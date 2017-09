GNW-News: ProLynx gibt die Gewährung eines SBIR-Zuschusses für die Entwicklung einer neuartigen Technologie für duale Rezeptoragonisten bekannt

ProLynx gibt die Gewährung eines SBIR-Zuschusses für die Entwicklung einer neuartigen Technologie für duale Rezeptoragonisten bekannt

SAN FRANCISCO, 26. Sept. 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- ProLynx gab heute bekannt,

dass dem Unternehmen von der NIH ein SBIR-Zuschuss (Small Business Innovation

Research) gewährt wurde, um seine Technologieplattform zur kontrollierten Abgabe

von zwei oder mehr Arzneimitteln in einem einzigen Wirkstoff auszubauen. Bei der

ProLynx-Plattform wird ein Arzneimittel an Hydrogel-Mikrosphären gebunden.

Hierzu wird ein selbstspaltender Linker verwendet, der vorprogrammiert wurde, um

das Arzneimittel mit einer vorher festgelegten Rate freizusetzen. Nach

subkutaner Injektion wird das Arzneimittel langsam aus dem Mikrosphären-

Trägerstoff in den systemischen Kreislauf freigesetzt. Wenn zwei verschiedene

Arzneimittel mit demselben Linker an denselben Trägerstoff geheftet wurden, sind

die In-vivo-Halbwertszeiten der beiden freigesetzten Arzneimittel identisch, da

die Halbwertszeit des freigesetzten Arzneimittels lediglich von der

Spaltungsrate des verwendeten Linkers vorgegeben wird. Die relative Wirksamkeit

der einzelnen Arzneimittel wird durch die relativen Mengen der jeweiligen

Arzneimittel gesteuert, die an den Trägerstoff angeheftet werden.

Der Mitbegründer Daniel Santi stellte fest: "Wir werden diese Technologie

zunächst mit einer Kombination unseres langfristig wirkenden GLP-1-

Rezeptoragonisten mit einem Glucagon- oder GIP-Rezeptoragonisten

(glukoseabhängiges insulinotropes Peptid) weiterentwickeln. Im Erfolgsfall haben

wir einen schnellen und wirkungsvollen Zugang in den Wettbewerb, der auf

Adipositas-Medikamente mit dualen Agonisten zur Behandlung von Typ-2-Diabetes

und Fettleberkrankheit/NASH abzielt." Santi fügte hinzu: "Da sich die Mengen der

zwei frei gesetzten Arzneimittel einfach anhand der am Trägerstoff angehefteten

Mengen steuern lassen, haben wir eine unkomplizierte, flexible und effektive

Möglichkeit, Kombinationsarzneimittel aus zwei Agonisten mit ausgewogenen

Aktivitäten zu entdecken und herzustellen. Indem die Bestimmung des optimalen

Verhältnisses der Agonisten erleichtert wird, bildet dieser Ansatz einen

scharfen Kontrast zu der technisch herausfordernden Angliederung von zwei

perfekt ausgewogenen Agonistenaktivitäten in dasselbe Peptid." William J.

Rutter, Vorsitzender des ProLynx-Vorstands, erläutert: "Der neuartige ProLynx-

Ansatz mit zwei Agonisten könnte sich zur bevorzugten Methode für die Abgabe von

Peptid-Kombinationstherapeutika entwickeln."

Informationen über ProLynx: ProLynx LLC ist ein privates

Biotechnologieunternehmen mit Sitz in San Francisco, Kalifornien, das eigene

Systeme zur Arzneimittelabgabe für die Verlängerung der Halbwertszeit kleiner

Moleküle, Peptide und Proteine entwickelt. Das Unternehmen nutzt seine

Technologie, um die Halbwertszeiten von Arzneimittelkandidaten pharmazeutischer

Unternehmen zu verlängern und die Eigenschaften patentfreier Therapeutika zu

verbessern. ProLynx hat einen monatlichen GLP-1-Rezeptoragonisten und ein

subkutanes, langfristig wirkendes Octreotid in seinem präklinischen Portfolio

sowie einen PEG~SN38 in klinischen Phase-1-Studien. Weitere Informationen über

das Unternehmen finden Sie unter www.ProLynxllc.com.

Kontakt:

BD@ProLynxllc.com, 415-552-5306, oder

linda@pullanconsulting.com, 805-558-0361

