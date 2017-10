Perfectus Aluminum Inc. reagiert auf Trade Group

ONTARIO, Kalifornien, 20. Okt. 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Perfectus Aluminum Inc.

erklärt Folgendes: Am 12. Oktober 2017 veröffentlichte der Aluminum Extruders

Council (AEC), eine Industriegruppe, die hauptsächlich amerikanische

Aluminiumextruder vertritt, auf seinem Blog eine falsche Schilderung eines

Prozesses, an dem die Perfectus Aluminum Inc. beteiligt ist. Die Regierung

fordert keine "ausstehenden Zölle für ins Land eingeführte Güter von Perfectus".

Die Regierung strebt viel mehr die Anwendung einer Verfügung des Department of

Commerce (US-amerikanisches Handelsministerium) aus dem Jahr 2017 zur

rückwirkenden Einschätzung von Antidumpingzöllen auf ab 2011 importierte Güter

an. Es ist eine Enttäuschung, dass der AEC eine solche offensichtlich

unangemessene Überschreitung seitens der Regierung gewissenermaßen als "Sieg" an

seine Mitglieder und die Branche propagiert. Würde es sich um ein Mitglied des

AEC handeln, das sich einer derart offenkundigen Verletzung des Fair Play und

des ordentlichen Gerichtsverfahrens gegenüber sähe, würde dieses Mitglied

rechtmäßig vorbringen, dass diese Überschreitung der Regierung eine Bedrohung

für Hersteller im Allgemeinen starstellt.

Zusätzlich zur heuchlerischen Verbreitung dieses Falls durch den AEC bedarf sein

Standpunkt zu den zugrunde liegenden Problemen einer gründlichen Prüfung. Die

Position des AEC, die dieser in zahlreichen Einreichungen an das US-

amerikanische Handelsministerium ausgedrückt hat, besteht darin, dass ein

Einbringen des Produkts von Perfectus in den amerikanischen Handelsstrom laut

AEC "US-Herstellern schaden" würde. Es sei nochmals hervorgehoben, dass sich die

Produkte von Perfectus vor ihrer Einbehaltung - als direkte Reaktion auf den

Sieg des AEC vor dem Handelsministerium - in einem Hafen zum Export aus den USA

befanden. Wenn der AEC seinen Willen erhält und die Güter von Perfectus

tatsächlich einbehalten werden, würden diese liquidiert und von Rechts wegen auf

eine Art und Weise in den offenen Markt eingebracht: genau das gibt der AEC vor,

am meisten zu fürchten.

Schließlich bleibt zu sagen, dass Schuldzuweisungen keine Schuld darstellen.

Sich bestimmte Formulierungen aus einer Zivilklage herauszusuchen, um eine

falsche Darstellung zu verbreiten, ist sowohl unethisch als auch

wahrheitswidrig. Perfectus hat hier seine vollständige Einreichung an das Ende

dieser Veröffentlichung angefügt.

Bitte wenden Sie sich bei Fragen an Harris, Baio & McCullough unter

215-440-9800.

Ein Link zum PDF ist hier

verfügbar: http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d8d784b3-d89d-

4b14-bbdc-a453d13731d8

