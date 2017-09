GNW-News: Oscilloquartz bringt mit erweiterter OSA 5420 die branchenweit flexibelste Netzsynchronisationslösung auf den Markt

Oscilloquartz bringt mit erweiterter OSA 5420 die branchenweit flexibelste Netzsynchronisationslösung auf den Markt

ADVA Optical Networking SE /

Oscilloquartz bringt mit erweiterter OSA 5420 die branchenweit flexibelste

Netzsynchronisationslösung auf den Markt

. Verarbeitet und übermittelt durch Nasdaq Corporate Solutions.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Source: Globenewswire

Umfangreiche Neuerungen ermöglichen den Einsatz paketbasierter Zeitverteilung

mittels PTP in neuen Branchen und Anwendungsszenarien

Neuchâtel, Schweiz. 6. September 2017. Oscilloquartz, ein Unternehmen von ADVA

Optical Networking, gab heute bekannt, dass die OSA 5420 Produktlinie um eine

Vielzahl wesentlicher Leistungsmerkmale erweitert wurde. Das Ergebnis ist eine

branchenweit einzigartige Universallösung zur Netzsynchronisation. Zu den neuen

Funktionen zählen Synchronisation über IPv6, Unterstützung von ITU-T G.8275.2,

die erweiterte Nutzung aller wichtigen, globalen Satellitennavigationssysteme

(global navigation satellite systems, GNSS) sowie zusätzliche

Sicherheitsverfahren. Somit kann die OSA 5420 Produktlinie nun in weiteren

Branchen eingesetzt werden, in denen robuste, sichere und paketbasierte PTP-

Synchronisation gemäß IEEE 1588 benötigt wird. Wie bei allen Oscilloquartz-

Produkten können Netzbetreiber ihre vorhandene Infrastruktur weiterhin nutzen,

um die immer anspruchsvolleren Synchronisationsanforderungen auf einfache und

kosteneffiziente Weise zu erfüllen.

"Was wir heute angekündigt haben, ist nicht einfach nur ein Produkt-Upgrade,

sondern ein wegweisender Schritt für Netzbetreiber. Mit der erweiterten OSA 5420

Produktlinie werden wir unseren Kunden dabei helfen, in vorhandenen Netzen eine

kosteneffiziente und hochpräzise Zeitsynchronisation zu gewährleisten, ohne in

großem Umfang das Netz aufrüsten zu müssen", so Gil Biran, General Manager von

Oscilloquartz. "Wir sind der einzige Anbieter auf dem Markt, der in enger

Zusammenarbeit mit der Branche nach alternativen Wegen sucht, um das Potenzial

existierender Netze auszuschöpfen. Im Gegensatz zur Konkurrenz raten wir

Netzbetreibern davon ab, zeitaufwändige, kostspielige und schwierige

Umbauarbeiten an ihrer Netzinfrastruktur durchzuführen, sondern empfehlen, das

bestehende Netz weiter zu nutzen. Unsere OSA 5420 Produktlinie ist in dieser

Hinsicht einzigartig. Sie beseitigt Barrieren, schafft neue Möglichkeiten und

setzt Lösungen zur Zeitverteilung und Netzsynchronisation dort ein, wo sie

benötigt werden."

Der Schlüssel, wie Netzbetreiber den Wert vorhandener Netze maximieren können,

liegt in der Unterstützung von ITU-T G.8275.2. Hierdurch kann die OSA 5420

Produktlinie Zeit- und Phasensynchronisation in Netzen implementieren, die nur

teilweise oder überhaupt keine Unterstützung von PTP bieten. Die OSA 5420

Produktlinie geht jedoch noch einen Schritt weiter und bietet nun auch

Phasensynchronisation über IPv6. Mit diesem Leistungsmerkmal erreichen

Netzbetreiber die notwendige Skalierbarkeit für Small Cells in Mobilfunknetzen

und Remote-PHYs in Kabelnetzen. Zum Schutz vor DoS-Angriffen ist die OSA 5420

Produktlinie mit neuen Sicherheits- und Schutzfunktionen ausgestattet, die

direkt in die Hardware integriert sind.

