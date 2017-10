GNW-News: Radixx International ernennt John Elieson zum President und CEO

Radixx International ernennt John Elieson zum President und CEO

ORLANDO, Florida (USA), 4. Okt. 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Radixx International,

ein branchenführender Anbieter von maßgeschneiderten Systemen für Airline-

Buchungen, Vertrieb und Merchandising gab heute die Ernennung von John Elieson

zum President und CEO bekannt. Ron Peri, der Gründer und frühere CEO von Radixx,

wird weiterhin als Vorsitzender des Radixx-Verwaltungsrats tätig sein.

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist

unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1e4e5090-f5a9-

457c-8e2d-b61664ed2a78 verfügbar.

Elieson wird die Verantwortung für die Umsetzung der Ausrichtung der

Gesamtstrategie von Radixx tragen und das Tagesgeschäft des Unternehmens

beaufsichtigen. Bevor er zu Radixx kam, war Elieson 29 Jahre bei Sabre als

Senior Vice President of Global Accounts and Traveler Experience in der Sparte

Travel Network tätig. Während seiner beruflichen Laufbahn nahm Elieson

unterschiedliche Aufgaben war, einschließlich der Leitung des weltweiten

Vertriebs für die Sparte Airline Solutions von Sabre und der Leitung der

Abteilungen Global Marketing und Corporate Strategy für Travelocity. Den

überwiegenden Teil seiner herausragenden Karriere arbeitete Elieson im direkten

und indirekten Airline-Vertrieb, sowohl offline als auch online.

"John Elieson ist die optimale Besetzung für Radixx, da das Unternehmen auch in

Zukunft mit großen Schritten vorangehen und seine Kundenbasis ausbauen wird",

meint Ron Peri, Gründer und Vorsitzender von Radixx International. "Wir sind

zuversichtlich, dass Eliesons Hintergrund und seine einschlägige Erfahrung

innerhalb der globalen Reisebranche, insbesondere im Zusammenhang mit Airline-

Lösungen, sich als äußerst wertvoll erweisen werden. Wir sind hocherfreut, John

Elieson bei Radixx begrüßen zu können und freuen uns auf das, was er in Zukunft

zum Unternehmen beitragen wird."

"Elieson ist ein talentierter Anführer mit nachgewiesenen Erfolgen bei der

Wachstumsförderung und dem Aufbau hocheffizienter Teams", so Kurt R. Jaggers,

ein Mitglied des Radixx-Verwaltungsrats und Managing Director bei TA Associates,

das im September 2016 eine bedeutende Investition in Radixx zum Abschluss

brachte. "Wir sind überzeugt, dass seine Führungsfähigkeiten und sein Wissen im

Reisesektor große Vorteile für Radixx darstellen werden. Im Namen des

Verwaltungsrat möchte ich Ron Peri unseren aufrichtigen Dank für seine Dienste,

Leidenschaft und Hingabe für Radixx und seine Kunden, Partner und Mitarbeiter

aussprechen und wir freuen uns auf seine weitere Mitwirkung als Vorsitzender."

John Elieson äußerte sich erfreut zu seiner Ernennung: "Ich bin dankbar und

erfreut, die Möglichkeit zu haben, bei Radixx einzusteigen, einem Unternehmen,

dem ich bereits seit vielen Jahren folge und das ich sehr schätze. Aufgrund der

harten Arbeit sowohl des Managements als auch der Mitarbeiter ist Radixx in

einer guten Position, um von seiner führenden Technologie und seinem einmaligen

Leistungsversprechen zu profitieren und seine Kundenbasis so deutlich

auszubauen. Das Radixx-Team beeindruckt mich sehr und ich kann es kaum erwarten,

eng mit ihm zusammenzuarbeiten, um auf der starken Reputation und Dynamik des

Unternehmens aufzubauen."

John Elieson Biografie

John Elieson ist President und CEO von Radixx International. Bevor er zu Radixx

kam, war Elieson Senior Vice President of Global Accounts and Traveler

Experience bei Sabre Travel Network, einem Technologieanbieter für die globale

Reisebranche. Er war beinahe drei Jahrzehnte für Sabre und die frühere

Muttergesellschaft American Airlines tätig und mit vielen verschiedenen

Aufgabenbereichen betraut, einschließlich Operations, Schulung,

Softwareentwicklung, Beratung, Geschäftsentwicklung, Vertrieb und Account-

Management, Marketing, Produktentwicklung, Portfolio-Management, Preisgestaltung

und Revenue-Management, Business Intelligence und Strategie. Während dieser Zeit

leitete er mehrere Verhandlungen in Multi-Milliarden-Höhe und konnte für alle

Parteien eine bedeutende Wertschöpfung erreichen. Er hat einen MBA der

Vanderbilt University (USA) und verfügt über weltweite Erfahrung als

Geschäftsführer und Führungskraft. Elieson ist Mitglied in mehreren Vorständen

von Unternehmen, Universitäten, Gemeinden und gemeinnützigen Organisationen.

Über Radixx International

Radixx International, Inc., mit Hauptsitz in Orlando im US-Bundesstaat Florida

liefert jetzt sein Passagierdienstsystem der sechsten Generation, Galaxy PSS,

aus. Galaxy ist das erste vollständig webbasierte PSS-System und kann in jedem

öffentlichen oder privaten Datenzentrum eingesetzt werden. Das System wurde für

den Betrieb in den kleinsten Cloudnetzwerken bis hin zu den größten und

anspruchsvollsten Umgebungen zertifiziert. Galaxy ist ein komplettes Enterprise-

System, das auf die Bedürfnisse von Hybrid-, Billig- und traditionellen

Fluggesellschaften zugeschnitten ist, einschließlich der Unterstützung für

Interlining, Code-Sharing und Vertrieb über GDS. Die voll integrierten,

cloudbasierten Lösungen des im Jahr 1993 gegründeten Unternehmens Radixx hosten

heute 50 Fluggesellschaften auf sechs Kontinenten und unterstützen alle

Geschäftsmodelle im Flugverkehr. Radixx ist vor Kurzem eine Partnerschaft mit

TA Associates, einer führenden globalen wachstumsorientierten Private-Equity-

Gesellschaft, eingegangen. Weitere Informationen finden Sie

unter www.radixx.com.

Pressekontakt:

John Beisner

Bond Moroch

jbeisner@bondmoroch.com

+1.504.323.8337

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Radixx Solutions International, Inc. via GlobeNewswire

https://www.radixx.com/