.

Merus ist ein Unternehmen im Bereich der klinischen Immunonkologie, das unter

der Bezeichnung "Biclonics®" innovative Therapeutika aus humanen bispezifischen

Antikörpern in voller Länge entwickelt. Biclonics®, die auf dem vollständigen

IgG-Format basieren, werden unter Verwendung von industriellen Standardprozessen

hergestellt. In vorklinischen Studien wurde beobachtet, dass sie ähnliche

Merkmale wie herkömmliche monoklonale Antikörper haben, z. B. lange

Halbwertszeit und geringe Immunogenität. Merus führender bispezifischer

Antikörper-Produktkandidat MCLA-128 wird voraussichtlich im zweiten Halbjahr

2017 eine Phase-2-Kombinationsstudie durchlaufen, an der zwei

Patientinnengruppen mit metastasierendem Brustkrebs teilnehmen. Darüber hinaus

wird MCLA-128 in Europa in einer klinischen Phase-1/2-Studie für die Behandlung

von Magen-, Ovarial-, Endometrium- und nicht-kleinzelligem Lungenkrebs getestet.

Merus zweiter bispezifischer Antikörper-Produktkandidat MCLA-117 durchläuft

derzeit in Europa eine klinische Phase-1-Studie, an der Patienten mit akuter

myeloischer Leukämie teilnehmen. Bei dem Unternehmen befindet sich auch eine

Reihe von proprietären Antikörperkandidaten in der präklinischen Entwicklung,

darunter MCLA-158, das für die Bindung an Krebsstammzellen konzipiert ist und

zur potenziellen Behandlung von Patienten mit Darmkrebs oder anderen soliden

Tumoren entwickelt wird, sowie das in Zusammenarbeit mit Incyte Corporation

entwickelte MCLA-145, das für die Bindung an PD-L1 und an ein zweites

immunmodulatorisches Ziel konzipiert ist, zu dem keine weiteren Angaben gemacht

werden. Zusätzliche Informationen erhalten Sie auf der Website von Merus unter

www.merus.nl.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private

Securities Litigation Reform Act von 1995. Alle Aussagen in dieser

Pressemitteilung, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, sind als

zukunftsgerichtete Aussagen anzusehen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt

auf Aussagen bezüglich des Potenzials unserer Biclonics®-Plattform, des

Zeitpunkts des Starts der Phase-2-Kombinationsstudie zu MCLA-128 bei MBC-

Patientinnen, des Behandlungspotenzials unserer Biclonics®-Kandidaten und

wichtiger erwarteter Meilensteine, einschließlich aller Aussagen unter

"Erwartete Meilensteine in 2017".

Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen des

Managements. Diese Aussagen sind weder Versprechen noch Garantien und

unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen

wichtigen Faktoren, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen

Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge erheblich von den zukünftigen Ergebnissen,

Entwicklungen oder Erfolgen abweichen, die durch die zukunftsgerichteten

Aussagen ausgedrückt oder impliziert wurden. Hierzu gehören u. a.: unser Bedarf

an zusätzlichen finanziellen Mitteln, die ggf. nicht verfügbar sind, sodass wir

unsere Geschäfte einschränken oder Rechte an unseren Technologien oder an

Biclonics® und bispezifischen Antikörperkandidaten abtreten müssen; potenzielle

Verzögerungen beim Erhalt der gesetzlichen Zulassung, die sich auf die

Vermarktung unserer Produktkandidaten und die Erwirtschaftung von

Umsätzen/Gewinnen auswirken; das langwierige und teure Verfahren zur Entwicklung

klinischer Arzneimittel mit ungewissem Ausgang; die Unvorhersehbarkeit unserer

in der vorklinischen Phase durchgeführten Bemühungen, marktfähige Arzneimittel

zu entwickeln; mögliche Verzögerungen bei der Aufnahme von Patienten, was den

Erhalt der benötigten gesetzlichen Zulassungen negativ beeinflussen könnte;

unsere Abhängigkeit von Dritten bei der Durchführung unserer klinischen Studien

und die nicht zufriedenstellende Leistungsfähigkeit dieser Dritten; dass wir im

Rahmen unserer Zusammenarbeit mit Incyte ggf. keine geeigneten Biclonics® oder

bispezifischen Antikörperkandidaten identifizieren oder dass die

Leistungsfähigkeit von Incyte ggf. nicht zufriedenstellend ist; unsere

Abhängigkeit von Dritten hinsichtlich der Produktion unserer Produktkandidaten,

die unsere Entwicklungs- und Vertriebsbemühungen ggf. verzögert, verhindert oder

beeinträchtigt; Schutz unserer proprietären Technologie; unsere Patente werden

möglicherweise für ungültig oder nicht durchsetzbar befunden, von Mitbewerbern

umgangen, und unsere Patentanträge werden möglicherweise für nicht die

Vorschriften und Verordnungen der Patentierbarkeit erfüllend befunden; es

gelingt uns möglicherweise nicht, bestehende und potenzielle Gerichtsverfahren

wegen Verletzung des geistigen Eigentums Dritter zu gewinnen; unsere

eingetragenen oder nicht eingetragenen Marken oder Handelsnamen werden

möglicherweise angefochten, verletzt, umgangen oder für generisch erklärt oder

als gegen andere Marken verstoßend erachtet.

