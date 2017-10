GNW-News: Patton und FiberPlex schließen sich zu führendem Unternehmen für Kommunikationsinfrastruktur zusammen

Patton und FiberPlex schließen sich zu führendem Unternehmen für Kommunikationsinfrastruktur zusammen

GAITHERSBURG (USA), 10. Oktober 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Patton Electronics -

ein US-amerikanischer Hersteller von Lösungen, die UC-, Cloud- und IoT-Dienste

für Netzbetreiber, Unternehmens- und Industrienetzwerke ermöglichen - hat eine

strategische Transaktion mit FiberPlex Technologies - einem Anbieter von

sicherer, glasfaserbasierter digitaler Kommunikationstechnik für die US-

Regierung und kommerzielle Märkte - abgeschlossen.

Patton hat bestimmte Vermögenswerte und geistige Eigentumsrechte von FiberPlex

erworben und damit begonnen, das Geschäft von FiberPlex am eigenen Standort in

Gaithersburg, Maryland (USA), zu integrieren. Zu weiteren Bedingungen der

Transaktion wurden keine Angaben gemacht.

Durch die Konsolidierung entsteht ein vereinter Geschäftsbereich, der das

Absatzpotenzial von Patton steigert und die Patton Group mit erheblichen neuen

Ressourcen, Kompetenzen und Kapazitäten ergänzt. Neue Lösungen für die

kombinierten Kerntechnologien und Produktportfolios steigern die Wertschöpfung

für die Kunden, Vertriebskanäle und Ökosystem-Partner von Patton und FiberPlex.

Der Service und die Produktlieferungen für FiberPlex-Kunden werden unverändert

und ohne Unterbrechungen sowie unter voller Berücksichtigung aller Garantie- und

Kundendienstverträge aufrechterhalten. Die Channel-Partner von FiberPlex werden

für Pattons Channel-Programm zertifiziert und erhalten Zugang zu einer

umfassenden Auswahl ergänzender Produkte. Ebenso erhalten die Vertriebskanäle

von Patton Zugriff auf FiberPlex-Produkte.

"Die Liste der Synergien ist zu lang, um sie aufzuzählen", erklärte Bobby

Patton, CEO von Patton Electronics. "Unsere Produktlinien ergänzen sich

wunderbar und dank der kombinierten Fertigungskapazitäten können wir dem

Weltmarkt ein neues Niveau der vertikalen Integration bieten."

"Wir sehen diesem neuen Kapitel für die Marke FiberPlex mit Spannung entgegen",

sagte Buddy Oliver, CEO von FiberPlex. "Wir haben die gleiche Vision für den

Markt und freuen uns darauf, unseren Mitarbeitern, Lieferanten und Kunden neues

Wertpotenzial bieten zu können."

"Die Expertise von FiberPlex mit Bezug auf neueste Glasfasertechnologien leistet

einen großen Beitrag für unseren neuen, kombinierten Kundenstamm. Das moderne

Metallbearbeitungswerk von FiberPlex trägt zusätzlich zu unserer vertikalen

Integration bei, steigert unsere Kapazitäten in der schnellen

Prototypenerstellung und die Geschwindigkeit, in der wir die Technologie

vermarkten können", fügt Oliver hinzu.

Die Produktlinie von FiberPlex konzentriert sich auf sichere, glasfaserbasierte

digitale Kommunikationslösungen, die vor schädlichen Abstrahlungen schützen und

sich durch physische Sicherheit, Abhörsicherheit und Computer- und

Netzsicherheit der Ebene "Layer Zero" auszeichnen.

Beide Unternehmen sind familiengeführte, klassische, moderne Fertigungsbetriebe,

die auf konservativen Geschäftsprinzipien und amerikanischen Werten gründen und

auf moderne Technologien, Produkte und Dienstleistungen fokussiert sind.

In der Presse bezeichnete das InsightsSuccess Magazine Patton als einen der

führenden zehn Anbieter von UC-Lösungen des Jahres 2017.

Medienkontakt: Glendon Flowers | +1 301 975 1000 | press@patton.com

https://www.patton.com/