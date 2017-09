GNW-News: Neato gewinnt den Innovationspreis für intelligente Haustechnik & Geräte auf der IFA Showstoppers 2017 für das neue Flaggschiffmodell Neato Botvac ...

Neato gewinnt den Innovationspreis für intelligente Haustechnik & Geräte auf der IFA Showstoppers 2017 für das neue Flaggschiffmodell Neato Botvac D7(TM) Connected

Einführung mit neuer Kartierungs- und Reinigungstechnologie Neato

FloorPlanner(TM), IFTTT-Integration und einer Vielzahl von vernetzten Diensten

LONDON, 5. Sept. 2017 (GLOBE NEWSWIRE) - Neato Robotics wurde für das neue

Flaggschiffmodell Neato Botvac D7(TM) Connected der Innovationspreis für

intelligente Haustechnik & Geräte auf der IFA ShowStoppers 2017 von IHS Markit

verliehen, einem weltweiten Marktführer im Bereich kritische Informationen,

Analytik und Lösungen.

Der am Donnerstag, den 31. August 2017 beim ShowStoppers-Event auf der IFA in

Berlin verliehene Innovationspreis führte die derzeit technologisch am weitesten

entwickelten Produkte des Marktes vor, die von den Ausstellern vorgeschlagen

wurden. Der neue Neato Botvac D7(TM) Connected wurde auf der IFA vorgestellt und

erhielt den Titel des stärksten, intuitivsten und am besten verbundenen Roboter-

Staubsauger, den Sie je besitzen werden.

Jetzt twittern: Neato Botvac D7 Connected gewinnt Preis für intelligente

Haustechnik & Geräte mit neuer FloorPlanner-Technologie, @IFTTT und

unübertroffener Konnektivität #IFA2017

Das Modell ist das bisher intelligenteste und stärkste von Neato, was auf der

IFA 2017 branchenweit anerkannt wurde. Die neue innovative Funktion zur

Kartierungs- und Reinigungstechnologie Neato FloorPlanner(TM) ermöglicht es

Benutzern, eine Reinigungskarte ihres Zuhauses zu erstellen. Zudem wird der

Neato Botvac D7(TM) Connected mit IFTTT-Kompatibilität eingeführt, die Kunden

auf flexible und bequeme Weise die volle Kontrolle über ihren Roboter-

Staubsauger verleiht - und damit den Weg zu einem vernetzten, intelligenten

Zuhause weist.

Nachdem der Roboter das Zuhause im Discovery Mode oder bei einer

Standardreinigung gescannt hat, erstellt er für den Benutzer einen

personalisierten MyFloorPlan(TM). Auf diese Funktion kann über die Neato-App

zugegriffen werden. Benutzer sind dann in der Lage, virtuelle "No-Go"-Linien zu

ziehen, um bestimmte Bereiche zu markieren, die nicht gereinigt werden sollen.

So weiß der Roboter immer, welche Bereiche er reinigen soll und welche nicht,

und es sind keine physischen Barrieren mehr erforderlich. Die Karte der

Reinigungszusammenfassung zeigt auf, wo der Roboter Staub gesaugt hat, und macht

den Benutzer auf Probleme oder Hindernisse aufmerksam, die eine vollständige

Reinigung verhindert haben.

Dinesh Kithany, Senior Principal Analyst bei IHS Markit, sagt: "Wir freuen uns,

Neato Robotics den IHS Markit Innovation Award bei ShowStoppers in der Kategorie

intelligente Haustechnik für den Neato Botvac D7 Connected zu verleihen. Dieses

Jahr war es sehr schwierig, unsere Finalisten aus der Teilnehmerliste

auszuwählen. Wenn man aber die Innovation und technischen Verbesserungen im

Bereich der intelligenten Haustechnik und Robotertechnologie betrachtet, war der

Neato Botvac D7 anderen Produkten einige Schritte voraus und der eindeutige

Gewinner. Der Neato Botvac D7 Connected ist intelligent, leistungsstark und

verbunden, verfügt über die neue und einzigartige Kartierungs- und

Reinigungstechnologie Neato FloorPlanner(TM) und ist dank seiner

fortschrittlichen, verbundenen Fähigkeiten eines der besten Produkte der

intelligenten Technologie am Markt."

Verfügbarkeit und Preis

Der Neato Botvac D7(TM) Connected wird zu einem Einzelhandelspreisreis von 799

USD/899 EUR geführt und in den USA und Europa ab dem 4. Quartal 2017 erhältlich

sein. Werfen Sie einen Blick auf das neue Flaggschiff-Modell von Neato Robotics,

den Botvac D7(TM) Connected, auf der IFA in Berlin, 1. bis 6. September, Halle

6.2, Stand 138.

Über Neato

Neato Robotics entwickelt Haushalts-Roboter, die die Lebensqualität der Menschen

verbessern sollen, indem sie ihnen die Hausarbeit abnehmen und es ihnen dadurch

ermöglichen, mehr Zeit auf Dinge zu verwenden, die sie gerne tun. Neato fördert

Innovation, zum Beispiel mit seiner intelligenten Lasernavigation, Smart-Home-

Konnektivität und führenden Reinigungstechnologie. Neato wurde erst kürzlich für

seine Unternehmensführung, Kultur und Hingabe an seine Mitarbeiter auf die Liste

der Bay Area News Group für die "Top 100 Workplaces" des Jahres 2017 in der

Gegend um San Francisco gesetzt, welche auf der Grundlage von

Mitarbeiterumfragen erstellt wird. Weitere Informationen finden Sie

hier: www.neatorobotics.com.

Folgen Sie Neato Robotics auf Facebook, Instagram, Twitter, und YouTube.

Über IFTTT

IFTTT unterstützt Nutzer dabei, die Dienstleistungen besser zu nutzen, die sie

begeistern. Wir arbeiten mit mehr als 530 Apps, Dienstleistungen und Geräten

zusammen, darunter Facebook, Twitter, Philips Hue, Dropbox, Google, Nest,

Fitbit, BMW und Slack, mit Applets. Applets verbinden diese Dienstleistungen und

erzeugen verschiedenste neuartige Erfahrungen: von der Automatisierung einfacher

Aufgaben bis hin zur Veränderung der Art und Weise, wie eine Person mit seinem

Zuhause interagiert und es steuert. Wir finden, dass die kreative Steuerung der

Dienstleistungen, die wir nutzen, intuitiv und für jeden zugänglich sein sollte.

Seit der Gründung im Jahr 2010 hat IFTTT Fördermittel in Höhe von 39 Millionen

USD von hochrangigen Investoren gesammelt, darunter Norwest Venture Partners,

Andreessen Horowitz, NEA, Lerer Hippeau Ventures und SV Angel.