Diese und andere wichtige Faktoren, die im Abschnitt "Risk Factors"

(Risikofaktoren) unseres Jahresberichts auf Formular 20-F aufgeführt sind, den

das Unternehmen bei der Securities and Exchange Commission (SEC) am 28. April

2017 eingereicht hat, und unsere sonstigen bei der SEC eingereichten Berichte

können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den

ausdrücklichen oder impliziten Informationen abweichen, die in den

zukunftsgerichteten Aussagen dieser Pressemitteilung enthalten sind. Diese

zukunftsorientierten Aussagen geben die Einschätzungen des Managements zum

Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung wider. Wir sind

berechtigt, jedoch nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu

einem bestimmten Zeitpunkt ggf. zu aktualisieren und lehnen jedwede

Verpflichtung dazu ab, auch wenn sich unsere Ansichten aufgrund zukünftiger

Ereignisse ändern, es sei denn, dies ist durch das geltende Gesetz

vorgeschrieben. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht über Gebühr auf

solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, da diese nur für den Zeitpunkt

dieser Pressemitteilung gelten.

Merus N.V.

Ungeprüfte zusammengefasste konsolidierte Bilanz

(nach Ergebnisverwendung für den Berichtszeitraum)

June 30, December 31,

2017 2016

------------------------------

(euros in thousands)

Non-current assets

Property, plant and equipment 1,057 648

Intangible assets 343 374

Restricted cash - 167

Other assets 109 109

------------------------------

1,509 1,298

Current assets

Financial asset - 11,847

Taxes and social security receivables 2,024 -

Trade receivables and other current assets 4,308 2,248

Cash and cash equivalents 215,788 56,917

------------------------------

221,120 71,012

------------------------------

Total assets 223,629 72,310

------------ ---------------

Shareholders' equity

Issued and paid-in capital 1,746 1,448

Share premium account 213,541 139,878

Accumulated loss (142,529 ) (107,295 )

------------------------------

Total equity 72,758 34,031

Non-current liabilities

Borrowings - 319

Deferred revenue, net of current portion 133,666 30,206

Current liabilities

Borrowings - 167

Trade payables 3,971 2,298

Taxes and social security liabilities 748 29

Deferred revenue 7,052 1,610

Other liabilities and accruals 5,434 3,650

------------------------------

17,205 7,754

------------------------------

Total liabilities 150,871 38,279

------------------------------

Total equity and liabilities 223,629 72,310

------------------------------

Ungeprüfte zusammengefasste konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung und

kumulierte Verluste

Three months ended Six months ended

June 30, June 30,

(euros in thousands, except per share data)

2017 2016 2017 2016

Revenue 4,027 1,098 6,313 1,945

Research and (8,420 ) (3,822 ) (15,427 ) (8,028 )

development costs

Management and

administration (3,492 ) (496 ) (7,694 ) (1,014 )

costs

Other expenses (2,277 ) (1,664 ) (4,120 ) (3,277 )

Total operating (14,189 ) (5,982 ) (27,241 ) (12,319 )

expenses

Operating result (10,162 ) (4,884 ) (20,928 ) (10,374 )

Finance income 420 23 610 56

Finance costs (11,962 ) (13 ) (22,696 ) (18 )

Total finance (11,542 ) 10 (22,086 ) 38

(expense) / income

Result before (21,704 ) (4,874 ) (43,014 ) (10,336 )

taxation

Income tax expense (107 ) - (118 ) -

Result after (21,811 ) (4,874 ) (43,132 ) (10,336 )

taxation

Other

comprehensive

income

Exchange

differences on the 13 - 18 3

translation of

foreign operations

Total other

comprehensive 13 - 18 3

income for the

period

Total

comprehensive loss (21,798 ) (4,874 ) (43,114 ) (10,333 )

for the period

Basic (and

diluted) loss per (1.12 ) (0.40 ) (2.27 ) (1.00 )

share

Weighted average

shares outstanding

Basic (and 19,392,495 12,133,195 18,976,446 10,365,753

diluted)

Ansprechpartner:

Medien:

Eliza Schleifstein

+1 973 361 1546

eliza@argotpartners.com

Anleger:

Kimberly Minarovich

+1 646 368 8014

kimberly@argotpartners.com

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Merus N.V. via GlobeNewswire

http://www.merus.nl/