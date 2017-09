GNW-News: ProQR kündigt positive Topline-Ergebnisse einer Phase-1b-Studie zu QR-010 bei Patienten mit zystischer Fibrose an

ProQR kündigt positive Topline-Ergebnisse einer Phase-1b-Studie zu QR-010 bei Patienten mit zystischer Fibrose an

Wichtigste Fakten

* QR-010 wurde bei allen Dosierungen in dieser Studie als sicher und gut

verträglich getestet und es wurden keine schwerwiegenden unerwünschten

Ereignisse im Zusammenhang mit der Behandlung festgestellt.

* In 3 von 4 Gruppen mit mehreren Dosen konnte laut CFQ-R RSS eine klinisch

bedeutsame Verbesserung von respiratorischen ZF-Symptomen beobachtet werden,

wobei die durchschnittliche Verbesserung bei 13,0 bis 19,2 Punkten im

Vergleich zum Placebo lag. In einer vordefinierten Untergruppe von Patienten

mit einer herabgesetzten Lungenfunktion bei Baseline betrug die

durchschnittliche Verbesserung 27,5 Punkte im Vergleich zum Placebo.

* Das Ausmaß des laut CFQ-R RSS beobachteten Nutzens für diese Dosisgruppen

übertraf den festgelegten geringsten klinisch relevanten Unterschied von

4,0 Punkten.

* In denselben Gruppen mit mehreren Dosen wurde ein unterstützender Trend für

eine verbesserte Lungenfunktion von bis zu 4,0 % durchschnittlicher

absoluter Veränderung des ppFEV(1) im Vergleich zum Placebo festgestellt. In

einer vordefinierten Untergruppe von Patienten mit einer herabgesetzten

Lungenfunktion bei Baseline wurde eine durchschnittliche absolute

Veränderung des ppFEV(1) von bis zu 10,9 % im Vergleich zum Placebo

festgestellt.

* Nach der Inhalation wurde in einigen Dosisgruppen QR-010 im Blut

nachgewiesen.

* ProQR und Cystic Fibrosis Foundation Therapeutics wollen ihre Partnerschaft

ausweiten, um die inhalierte Oligonukleotid-Plattform im Hinblick auf das

gezielte Angreifen von Stopcodon-Mutationen bei zystischer Fibrose zu

untersuchen.

* Das Management wird die Topline-Ergebnisse heute in einer Telefonkonferenz

um 23 Uhr MEZ besprechen.

LEIDEN, Niederlande, 25. September 2017 - ProQR Therapeutics N.V. (Nasdaq:PRQR)

hat heute positive vorläufige Topline-Ergebnisse einer klinischen Phase-1b-

Studie (Studie PQ-010-001; NCT02532764) zu Sicherheit und Verträglichkeit von

QR-010, einem neuen RNA-Prüftherapeutikum bei Patienten mit zystischer Fibrose,

angekündigt. Die vollständigen Daten der Studie werden im Rahmen der North

American CF Conference (NACFC) vom 2. bis 4. November 2017 vorgestellt.

Bei der Studie PQ-010-001 handelt es sich um eine randomisierte, doppelblinde,

placebokontrollierte Phase-1b-Dosiseskalationsstudie zur Untersuchung der

Sicherheit, Verträglichkeit und Pharmakokinetik von QR-010 bei erwachsenen ZF-

Patienten mit homozygoter F508del-Mutation. Im Rahmen dieser Studie wurden

4 Dosisstufen von QR-010 in 4 Einzeldosisgruppen und 4 Mehrfachdosisgruppen per

Inhalation verabreicht. In den Mehrfachdosisgruppen wurden mehrere explorative

Wirksamkeitsendpunkte ausgewertet: respiratorische Symptome (gemessen mit einem

validierten Patienten-Feedbackbogen, dem revidierten Fragebogen zur zystischen

Fibrose und zu respiratorischen Symptomen (CFQ-R RSS))(,) Lungenfunktion

(gemessen anhand der durchschnittlichen absoluten Veränderung in Prozent des

vorhergesagten forcierten Exspirationsvolumens in einer Sekunde (ppFEV(1))),

Schweißtest und Gewichtsveränderungen. Diese Studie umfasste Patienten mit

durchschnittlich einer normalen Lungenfunktion bei Baseline (mittleres ppFEV(1)

86 %, Bereich 69-116 %). Da therapeutische Studien üblicherweise Patienten mit

normaler bis schwer beeinträchtigter Lungenfunktion bei Baseline (ppFEV(1)

< 90 %) untersuchen, wurde eine Untergruppe vordefiniert, um die explorativen

Endpunkte in dieser Population zu analysieren. Die Studie umfasste

70 Teilnehmer und wurde an 23 Standorten in 10 Ländern in Europa und Nordamerika

durchgeführt.

