GNW-News: Pressekonferenz am Sonntag im Rahmen der Weltkonferenz zu Lungenkrebs: Vorstellung neuer Auszeichnungen und globaler Leitlinien

Pressekonferenz am Sonntag im Rahmen der Weltkonferenz zu Lungenkrebs: Vorstellung neuer Auszeichnungen und globaler Leitlinien

YOKOHAMA, Japan, 17. Okt. 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bei der ersten

Pressekonferenz im Rahmen der 18. Weltkonferenz zu Lungenkrebs (World Conference

on Lung Cancer (WCLC)) der International Association for the Study of Lung

Cancer (IASLC) wurden neue Auszeichnungen und Innovationen vorgestellt, die die

Behandlung von Lungenkrebs und anderer maligner thorakaler Erkrankungen fördern

und unterstützen. Dazu gehören die Auszeichnung herausragender Pflegeteams, die

Einführung neuer Leitlinien für Pflegekräfte und die Förderung der nächsten

Generation von Forschern.

Die Pressekonferenz begann mit der Begrüßung durch die Co-Präsidenten der

Konferenz, Dr. Hisao Asamura und Dr. Keunchil Park, die unermüdlich gearbeitet

haben, damit die diesjährige Konferenz in Yokohama ein großer Erfolg wird.

Der erste Cancer Care Team Award zeichnet herausragende Patientenversorgung aus

Die IASLC Foundation verleiht ihren ersten Cancer Care Team Award an

multidisziplinäre Teams weltweit, die sich bei der Versorgung der Krebspatienten

über das übliche Maß hinaus engagieren, um höchste Ansprüche bei der

Patientenversorgung zu erfüllen. Der Vorschlag zur Verleihung einer solchen

Auszeichnung wurde von Dr. Matthew Holman und dessen Ehefrau Marilyn, einer

Lungenkrebs-Überlebenden, gemacht. Jill Feldman, eine Lungenkrebs-Überlebende

und Anwältin in den USA, stellte die Auszeichnung vor, indem sie ihre Geschichte

erzählte und erläuterte, warum diese Auszeichnung für sie von besonderer

Bedeutung ist.

"Für mein Team an der Rush University stehen die Patienten immer an erster

Stelle. Es hat sich diese Auszeichnung, wie auch die anderen Preisträger heute,

wirklich verdient", sagte Jill Feldman. "Erstaunliches ist möglich, wenn Teams

aus verschiedenen Bereichen zusammenarbeiten, um dem Patienten oberste Priorität

einzuräumen. Ich danke der IASLC Foundation dafür, dass sie diese Auszeichnung

ins Leben gerufen hat, die diese Art außergewöhnlicher Teamarbeit fördert."

Teams an den folgenden Institutionen erhielten die Auszeichnung:

* Guangdong Lung Cancer Institute (China)

* Neotorax - Oncologia D'or (Brasilien)

* Instytut Gruzlicy i Chorób Pluc w Warszawie (Polen), Klinika Chorób

Wewnetrznych, Pneumonologii i Alergologii, Samodzielny Publiczny szpital

Kliniczny w Warszawie (Polen), Centrum Onkologii - Instytut im. Marii

Sklodowskiej-Curie w Warszawie (Polen)

* Johns Hopkins Hospital - Sidney Kimmel Cancer Center (USA)

* Rush University Medical Center (USA)

Neue Leitlinien für Pflegekräfte umfassen Best Practices für die

Immuntherapiebehandlung

Auf der WCLC im vergangenen Jahr in Wien stellte das IASLC Nursing and Allied

Health Committee fest, dass für Pflegekräfte im Bereich der Versorgung von

Lungenkrebspatienten, die sich einer Immuntherapie unterziehen, ein

Schulungsbedarf besteht. Während der heutigen Pressekonferenz stellten Kim Rohan

aus den USA und Anne Fraser aus Neuseeland die daraus resultierenden Leitlinien

für die Immuntherapie vor. Die Leitlinien sind eine wertvolle Informationsquelle

für Pflegekräfte und beschreiben die lebensbedrohlichen Nebenwirkungen, die bei

Patienten während der Immuntherapie - darunter gastrointestinale,

dermatologische, endokrine, okuläre, hepatische, neurologische und pulmonale

Giftstoffe - auftreten können.

"Diese Leitlinien sind insofern einzigartig, als sie das Ergebnis

internationaler Zusammenarbeit sind", sagte Anne Fraser. "Da

Immuntherapiebehandlungen immer häufiger eingesetzt werden, sind die Leitlinien

für Pflegekräfte äußerst wichtig, um die möglichen Nebenwirkungen verstehen und

mildern zu können."

