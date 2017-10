GNW-News: Nexeo Solutions und Yparex unterzeichnen neue Vertriebsvereinbarung in Europa

Nexeo Solutions und Yparex unterzeichnen neue Vertriebsvereinbarung in Europa

Nexeo Solutions erweitert sein Produktportfolio mit Haftvermittlern für

Barriere-Verbundfolien und Verträglichkeitsvermittler für Verbindungen

THE WOODLANDS, Texas, 13. Oktober 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nexeo Solutions, Inc.

(NASDAQ:NXEO), eine führende Vertriebsgesellschaft für Chemikalien und

Kunststoffe, verkündete heute eine Vereinbarung mit Yparex B.V., einem führenden

Anbieter von extrudierbaren Haftvermittlern mit Sitz in den Niederlanden,

Produkte in mehreren europäischen Ländern zu vertreiben.

Yparex ist eine Produktfamilie von The Compound Company, zu deren umfassendem

Portfolio qualitativ hochwertige High-Tech-Haftvermittler, Bindemittel und

Verträglichkeitsvermittler gehören. Die Haftvermittler von Yparex für

Mehrschichtanwendungen sorgen für außerordentliche Haftung zwischen

verschiedenen Arten von auf Polyolefin basierenden Polymeren und anderen

Materialien. Produkte von Yparex® weisen hervorragende

Verarbeitungseigenschaften auf und sind besonders für blasgeformte Materialien,

Blasfolien, Gießfolien und Extrusionsbeschichtungen sowie thermoplastische

Verbindungen ausgelegt.

"Wir freuen uns, dass Yparex sich für uns als ersten paneuropäischen Vertreiber

für beide Produktreihen entschieden hat", sagt Shawn Williams, Senior Vice

President of Plastics bei Nexeo Solutions. "Durch diese Partnerschaft erhalten

unsere Kunden Zugang zu leistungsstarken Klebstoffen für Barriere-Verbundfolien

für Verpackungen sowie zu Lösungen für die Polymermodifizierung, die in vielen

Branchen angewendet werden können."

Kunden profitieren vom kombinierten Wissen und der Erfahrung der

Anwendungsentwickler und Handelsteams von Nexeo Solutions und werden so dabei

unterstützt, anwendungsspezifische Leistungsanforderungen zu erfüllen - von der

Teilegestaltung, über Materialauswahl bis hin zum Testen.

"Die heutigen Verpackungsanwendungen erfordern einige Materialeigenschaften, die

ein einziges Material gar nicht bieten kann", so der General Manager von Yparex,

Wouter van den Berg. "Aus diesem Grund sind Mehrschichtkonzepte in zahlreichen

Anwendungsgebieten und Branchen verbreitet, zum Beispiel bei Barrierefolien für

Lebensmittelverpackungen, Industriefolien mit Sauerstoffbarriereeigenschaften

sowie medizinischen Verpackungen. Indem wir mit einem renommierten Vertreiber

wie Nexeo Solutions zusammenarbeiten, können wir unsere Innovationen noch mehr

Kunden zugänglich machen."

Beide Unternehmen sind bestrebt, ihre innovativen Lösungen für die einzigartigen

Herausforderungen einzusetzen, denen sich Kunststoffverarbeiter gegenüber sehen.

Sie werden bei der Fakuma-Messe in Friedrichshafen vom 17. bis 21. Oktober 2017

am Stand A3-3217 von Nexeo Solutions eine vollständige Produktlinie vorstellen.

Erkunden Sie das vollständige Materialsortiment von Nexeo Solutions

unter www.nexeosolutions.com.

Über Yparex

Yparex B.V. ist einer der führenden Anbieter von extrudierbaren Haftvermittlern

für Mehrschichtanwendungen. Das 1989 gegründete Unternehmen hat ein umfassendes

Portfolio qualitativ hochwertiger High-Tech-Haftvermittler entwickelt, die bei

anspruchsvollen Anwendungen von Kunden in den unterschiedlichsten Branchen zum

Einsatz kommen. Weitere Informationen erhalten Sie unter http://www.yparex.com/.

Yparex® ist eine eingetragene Marke von The Compound Company.

Über Nexeo Solutions, Inc.

Nexeo Solutions ist eine führende globale Vertriebsgesellschaft für Chemikalien

und Kunststoffe, die für eine breite Kundenbasis die Produkte von Weltklasse-

Herstellern vertritt. Mit Angeboten, die von der Produktspezifikation bis hin zu

nachhaltigen Lösungen reichen, geht das Unternehmen über die klassische Logistik

hinaus. Es bietet Mehrwertdienste für viele Branchen, darunter die Herstellung

von chemischen Erzeugnissen, Öl und Gas, Lacke, Körperpflege, Gesundheitswesen,

Automobilindustrie und 3D-Druck. Mit einer zentralen Technologieplattform

identifiziert das Unternehmen Möglichkeiten zur Effizienzsteigerung und

entwickelt Lösungen, die für Lieferanten und Kunden neuen Nutzen erzielen. Mehr

dazu erfahren Sie unter www.nexeosolutions.com.

FÜR WEITERE INFORMATIONEN WENDEN SIE SICH BITTE AN:

Media Relations, Nexeo Solutions

Tel: +1.281.297.0851, Media.Relations@nexeosolutions.com

Investor Relations, Nexeo Solutions

Tel: +1.281.297.0856, Investor.Relations@nexeosolutions.com

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Nexeo Solutions, Inc. via GlobeNewswire