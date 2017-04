GNW-News: Nexeo Solutions schließt Übernahme der DSM-Geschäftssparte von K.D. Feddersen Norden AB ab

Nexeo Solutions schließt Übernahme der DSM-Geschäftssparte von K.D. Feddersen Norden AB ab

Stärkeres Leistungsvermögen mit DSM-Produkten in Skandinavien

THE WOODLANDS, Texas, 4. April 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nexeo Solutions, Inc.

(NASDAQ:NXEO), eine weltweit führende Kunststoff-Vertriebsgesellschaft, gab

heute bekannt, dass die Übernahme des DSM-Produktbestands abgeschlossen ist und

damit begonnen wurde, die Kunden zu beliefern, die ihre DSM-Produkte in

Skandinavien bislang von K.D. Feddersen Norden AB erhielten.

Durch die Unterstützung von DSM kann Nexeo Solutions weiterhin den Service

optimieren und seine strategische Position in Skandinavien ausbauen. Die

Erweiterung der lokalen Teams und die Übernahme der neuen DSM-Produktkunden und

des DSM-Bestands stärken ein Distributionsmodell, das sich ganz dem Anbieten

innovativer und qualitativ hochwertiger Produkte in der Region verschrieben hat.

"Wir freuen uns über die wachsende Zahl an Gelegenheiten, die wir durch die

Produktpalette von DSM jetzt in Skandinavien haben", sagte der Senior Vice

President Plastics bei Nexeo Solutions, Shawn Williams. "Diese Kunden

profitieren von der Fachkompetenz unserer lokalen technischen und Service-Teams,

die eine umfassende Anwendungsentwicklung und Lieferkettenlösungen für

Spezialkunststoffe bereitstellen können."

"Wir gratulieren unserem strategischen Partner Nexeo zu diesem wichtigen

Meilenstein. Diese Expansion nach Skandinavien bietet unseren gemeinsamen Kunden

bessere Reichweite und Nähe sowie hervorragenden Service", erläuterte Joost

d'Hooghe, Commercial Director bei DSM Engineering Plastics.

Mit sofortiger Wirkung erfüllt Nexeo Solutions die aktuellen Bestellungen für

DSM-Produkte, die nicht von K.D. Feddersen Norden AB ausgeführt werden. Kunden

sollten Bestellungen direkt bei Nexeo Solutions aufgeben und dazu die

Niederlassung in Stenungsund kontaktieren.

Nexeo Solutions Sweden AB

Västanvindsgatan, 8

444 30 Stenungsund. SE

Tel.: +46 303 72 95 00

Fax: +46 303 81 520

plasticsnordic@nexeosolutions.com

Über Nexeo Solutions Inc.

Nexeo Solutions ist eine führende globale Vertriebsgesellschaft für Chemikalien

und Kunststoffe, die für eine breite Kundenbasis die Produkte von Weltklasse-

Herstellern vertritt. Mit Angeboten, die von der Produktspezifikation bis hin zu

nachhaltigen Lösungen reichen, geht das Unternehmen über die klassische Logistik

hinaus. Es bietet Mehrwertdienste für viele Branchen, darunter die Herstellung

von chemischen Erzeugnissen, Öl und Gas, Lacke, Körperpflege, Gesundheitswesen,

Automobilindustrie und 3D-Druck. Mit einer zentralen Technologieplattform

identifiziert das Unternehmen Möglichkeiten zur Effizienzsteigerung und

entwickelt Lösungen, die für Lieferanten und Kunden neuen Nutzen erzielen. Mehr

dazu erfahren Sie unter www.nexeosolutions.com.

FALLS SIE WEITERE INFORMATIONEN BENÖTIGEN, WENDEN SIE SICH AN

Media Relations, Nexeo Solutions

Tel: +1.281.297.0851, Media.Relations@nexeosolutions.com

Investor Relations, Nexeo Solutions

Tel: +1.281.297.0856, Investor.Relations@nexeosolutions.com

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Nexeo Solutions, Inc. via GlobeNewswire