J. Stuart Elborn, der Hauptprüfer der Studie, klinischer Vorsitzender der

Atemwegsmedizin am Imperial College, Berater am Royal Brompton Hospital und bis

vor Kurzem Präsident der European Cystic Fibrosis Society erklärte: "QR-010 hat

mit dieser Studie die Erwartungen als innovative Prüftherapie zur Behandlung

zystischer Fibrose - nach der eine hohe Nachfrage herrscht - übertroffen. Die

Verbesserungen, die sich im Hinblick auf die Verringerung der respiratorischen

Symptome zeigen ließen, sind äußerst ermutigend und interessant - und natürlich

besonders von Bedeutung für Menschen mit ZF. Die Ergebnisse dieser Studie

sprechen zusammen mit dem zuvor durchgeführten Wirksamkeitsnachweis sehr für die

weitere Entwicklung von QR-010."

Topline-Ergebnisse

In dieser Studie wurde QR-010 für alle Dosierungen in dieser Studie als sicher

und gut verträglich getestet und zeigte dabei ein ähnliches Sicherheitsprofil

wie das Placebo. Hinsichtlich der Behandlung traten keine schwerwiegenden

unerwünschten Ereignisse auf. Nach der Inhalation wurde in einigen Dosisgruppen

QR-010 im Blut nachgewiesen. Patienten, die QR-010 in den Mehrfachdosisgruppen

(6,25 mg, 12,5 mg und 25 mg) erhielten, berichteten nach 4 Wochen weniger

respiratorische Symptome, wie anhand eines höheren CFQ-R RSS gezeigt wurde,

wobei die durchschnittlichen Verbesserungen bei 13,0, 19,2 bzw. 14,3 Punkten im

Vergleich zum Placebo lagen. Die Wirkung trat insbesondere in der vordefinierten

Untergruppe von Patienten mit einer herabgesetzten Lungenfunktion beim Start der

Studie (Baseline-ppFEV(1) 70-90 %) mit einer durchschnittlichen Verbesserung von

27,5 Punkten im Vergleich zum Placebo auf. Diese Verbesserungen übertrafen den

geringsten klinisch relevanten Unterschied (Minimal Clinically Important

Difference, MCID) von 4,0 Punkten. Zudem wurde in denselben Mehrfachdosisgruppen

anhand der durchschnittlichen absoluten Veränderung des ppFEV(1) im Vergleich

zum Placebo ein unterstützender Trend für eine verbesserte Lungenfunktion

festgestellt. Dieser Trend war in der Untergruppe von Patienten mit einer

herabgesetzten Lungenfunktion bei Baseline ausgeprägter. Die Tabelle unten fasst

die Daten je nach Mehrfachdosisgruppe zusammen. Wie erwartet gab es im Hinblick

auf Schweißtest und Gewicht keine Auswirkungen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Nach Protokollpopulation Vordefinierte Untergruppe mit

Baseline-ppFEV(1) 70-90 %

CFQ-R RSS ppFEV(1) CFQ-R RSS ppFEV(1)

------------- ---

Gruppen n Mittlere 95 % KI Mittlere 95 % n Mittlere 95 % KI Mittlere 95 % KI

(12 Dosen Veränderung absolute KI Veränderung absolute

über versus Veränderung versus Veränderung

4 Wochen) Placebo in % versus Placebo in % versus

(p-Wert) Placebo (p-Wert) Placebo

(p-Wert) (p-Wert)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

6,25 mg 6 +13,0 -0,5; +1,2 -6,0; 3 +23,2 2,4; 44,1 +8,0 -3,6;

(0,0585) 26,4 (0,7266) 8,4 (0,0315) (0,1613) 19,5

--------------------------------------------------------------------------------------------------

12,5 mg 6 +19,2 5,7; 32,7 +4,0 -3,2; 4 +27,5 7,9; 47,1 +10,9 0,2; 21,6

(0,0072) (0,2626) 11,2 (0,0095) (0,0461)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

25 mg 6 +14,3 0,7; 27,9 -0,2 -7,3; 5 +20,3 1,9; 38,7 +4,7 -5,5;

(0,0399) (0,9664) 7,1 (0,0334) (0,3410) 14,8

--------------------------------------------------------------------------------------------------

50 mg 5 +3,5 -10,7; -0,6 -8,2; 4 +10,9 -8,4; +3,7 -7,0;

(0,6182) 17,6 (0,8749) 7,0 (0,2463) 30,2 (0,4745) 14,3

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Placebo 8 -6,5 -15,3; -0,8 -5,5; 4 -11,8 -25,5; -3,8 -11,3;

2,4 3,9 2,0 3,8

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Die Phase-1b-Studie konnte die Ziele zur Auswertung von QR-010 erfüllen,

einschließlich des Nachweises der Sicherheit und Verträglichkeit über

unterschiedliche Dosen hinweg. Zudem konnten ein Dosierungsfenster ermittelt,

die Aufnahme von RNA-Oligonukleotiden in den Blutkreislauf nach der Inhalation

gezeigt und frühe Zeichen der klinischen Wirksamkeit nachgewiesen werden.

