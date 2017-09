GNW-News: Parks Associates: Fast die Hälfte aller Verbraucher hegen bei mit dem Internet verbundenen Geräten Bedenken in Bezug auf hohe Datensicherheit und D...

Parks Associates: Fast die Hälfte aller Verbraucher hegen bei mit dem Internet verbundenen Geräten Bedenken in Bezug auf hohe Datensicherheit und Datenschutz

"CONNECTIONS(TM) Europe: IoT and the Connected Consumer" nennt Herausforderungen

im Zusammenhang mit Datenschutz und Sicherheit

DALLAS (USA), 27. September 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das internationale IoT-

Forschungsunternehmen Parks Associates hat festgestellt, dass knapp die Hälfte

aller Verbraucher mit Breitbandanschluss in Westeuropa sich darum sorgen, dass

Unbefugte Zugriff auf die Daten ihrer Smart-Produkte erhalten könnten. Ebenso

stufen fast die Hälfte aller Verbraucher mit Breitbandanschluss in US-Haushalten

die Datensicherheit und Datenschutzaspekte als größte Bedenken ein, wenn es

darum geht, Geräte mit dem Internet zu verbinden. Das Unternehmen wird die

Auswirkungen von Bedenken hinsichtlich Datenschutz und Sicherheit in ganz

Europa, deren Auswirkung auf die Einführung von "Smart Homes" und auf

Geschäftsstrategien auf der 12. jährlichen Konferenz CONNECTIONS(TM) Europe: IoT

and the Connected Consumer diskutieren, die am 1. und 2. November 2017 im

Marriott Hotel in Amsterdam stattfindet.

Der Vortrag "Privacy and Security: Challenges and Opportunities" (Datenschutz

und Sicherheit: Chancen und Herausforderungen), der am 1. November um 10.30 Uhr

stattfindet, untersucht Strategien und Anforderungen für Hersteller, um

vernetzte Produkte und Heimnetzwerke zu sichern. Vortragende:

* Dan Radu Berte, Director, IoT, Bitdefender

* Kristian Järnefelt, EVP, F-Secure Corporation

* Christopher Schouten, Head of IoT Security Marketing, Kudelski Security

"Smart-Home-Geräte bergen einen immensen Wert, aber sie bedeuten für die

Verbraucher auch neue Schwachstellen und zusätzlichen Stress", sagte Brad

Russell, Senior Analyst, Parks Associates. Den Anbietern von Smart Homes, denen

es - vor allem in dieser auf dem europäischen Markt frühen Phase - gelingt, die

Vorteile des IoT aufzuzeigen und auf sichere Art und Weise zu nutzen, eröffnen

sich enorme Geschäftsmöglichkeiten."

"Smart Home & Interoperability: Simplifying a Complex Environment (Smart Home

und Interoperabilität: Vereinfachung einer komplexen Umgebung)", am 1. November

um 14.00 Uhr, moderiert von Tom Kerber, Director, IoT Strategy, Parks

Associates, untersucht die aktuellen Strategien, mit denen Verbrauchern eine

einheitliche Erfahrung vermittelt werden soll. Vortragende:

* Cees Links, GM Wireless Connectivity, Qorvo

* Musa Unmehopa, Vice Chairman, Board of Directors, Zigbee Alliance; Senior

Director, Intellectual Property and Standards, Philips Lighting

* Joep van Eijden, Z-Wave Sales and Business Development, Sigma Designs

Auf der CONNECTIONS(TM) Europe kommen zudem die folgenden Vortragenden zu Wort:

* David Low, Principal Evangelist, Alexa Skills Kit EU, Amazon

* Sudeep Maitra, Global VP, Strategy and Development, Centrica

* Matthias Mieves, Head of New Business, Sales & Marketing Connected Home,

Deutsche Telekom AG

* George Yianni, Head of Technology - Home Systems, Philips Lighting

Um ein Treffen zu vereinbaren oder Daten anzufordern, wenden Sie sich bitte an

Julia Homier, julia.homier@parksassociates.com, 972-996-0214.

Über CONNECTIONS(TM) Europe

CONNECTIONS(TM) Europe erforscht innovative Geschäftsstrategien, neue Crossover-

Industriepartnerschaften sowie Fortschritte bei der Konsumentenbindung und

Schaffung von Geschäftsmöglichkeiten in den Bereichen Smart Home, Cloud-Services

und vernetzte Entertainment-Lösungen. http://www.connectionseurope.com

Julia Homier

Parks Associates

972-996-0214

julia.homier@parksassociates.com

