GNW-News: Mobovivo und 3-WORX schließen Entwicklungs- und Software-Lizenzvertrag

Mobovivo und 3-WORX schließen Entwicklungs- und Software-Lizenzvertrag

ePlay Digital, Inc. /

Mobovivo und 3-WORX schließen Entwicklungs- und Software-Lizenzvertrag

. Verarbeitet und übermittelt durch Nasdaq Corporate Solutions.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Source: Globenewswire

Das Team und die Plattform von Mobovivo sollen neue Spiele von 3-WORX

voranbringen

CALGARY, Alberta (Kanada), 18. Oktober 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mobovivo, eine

Tochtergesellschaft von ePlay Digital Inc. (CSE:EPY), verkündete heute den

Abschluss eines Vertrags über Entwicklung, Lizenzierung und Einnahmeaufteilung,

um die Leistung der neuen Apps von 3-WORX zu steigern. 3-WORX hat ein

abonnementbasiertes Modell für Gaming gestartet und füllt seine Plattform dank

der Unterstützung von Mobovivo mit neuen Spielen. 3-WORX wird mit der

Technologie, dem Team und dem Know-how von Mobovivo innovative

Technologielösungen für den Markt entwickeln.

Mobovivo hat für Marken die Möglichkeit ergänzt, dynamische, kontextbezogene,

interaktive und standortabhängige Erlebnisse zu schaffen, einschließlich mobiler

Spiele, personalisierter Werbung und Apps. Die Kunden und Partner von Mobovivo,

z. B. 3-WORX, zahlen für die Personalisierung und die Lizenz der Mobovivo-

Software eine monatliche Gebühr. Zusätzlich dazu haben Mobovivo und 3-WORX eine

Abmachung über die Aufteilung der Einnahmen aus In-App-Käufen, Abonnements und

Werbung getroffen.

"Wir sind hocherfreut, das Produkt, das Team, die Erfahrung und die Technologie

von Mobovivo mit dem Team von 3-WORX zusammenzubringen", sagt Jacob Anderson,

CEO von 3-WORX. "Für die Spiele von 3-WORX gibt es bereits zahlende Abonnenten

und wir freuen uns darauf, ihnen noch mehr Spiele zur Verfügung zu stellen."

Das Projekt wird in den kommenden Wochen als brandneues mobiles Spiel starten.

"Mobovivo hat sowohl für große als auch für kleine Unternehmen mehrere neuartige

Apps auf den Markt gebracht", so Trevor Doerksen, CEO von Mobovivo. "Unser Team

weiß, was nötig ist, um eine neue Technologie zu entwickeln und voranzubringen.

Dabei ist es egal, ob es sich um ein Fortune 500-Unternehmen wie ESPN bzw. Intel

handelt, oder um ein Start-up-Unternehmen, das ein Einhorn werden möchte."

Über Mobovivo

Mobovivo ist ein Team von TV-Produzenten und talentierten Software-Entwicklern,

welche die größte Bedrohung der Branche (d. h. Zuschauer, die wegen Mobilgeräten

weniger TV schauen) in ihr größtes Gut umwandeln: Umsatz.

Mobovivos Real-Time Sports Game Engine unterstützt mehr als 100 Millionen

Interaktionen/Minute für Unternehmen wie ESPN, CBS, Cineplex, TWC und Intel,

wodurch Zuschauer auf allen Bildschirmen und Plattformen auf Inhalte und täglich

auf Fantasy-Sport zugreifen können.

Video, Gamification, synchronisierter Blick hinter die Kulissen und Social-

Media-Erweiterungen sorgen für Unterhaltung und erheben Zuschauerdaten für

Video-Produzenten und -Marken.

Mobovivo ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von ePlay Digital.

Über 3-WORX

3-WORX ist ein aufstrebendes Unternehmen, dass unzählig viele spannende Produkte

und Innovationen bereithält. Die Gründer von 3-WORX haben sich zusammengetan, um

Sportbegeisterten, Fans, Fantasy-Spielern und an Sportwetten teilnehmende

Personen mit der neuesten Technologie und mit Informationen zu versorgen, die

das allgemeine Entertainment-Erlebnis optimieren.

Durch die Verwendung von Social Media und anderen Kanälen, über die die

Verbraucher schnell zu erreichen sind, hat 3-WORX ein Affiliate-Modell

entwickelt, um die revolutionären Gaming-Produkte zu bewerben und auf den Markt

zu bringen. Ihr Motto lautet "Die Branche verändern", das Ziel ist "Leben

verändern".

Weitere Informationen

Weitere Einzelheiten zum Unternehmen finden Sie unter dem Firmenprofil auf der

SEDAR-Webseite (www.sedar.com) und auf der CSE-Webseite (www.thecse.com).

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Trevor Doerksen, CEO und Director

Telefon: (403) 775-9475

E-Mail: info@eplaydigital.com

Website: www.eplaydigital.com

Canadian Securities Exchange (CSE): Symbol EPY

Deutsche Börse Xetra - Frankfurt: Symbol 2NY2; WKN: A2AN4D; ISIN CA26885W1041

Zukunftsgerichtete Aussagen und vorsorgliche Hinweise

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und

zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Diese

Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen.

Sämtliche Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind als

zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen zu betrachten. Insbesondere und

ohne Einschränkung enthält diese Pressemeldung zukunftsgerichtete Aussagen und

Informationen zu Forschungsaktivitäten und Analysen Dritter sowie zur

Firmenstrategie des Unternehmens. Obwohl die Unternehmensführung der Ansicht

ist, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen solche zukunftsgerichteten

Aussagen und Informationen beruhen, angemessen sind, darf solchen

zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen nicht vorbehaltslos vertraut

werden, da nicht gewährleistet werden kann, dass sich diese als richtig

erweisen. Die Unternehmensführung kann sich bestimmten Schlussfolgerungen in

diesem Forschungsbericht weder anschließen noch von diesen Abstand nehmen.

Die zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen in dieser Pressemeldung

entsprechen dem Stand der Dinge zum jetzigen Zeitpunkt und das Unternehmen hat

nicht die Absicht, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen öffentlich zu

aktualisieren oder zu korrigieren, weder aufgrund neuer Informationen bzw.

zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen, sofern dies nicht in den

geltenden Wertpapiergesetzen oder von der Börsenaufsicht vorgeschrieben wird.

Diese vorsorglichen Hinweise gelten ausdrücklich für die zukunftsgerichteten

Aussagen oder Informationen in dieser Pressemitteilung.

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: ePlay Digital, Inc. via GlobeNewswire

https://www.eplaydigital.com/