GNW-News: Pressekonferenz am Mittwoch im Rahmen der Weltkonferenz zu Lungenkrebs: PD-1-/PD-L1-Fortschritte und Interventionen zur Prävention und Behandlung v...

Pressekonferenz am Mittwoch im Rahmen der Weltkonferenz zu Lungenkrebs: PD-1-/PD-L1-Fortschritte und Interventionen zur Prävention und Behandlung von Lungenkrebs

YOKOHAMA, Japan, 2017-10-19 (GLOBE NEWSWIRE) -- Auf der abschließenden

Pressekonferenz im Rahmen der 18. Weltkonferenz zu Lungenkrebs (World Conference

on Lung Cancer, WCLC) der International Association for the Study of Lung Cancer

(IASLC) wurden neue Fortschritte nach der Entdeckung von PD-1 und PD-L1

behandelt, darunter ein Gespräch mit dem Wissenschaftler, der PD-1 entdeckte,

sowie Interventionen zur Prävention von Lungenkrebs und zur Verbesserung der

Lebensqualität der Lungenkrebspatienten erörtert.

Innovative Entwicklungen bei der Lungenkrebsbehandlung, die mit der Entdeckung

von PD-1 in Zusammenhang stehen

Prof. Tasuku Honjo aus Japan, der 1992 als Erster PD-1 identifizierte,

erläuterte, wie PD-1-Hemmer heute weit verbreitet zur Behandlung zahlreicher

Krebsarten eingesetzt werden. Jahrzehntelange Forschung und Untersuchungen von

PD-1 führten zu bahnbrechenden Immuntherapiebehandlungen, die als "Penicillin-

Momentum" bei der Krebsbehandlung gefeiert werden.

"So, wie nach der Entdeckung von Penicillin zahlreiche Antibiotika entwickelt

wurden, die die Menschen heute gegen Infektionskrankheiten schützen, bin ich

davon überzeugt, dass diese Entdeckung eine führende Rolle bei der

Weiterentwicklung der Krebsimmuntherapie einnehmen wird", sagte Prof. Honjo. "In

Zukunft wird die Angst, an der Krebserkrankung zu sterben, erlöschen."

Zahlreiche Institutionen haben umfangreiche Forschungsarbeiten zur

Kombinationstherapie durchgeführt. Prof. Honjo war der Ansicht, dass die PD-1-

Blockade-Kombinationationstherapie mit mitochondriellen Aktivatoren,

insbesondere PGC-1(alpha) -Aktivatoren, Erfolg versprechen dürfte.

International Association for the Study of Lung Cancer - Blueprint II

Dr. Fred Hirsch aus den USA und Dr. Ming Tsao aus Kanada berichteten über

spannende Neuigkeiten zu Phase 2 des PD-L1 Blueprint-Projekts.

Das Projekt begann im Jahr 2014 während eines Workshops der U.S. Food and Drug

Administration (FDA), der American Association for Cancer Research (AACR) und

der American Society of Clinical Oncology (ASCO). Als Ergebnis des Workshops

wurde das PD-L1 Blueprint Project mit dem primären Ziel ins Leben gerufen, einen

Vergleich zwischen den in klinischen Studien verwendeten PD-L1-Assays in Bezug

auf deren analytische und diagnostische Leistung durchzuführen. Zu dem

Konsortium, das das Blueprint Project initiierte, gehörten Vertreter von

Bristol-Myers Squibb (BMS), Merck, Genentech/Roche, AstraZeneca, Dako, Ventana

und AACR sowie die IASLC, die das Projekt koordiniert.

"In der neuen Ära der Immuntherapie bei thorakalem Krebs stellt die Beurteilung

des PD-L1-Status weiterhin eine Herausforderung in der klinischen Praxis dar",

sagte Dr. Hirsch. "Die große Stärke des PD-L1 Blueprint Project besteht in der

einzigartigen Zusammenarbeit der verschiedenen Pharma- und Diagnostikunternehmen

unter der Leitung der IASLC."