Teilnehmer des IASLC Mentorship Award heben den Wert des Mentoring hervor

Das IASLC International Mentorship Program ist ein Schulungs- und

Weiterbildungsprogramm für junge Ärzte und Forscher aus wirtschaftlichen

Entwicklungsländern mit Fokus auf maligne thorakale Erkrankungen. Dreizehn

Mentees wurden für das Programm 2017 ausgewählt. Sie repräsentieren

Fachrichtungen von der medizinischen Onkologie bis zur Pulmologie und stammen

aus Argentinien, China, Indien, Indonesien, Malaysia, Pakistan, Saudi-Arabien,

Serbien und Thailand. Einige der weltweit führenden Persönlichkeiten im Bereich

Lungenkrebs führen das Mentoring und die Betreuung während der WCLC durch und

beherbergen die Mentees eine Woche lang an ihren Heimatinstitutionen.

Einige Mentoren sprachen über ihre Erfahrungen mit dem Programm und stellten den

Nutzen und die Vorteile des Mentorings heraus, darunter Fiona Blackhall aus

Großbritannien, Ross Camidge aus den USA, Nir Peled aus Israel und Mary O'Brien

aus Großbritannien.

Für Prof. Blackhall liegen die Vorteile des Mentorings in der Möglichkeit, die

nächste Generation von Onkologen und Krebsforschern für ihre Arbeit zu

inspirieren, ein weibliches Rollenvorbild in der Medizin zu sein und Bereiche

des unerfüllten Bedarfs in der Lungenkrebsforschung aufzuzeigen. Prof. Peled war

der Ansicht, dass die Zusammenarbeit mit seinem Mentee von gegenseitigem Nutzen

war, da er sein Team-Netzwerk erweitern konnte. Dr. Camidge, der in Denver

ansässig ist, sprach über die erfolgreiche Zusammenarbeit über eine große

Distanz hinweg, da sein Mentee Harry Ren aus China stammt. Gemeinsam führten sie

die Diagnose bei einem Patienten fort, der anschließend zur Teilnahme an einer

klinischen Studie nach Denver reiste, was den Wert der globalen Zusammenarbeit

unterstreicht.

Mary O'Brien sprach auch darüber, weshalb das Mentoring für junge Ärzte in

diesem Fachgebiet äußerst wichtig ist. "Der Beruf des Mediziners wird

traditionell durch Lehre vermittelt, d. h. durch das Lernen und Beobachten von

erfahrenen Ärzten. Die Medizin hat sich gewandelt und vieles wird nicht mittels

Bücher oder anderer Informationsquellen gelehrt. Wir müssen uns auf die Kraft

menschlicher Kontakte zurückbesinnen. Ein starkes Mentoring-Programm wird das

Beste aus den jungen Ärzten herausholen, offensichtliche und verborgene

Talente", sagte Dr. O'Brien.

Livestreams der täglichen Pressekonferenzen finden Sie hier.

Über die WCLC

Die World Conference on Lung Cancer (WCLC) ist das weltweit größte Treffen, das

sich mit Lungenkrebs und anderen malignen Erkrankungen des Brustraums befasst.

Sie zieht jährlich mehr als 6.000 Wissenschaftler, Ärzte und Fachleute aus über

100 Ländern an. Das Ziel ist es, die neuesten wissenschaftlichen

Errungenschaften zu verbreiten, das Bewusstsein zu verstärken, die

Zusammenarbeit und das Verständnis im Bereich Lungenkrebs zu verbessern und den

Teilnehmern dabei zu helfen, die neuesten Entwicklungen überall auf der Welt

einzusetzen. Unter dem Motto "Synergy to Conquer Lung Cancer" (Synergie im Kampf

gegen den Lungenkrebs) bezieht die Konferenz zahlreiche Fachrichtungen mit ein

und stellt mehrere Forschungsstudien und Ergebnisse klinischer Studien vor.

Weitere Informationen erhalten Sie unter wclc2017.iaslc.org.

Über die IASLC

Die International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC) ist die

einzige Organisation weltweit, die sich der Untersuchung und Erforschung von

Lungenkrebs und anderer maligner thorakaler Erkrankungen widmet. Die 1974

gegründete Organisation hat mehr als 6.500 Mitglieder von Spezialisten für

Lungenkrebs in allen Fachrichtungen in mehr als 100 Ländern. Sie bilden ein

globales Netzwerk der Zusammenarbeit im weltweiten Kampf gegen den Lungenkrebs

und Krebsarten des Brustraums. Die Organisation veröffentlicht außerdem das

Journal of Thoracic Oncology, ein erstrangiges lehrreiches und informatives

Druckwerk zu Themen der Prävention, Feststellung, Diagnose und Behandlung aller

Arten von malignen Erkrankungen des Brustraums. Weitere Informationen erhalten

Sie unter www.iaslc.org.

Ansprechpartner:

Hillary Wasserman

Senior Associate

HWasserman@GroupGordon.com

+1 732-778-1896

Becky Bunn, MSc

Public Relations Manager

Becky.Bunn@IASLC.org

+1 720-254-9509