"Die positiven Ergebnisse der ersten beiden klinischen Studien zu QR-010 stärken

die Zuversicht enorm, dass QR-010 das Potenzial aufweist, zu einer wirksamen

Behandlung von ZF zu werden. Die Verbesserung von CFQ-R RSS in Zusammenhang mit

den FEV(1)-Daten, wie sie in dieser Phase-1b-Studie zu sehen sind, ist wirklich

aufregend", so Dr. Noreen R. Henig, Chief Medical Officer bei ProQR. "Ich möchte

in diesem Zusammenhang allen, die mit zystischer Fibrose leben, sowie den

klinischen Prüfern, Wissenschaftlern, der CF Foundation, der European CF Society

und den therapeutischen Entwicklungsnetzwerken in den USA und in Europa für

ihren unbeirrbaren Einsatz danken."

Partnerschaft mit Cystic Fibrosis Foundation Therapeutics (CFFT)

ProQR und CFFT haben ihre Partnerschaft im Jahr 2014 begründet, um QR-010 für

Menschen mit zystischer Fibrose durch F508del-Mutation zu entwickeln. Die

ursprüngliche Zusammenarbeit umfasste die Unterstützung der Phase-1b-Studie

sowie den NPD(Nasalpotenzialdifferenz)-Wirksamkeitsnachweis, der 2016 positive

Ergebnisse erzielte. Auf der Grundlage der klinischen Studien zu QR-010 planen

ProQR und CFFT nun, ihre Partnerschaft auszubauen, um die inhalierte

Oligonukleotid-Plattform hinsichtlich Stopcodon-Mutationen (auch "Klasse I"-

Mutationen genannt) im CFTR zu erforschen. Stopcodon-Mutationen können nicht mit

kleinen Molekülpotentiatoren oder Korrektormolekülen gezielt angegriffen werden,

weshalb in dieser Hinsicht ein hoher nicht erfüllter medizinischer Bedarf

besteht. ProQR plant, diese Mutationen mit der firmeneigenen Axiomer(®)-

Technologie, die in nicht-klinischen Studien vielversprechende Daten lieferte,

ins Visier zu nehmen, um die Stopcodon-Mutationen in der RNA zu reparieren und

so eine Entfernung unreifer Stopcodons zu ermöglichen. Etwa 12.000 Patienten,

das sind etwa 15 % der ZF-Patienten in der westlichen Welt, weisen eine

Stopcodon-Mutation auf, die zu einer schweren Form von ZF führt.

"Die Ergebnisse dieser Phase-1b-Studie sprechen für das Potenzial von QR-010,

eine bedeutsame Therapie für Menschen mit zystischer Fibrose zu werden",

erläutert Daniel A. de Boer, Chief Executive Officer bei ProQR. "Mithilfe dieser

Ergebnisse können wir die Entwicklung von QR-010 weiter vorantreiben, entweder

allein oder mit einem potenziellen Partner. Darüber hinaus freuen wir uns

darauf, unsere Partnerschaft mit CFFT auszuweiten, um die inhalierte

Oligonukleotid-Plattform auch für Menschen zu untersuchen, die aufgrund von

Stopcodon-Mutationen an zystischer Fibrose leiden."

Über die PQ-010-001-Studie

Die Phase-1b-Studie diente zur Beurteilung der Sicherheit, Verträglichkeit und

Pharmakokinetik von QR-010. In den Mehrfachdosisgruppen wurden mehrere

explorative Wirksamkeitsendpunkte beurteilt. Insgesamt wurden 4 Dosisstufen

untersucht: 6,25 mg, 12,5 mg, 25 mg und 50 mg QR-010 in Lösung pro inhalierter

Dosis mit dem PARI eFlow(®)-Vernebler. Als Studienteilnehmer kamen männliche und

weibliche Patienten von mindestens 18 Jahren mit einem ppFEV(1)-Wert von > 70 %

zum Zeitpunkt der Aufnahme in die Studie, die eine homozygote F508del-Mutation

aufwiesen und keine CFTR-Modulatoren einnahmen, in Frage. Das Studiendesign sah

8 Kohorten mit jeweils 8 Patienten vor (wovon jeweils 6 Patienten QR-010 und

2 Patienten ein Placebo erhielten). In den Kohorten 1-4 wurde eine Einzeldosis

QR-010 verabreicht, während die Patienten der Kohorten 5-8 zwölf Dosen QR-010

über einen Zeitraum von 4 Wochen erhielten.