Die Vergleichbarkeitsstudie in Phase 1 des Blueprint-Projekts zeigte, dass drei

PD-L1-Assays (28-8, 22C3, SP263) eine vergleichbare analytische Leistung bei der

Beurteilung der PD-L1-Expression auf Tumorzellen aufwiesen, während beim SP-142

PD-L1-Assay ein geringerer Prozentsatz an gefärbten Tumorzellen im Vergleich zu

den anderen Assays beobachtet wurde. Im Gegensatz dazu färbten alle Assays

tumorinfiltrierende Immunzellen, aber es bestand eine geringe Übereinstimmung

zwischen den Assays. In der Blueprint-Phase-2-Studie wurden klinische

Lungenkrebs-Routineproben verwendet und 25 Pathologen bestätigten weitgehend die

Blueprint-1-Ergebnisse, d. h., dass drei der PD-L1-Assays, 22C3, 28-8 und SP263

bei der Tumorzellfärbung vergleichbare Ergebnisse liefern. Die Ergebnisse

zeigten außerdem, dass Pathologen die PD-L1-Expression auf Tumorzellen sehr

zuverlässig bewerten konnten, und die Beurteilung mit Glasobjektträgern und

digitalen Bildern vergleichbar ist.

Gemeinschaftsbasierte Interventionen können Disparitäten bei den

Lungenkrebsergebnissen unter Minderheiten reduzieren

Gemeinschaftsbasierte Interventionen in Minderheitengemeinschaften änderten die

Kenntnisse, Einstellungen und Überzeugungen der Teilnehmer hinsichtlich Krebs

sowie die wahrgenommenen Vorteile und Selbstwirksamkeitsmaßnahmen in Bezug auf

das Lungenkrebs-Screenings, was Forschungsergebnisse belegten, die Dr. Lovoria

Williams von der August University in den USA präsentierte. Diese Erkenntnisse

sind entscheidend, um den signifikanten Unterschieden bei den Lungenkrebs-

Überlebensraten bei rassischen und ethnischen Minderheiten und medizinisch

unterversorgten Patientengruppen entgegenzuwirken. Lesen Sie die vollständige

Pressemitteilung hier.

Sport und Bewegung führten bei Patienten mit fortgeschrittenem Lungenkarzinom zu

einer erhöhten Lungenfunktion, was sich positiv auf die Lebensqualität auswirken

kann

Sport und psychosoziale Maßnahmen verbesserten bei Patienten mit Lungenkrebs im

fortgeschrittenen Stadium die Funktionsfähigkeit, was mit einer besseren

Lebensqualität verbunden sein kann. Die Patientengruppe, die die sportlichen

Maßnahmen durchführten, zeigten am Ende der Maßnahme eine verbesserte

Funktionsfähigkeit und berichteten über eine deutliche Verbesserung der

Lebensqualität, was wiederum mit der verbesserten Funktion in Zusammenhang

stehen kann, so Dr. Morten Quist von der Universität in Kopenhagen, Dänemark. Um

die vollständige Pressemitteilung zu lesen, klicken Sie hier.

Livestreams der täglichen Pressekonferenzen finden Sie hier.

Über die WCLC

Die World Conference on Lung Cancer (WCLC) ist das weltweit größte Treffen, das

sich mit Lungenkrebs und anderen malignen Erkrankungen des Brustraums befasst.

Sie zieht jährlich mehr als 6.000 Wissenschaftler, Ärzte und Fachleute aus über

100 Ländern an. Das Ziel ist es, die neuesten wissenschaftlichen

Errungenschaften zu verbreiten, das Bewusstsein zu verstärken, die

Zusammenarbeit und das Verständnis im Bereich Lungenkrebs zu verbessern und den

Teilnehmern dabei zu helfen, die neuesten Entwicklungen überall auf der Welt

einzusetzen. Unter dem Motto "Synergy to Conquer Lung Cancer" (Synergie im Kampf

gegen den Lungenkrebs) bezieht die Konferenz zahlreiche Fachrichtungen mit ein

und stellt mehrere Forschungsstudien und Ergebnisse klinischer Studien vor.

Weitere Informationen erhalten Sie unterwclc2017.iaslc.org.

Über die IASLC

Die International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC) ist die

einzige Organisation weltweit, die sich der Untersuchung und Erforschung von

Lungenkrebs und anderer maligner thorakaler Erkrankungen widmet. Die 1974

gegründete Organisation hat mehr als 6.500 Mitglieder von Spezialisten für

Lungenkrebs in allen Fachrichtungen in mehr als 100 Ländern. Sie bilden ein

globales Netzwerk der Zusammenarbeit im weltweiten Kampf gegen den Lungenkrebs

und Krebsarten des Brustraums. Die Organisation veröffentlicht außerdem das

Journal of Thoracic Oncology, ein erstrangiges lehrreiches und informatives

Druckwerk zu Themen der Prävention, Feststellung, Diagnose und Behandlung aller

Arten von malignen Erkrankungen des Brustraums. Weitere Informationen erhalten

Sie unterwww.iaslc.org.

https://www.iaslc.org/