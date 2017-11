GNW-News: Quartalsupdate: RoodMicrotec setzt seinen positiven Aufwärtstrend fort - Umsatz der letzten drei Quartale steigt um 16 Prozent im Vorjahresvergleich

Quartalsupdate: RoodMicrotec setzt seinen positiven Aufwärtstrend fort - Umsatz der letzten drei Quartale steigt um 16 Prozent im Vorjahresvergleich

Zwolle - 09. November 2017

* Umsatz Q3/2017 signifikant höher im Vergleich zum Vorjahr

* Book-to-Bill-Rate über eins

* Positiver Cash-Flow aus operativen Tätigkeiten

* Youssef El Mamoune neuer Sales & Marketing Manager

RoodMicrotec, der niederländische Anbieter von Halbleitern und hochentwickelten

Mikrochips, erreichte im dritten Quartal einen signifikant höheren Umsatz im

Vergleich zum Vorjahreszeitraum und bestätigt damit den positiven Trend aus dem

ersten Halbjahr. RoodMicrotec führt seinen Aufwärtstrend konsequent fort, indem

der Umsatz in den ersten neun Monaten um 16 Prozent im Vergleich zum

Vorjahreszeitraum gesteigert werden konnte. Der aussagekräftige

Zukunftsindikator - ein positives Book-to-Bill-Verhältnis - lag konstant über

eins. Aus den laufenden Geschäftstätigkeiten konnte ein positiver Cash-Flow

generiert werden. Für das letzte Quartal im Geschäftsjahr 2017 wird die

Erreichung des Break-even erwartet.

"RoodMicrotec hat sich von Januar bis September 2017 in jeder Hinsicht positiv

entwickelt. Ich freue mich sehr, dass RoodMicrotec es geschafft hat, den Umsatz

zu steigern und das Ergebnis signifikant zu verbessern. Mit dieser positiven

Entwicklung sind wir guter Dinge für das vierte Quartal 2017 den Break-even zu

schaffen", sagt Martin Sallenhag, CEO der RoodMicrotec.

Das Vertriebsteam bei RoodMicrotec wurde zudem personell verstärkt. Seit dem 1.

November 2017 ist Youssef El Mamoune (46) Sales & Marketing Manager und

übernimmt neben einem Teil des deutschen Kundenstamms auch die

Vertriebstätigkeiten in Frankreich, Italien und der Schweiz. Der gebürtige

Marokkaner wird mit seiner weitreichenden Expertise das Team kompetent und

effizient ergänzen. Youssef El Mamoune ist seit über 20 Jahren Vertriebsprofi

und war zuvor u.a. bei Cetemoc ICT Services GmbH, Intertek Deutschland GmbH und

EBV Elektronik GmbH tätig und hat sich dort sein Know-how in der

Elektronikindustrie erworben.

Über RoodMicrotec

Mit mehr als 45 Jahren Erfahrung als unabhängiger Value-Added-Dienstleister für

die Mikro- und Optoelektronik. bietet RoodMicrotec ein "Alles aus einer Hand"-

Angebot für Fabless-Firmen. OEMs und anderen Geschäftspartnern an. RoodMicrotec

hat sich mit seinen powerful solutions eine starke Position in Europa aufgebaut.

Unsere Dienstleistungen erfüllen die höchsten Industrie- und

Qualitätsanforderungen. wie sie in den Bereichen Luft- und Raumfahrt. Automobil.

Telekommunikation. Medizin. IT und Elektronik gefordert werden.

Unser integriertes Qualitätsmanagementsystem basiert auf internationalen Normen

DIN EN ISO 9001:2015. Darüber hinaus ist unser Qualitätsmanagement weitgehend

konsistent zum Automobilstandard ISO / TS 16949. Das Unternehmen verfügt auch

über ein akkreditiertes Labor für Testaktivitäten und Qualifizierung nach ISO /

IEC 17025.

Die Value-Added Dienstleistungen umfassen (eXtended) Supply Chain Management,

Fehler- & Technologieanalysen, Qualifikationen und messenden Burn-In, Test- &

Produkt-Engineering, Produktionstest (einschließlich Bauelemente-programmierung

und End-of-Line-Dienstleistungen), ESD/ESDFOS Evaluation & Training, Qualitäts-

und Zuverlässigkeits-Beratung und den kompletten Herstellprozess mit Partnern.

RoodMicrotec besitzt Niederlassungen in Deutschland (Dresden. Nördlingen.

Stuttgart). in Großbritannien (Bath) und in den Niederlanden (Zwolle).

Für mehr Informationen besuchen Sie unsere Webseite http://www.roodmicrotec.com

Diese Pressemitteilung wird in Englisch, Niederländisch und Deutsch publiziert.

Sollten Unterschiede in den Versionen bestehen, dann hat die Englische Fassung

Gültigkeit.

RoodMicrotec_Quartalsupdate Q3 2017_D:

http://hugin.info/130789/R/2148448/824257.pdf

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: RoodMicrotec N.V. via GlobeNewswire

http://www.roodmicrotec.com/