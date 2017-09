GNW-News: Parks Associates: Der europäische Smart Home-Markt regt sich

Parks Associates: Der europäische Smart Home-Markt regt sich

Internationales Forschungsunternehmen veröffentlicht neuen Bericht zu IoT-

Strategien europäischer Unternehmen

DALLAS (USA), 6. Sept. 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das internationale

Marktforschungsunternehmen Parks Associates hat heute einen Bericht

veröffentlicht, aus dem hervorgeht, dass trotz einer anfänglich konservativen

Einstellung gegenüber den Möglichkeiten des IoT viele europäische Unternehmen

aus unterschiedlichen Branchen nun neue Wege beschreiten und vorteilhafte IoT-

Anwendungsfälle für ihre Kunden einführen. Dem Bericht IoT Connectivity in

Europe: Value of Connected Products ("IoT-Konnektivität in Europa: Der Wert

vernetzter Produkte") zufolge entdecken Unternehmen weltweit in diesem Bereich

derzeit Strategien, um Markthemmnisse zu überwinden und die Möglichkeiten, die

sich aus der Macht der Konnektivität ergeben, umzusetzen.

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c6e975dd-

8461-45b1-8768-56641dcd8ff4

"Einige Unternehmen in Europa waren anfangs zögerlich, auf den IoT-Zug

aufzuspringen, da sie den Eindruck hatten, dass dieser Bereich durch einen

übermäßigen Hype und unnötige Gerätespielereien beeinträchtigt sei", so Tricia

Parks, Gründerin, President und CEO von Parks Associates. "An dieser Ansicht war

etwas dran, aber das Umfeld verändert sich. Frühe Aktivitäten und dazugehörige

Erfolge sind bei so unterschiedlichen europäischen Unternehmen wie Assa Abloy,

Miele und Somfy deutlich zu erkennen. In der Zwischenzeit unternehmen globale

Größen wie Samsung, Amazon, Apple, Google und Microsoft entschlossene Schritte,

um den Markt zu beflügeln."

Parks Associates stellt fest, dass vernetzte Produkte in Europa zwar noch keinen

wesentlichen Anteil erreicht haben, die Einführungen vernetzter Produkte mit

bisher nicht verfügbaren Vorteilen jedoch in immer kürzeren Abständen erfolgen.

Das Unternehmen weist darauf hin, dass das IoT-Phänomen unausweichlich ist und

Unternehmen, die sich jetzt damit befassen, einen wichtigen Vorsprung aufbauen.

"Produkteinführungen wie das Beleuchtungssystem von Ikea stellen eine

Alternative zum beliebten Pionier Philips Hue dar, was den Wettbewerb stärkt und

letztlich die Preise senkt. Echo Show, Tap und Alexa von Amazon bereiten den Weg

für eine smarte Produktsteuerung und einen Zugriff per Sprachsteuerung, während

die Vernetzung traditioneller Produkte wie smarter Video-Türöffnungsanlagen,

Rollläden und Türschlösser für zusätzliche Funktionen wie z. B. Fernzugriff,

Steuerung, Alarm und Kameras sorgt", so Parks weiter.

IoT Connectivity in Europe: Value of Connected Products analysiert die

Bestandteile von IoT-Produkten und Servicestrategien. Der Bericht enthält

Profile von elf unterschiedlichen europäischen Unternehmenstypen, einschließlich

INWIDO, Nespresso, Somfy, Miele, Securitas, Assa Abloy, Verisure, Philips Hue,

Gardena, Bundles und Hive.

Für weitere Informationen schreiben Sie bitte an sales@parksassociates.com. Um

ein Interview zu vereinbaren oder Daten anzufordern, wenden Sie sich bitte an

Julia Homier, julia.homier@parksassociates.com, 972-996-0214.