Meilensteine für QR-010

* Einlizenzierung der Technologie für QR-010 im Jahr 2012 am Massachusetts

General Hospital.

* Aufbau der Partnerschaft mit CFF, um QR-010 für Patienten mit F508del-

Mutation zu entwickeln.

* In-vitro-Wirksamkeitsnachweis der drei F508del CF-Assays.

* In-vivo-Wirksamkeitsnachweis von zwei Assays, einschließlich

Nasalpotenzialdifferenz (NPD).

* Präklinische In-vitro- und In-vivo-Wirksamkeitsnachweise für eine effiziente

inhalative Abgabe an die an ZF erkrankte Lunge in Zusammenarbeit mit der

University of North Carolina in Chapel Hill.

* Die US-amerikanische Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde FDA hat für QR-

010 einen Fast-Track-Status und die FDA sowie die Europäische Kommission

haben einen Orphan-Drug-Status genehmigt.

* Das Programm wurde durch das Forschungs- und Innovationsprogramm Horizon

2020 der EU finanziell unterstützt.

* Die Topline-Daten der klinischen Studie PQ-010-002 zeigten eine signifikante

Verbesserung der CFTR-Funktion, die nach topischer Verabreichung von QR-010

mittels NPD bei Patienten mit homozygoter F508del-Mutation gemessen wurde.

* Genehmigung von zwei wichtigen Patenten, die QR-010 in den USA und Europa

urheberrechtlich schützen.

* Vorläufige Topline-Daten der klinischen Studie PQ-010-001 zeigen, dass QR-

010 nach Inhalation im Blut nachweisbar ist, sowohl sicher als auch gut

verträglich war und Zeichen von Wirksamkeit zeigt.

* Die vollständigen Daten für PQ-010-001 werden im Rahmen der NACFC

vorgestellt (2. bis 4. November 2017).

Über QR-010

QR-010 ist ein RNA-basiertes Oligonukleotid (der erste Vertreter seiner Klasse)

für die Behandlung der Ursachen der Erkrankung durch gezieltes Angreifen der

mRNA von ZF-Patienten mit F508del-Mutation. Diese Technologie wurde exklusiv für

das Massachusetts General Hospital lizenziert. Aufgrund der F508del-Mutation

kommt es zur Produktion eines falsch gefalteten CFTR-Proteins, das keine normale

Funktion zeigt. QR-010 ist ein Einzelwirkstoff, der entwickelt wurde, um an die

defekte CFTR-mRNA zu binden und die CFTR-Funktion wiederherzustellen. QR-010

kann vom Patienten mittels eines optimierten eFlow®-Verneblers (PARI Pharma

GmbH) selbständig verabreicht werden. eFlow(®) ist ein kleines Handgerät zur

Aerosolerzeugung, das QR-010 vernebelt, sodass es direkt von der Lunge inhaliert

werden kann. QR-010 besitzt in den USA und der EU den Orphan-Drug-Status und hat

von der US-amerikanischen Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde FDA den Fast-

Track-Status erhalten. Das QR-010-Projekt wurde durch das Forschungs- und

Innovationsprogramm Horizon 2020 der EU (siehe Fördervertrag Nr. 633545)

finanziell unterstützt.

Über zystische Fibrose

Zystische Fibrose (ZF) ist die in der westlichen Welt am häufigsten auftretende,

tödliche Erbkrankheit und betrifft mehr als 75.000 Patienten weltweit. Bei

Menschen mit ZF verursacht ein defektes CFTR-Gen die Bildung eines zähen Sekrets

in der Lunge, im Pankreas sowie in anderen Organen. In der Lunge blockiert das

Sekret die Atemwege und schließt Bakterien ein, wodurch es zu Infektionen, einer

extensiven Lungenschädigung und schließlich zu Atemversagen kommt. Die zystische

Fibrose ist nicht heilbar. Manifestationen der Erkrankung verkürzen die

Lebenserwartung; die Patienten werden durchschnittlich 30 Jahre alt. Mehr als

1.900 ZF-verursachende Genmutationen sind bekannt, ca. 85 % aller ZF-Patienten

sind von der F508del-Mutation betroffen. Ungefähr die Hälfte aller ZF-Patienten

weist eine homozygote F508del-Mutation auf.

Über ProQR

ProQR Therapeutics möchte das Leben von Menschen durch die Entwicklung

revolutionärer RNA-Medikamente zur Behandlung schwerer seltener Erbkrankheiten,

wie zystische Fibrose, Lebersche kongenitale Amaurose 10 und dystrophe

Epidermolysis bullosa, verändern. Auf der Grundlage unserer einzigartigen,

urheberrechtlich geschützten Plattform-Technologien zur RNA-Reparatur erweitern

wir unsere Pipeline für Patienten und ihre Angehörigen.

*Seit 2012*