Ein weiterer Vorteil der aktuellen OSA 5420 Produktlinie ist die Unterstützung

für das Satellitennavigationssystem Galileo der Europäischen

Weltraumorganisation. Damit kann nun jede gängige GNSS-Technologies verwendet

werden: GPS, GLONASS, BeiDou und Galileo. Auch duale Konstellationen können für

das Gerät konfiguriert werden. So entsteht eine weitaus robustere und stabilere

Lösung, die branchenweit einzigartig ist. Dank der Nutzung einer noch größeren

Zahl an Satelliten setzt die OSA 5420 Produktlinie in Sachen Zeitgenauigkeit,

Verfügbarkeit und Ausfallsicherheit neue Maßstäbe.

"Das neue Leistungspaket ist nicht nur eine geringfügige Aktualisierung eines

Produkts; mit den zusätzlichen Leistungsmerkmalen hebt sich unsere OSA 5420

Produktlinie deutlich von allen konkurrierenden Lösungen ab. Die aktuelle

Erweiterung ist ein wichtiger Meilenstein für die Produktlinie und erschließt

uns neue Märkte und Geschäftsmöglichkeiten", so Nir Laufer, Product Line

Director von Oscilloquartz. "Unser Team hat die Einsatzmöglichkeiten der

Produktlinie noch verbreitert und damit eine äußerst leistungsstarke

Universallösung für die Netzsynchronisation geschaffen. Wir haben Kritik und

Anregungen unserer Kunden ernst genommen und eine Lösung entwickelt, die in

jeder Hinsicht herausragend ist. Sie kann jetzt in einer noch größeren Anzahl an

Branchen und Anwendungsbereichen eingesetzt werden. Zum Beispiel bei

Kabelnetzbetreibern: Es gibt schlicht keine andere Technologie, die den

Betreibern paketbasierte Zeit- und Phasensynchronisation mit PTP in einer derart

hohen Genauigkeit bietet. Die OSA 5420 Produktlinie hat in jeder Hinsicht

richtungsweisenden Charakter."

Im folgenden Video stellen wir Ihnen die OSA 5420 Produktlinie vor:

https://youtu.be/mTCaJnEB61Y.

Datenblatt mit technischen Spezifikationen: http://adva.li/osa-5420-data-sheet.

# # #

Über Oscilloquartz

Oscilloquartz ist ein Vorreiter in der Entwicklung von Lösungen zur Zeit- und

Frequenzsynchronisation. Wir entwerfen, produzieren und implementieren

durchgängige Synchronisationssysteme, die in traditionellen wie auch

fortschrittlichen paketvermittelten Netzen für die Verteilung und Sicherung

hochpräziser Taktdaten sorgen. Als Unternehmen von ADVA Optical Networking

schaffen wir neue Möglichkeiten für die Netze von morgen. Weitere Informationen

finden Sie unter: www.oscilloquartz.com.

Über ADVA Optical Networking

Innovation und der Ansporn, unsere Kunden erfolgreich zu machen, bilden das

Fundament von ADVA Optical Networking. Seit über zwei Jahrzehnten macht unsere

Technologie Kommunikationsnetze auf der ganzen Welt leistungsfähiger. Wir

entwickeln fortschrittliche Hardware- und Software-Lösungen, die

richtungsweisend für die Branche sind und neue Geschäftsmöglichkeiten schaffen.

Unsere offene Übertragungstechnik ermöglicht unseren Kunden, die für die heutige

Gesellschaft lebenswichtigen Cloud- und Mobilfunkdienste bereitzustellen und

neue, innovative Dienste zu generieren. Gemeinsam bauen wir eine vernetzte und

nachhaltige Zukunft. Weiterführende Informationen über unsere Produkte und unser

Team finden Sie unter: www.advaoptical.com.

Veröffentlicht von:

ADVA Optical Networking SE, München, Deutschland

www.advaoptical.com

Pressekontakt:

Gareth Spence

Tel.: +44 (1904) 69 93 58

public-relations(at)advaoptical.com

Investorenkontakt:

Stephan Rettenberger

Tel.: +49 (89) 890 66 58 54

investor-relations(at)advaoptical.com

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: ADVA Optical Networking SE via GlobeNewswire

http://www.advaoptical.com