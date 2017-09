GNW-News: RoodMicrotec erhält Zuschlag für zwei neue Aufträge mit einem Volumen von mehr als 250.000 Euro

RoodMicrotec erhält Zuschlag für zwei neue Aufträge mit einem Volumen von mehr als 250.000 Euro

Zwolle, 5. September 2017

* Aufträge für Zuverlässigkeitsuntersuchungen und

Qualitätsverbesserungsprozess bestätigen Wettbewerbsvorteil

* RoodMicrotec verstärkt Beratungsleistungen durch neu geschaffenes

Reliability Competence Center

* Jan de Koning Gans neuer Senior Sales & Marketing Manager

RoodMicrotec, der niederländische Anbieter für hochentwickelte Mikrochips, hat

den Zuschlag für zwei neue Aufträge im Bereich Optoelektronik mit einem Volumen

von mehr als 250.000 Euro erhalten. Dabei handelt es sich insbesondere um

Zuverlässigkeitsuntersuchungen und Qualitätsverbesserungen an optoelektronischen

Bauteilen wie oberflächenemittierende Laserdioden (VCSEL). Beim ersten Auftrag

mit einem Volumen von mehr als 150.000 Euro führt RoodMicrotec für den Kunden

aus der Branche Telekommunikation eine Zuverlässigkeitsuntersuchung durch, bei

der anhand verschiedener Zuverlässigkeitstests mit einer Testdauer von bis zu

5.000 Stunden die Haltbarkeit einzelner Dioden aus unterschiedlichen Waferlosen

nachgewiesen wird. Beim zweiten Auftrag im Wert von mehr als 100.000 Euro soll

RoodMicrotec die Qualität an VCSEL-Streifen für einen Kunden aus der

Automobilindustrie verbessern. Beide Kunden zählen zu den führenden

internationalen Unternehmen auf ihrem Gebiet.

Der zweite Auftrag resultiert aus Beratungsleistungen durch das neu geschaffene

"Reliability Competence Center" (RCC) unter der Leitung von Klaus Dittmann. Je

nach Bedarf und Anforderungen werden Experten aus sämtlichen Geschäftsbereichen

von RoodMicrotec hinzugezogen, die ihr Know-how in verschiedenen Branchen seit

vielen Jahren unter Beweis stellen. In interdisziplinären Teams können sehr

anspruchsvolle Automotive-Projekte durchgeführt werden, wie z.B. beim aktuellen

Auftrag der Transfer eines Konsumentenproduktes zu einer Automotive-Anwendung.

Das RCC bietet darüber hinaus Zuverlässigkeitsberatung für elektronische

Komponenten und Systeme, Qualifikationsverfahren sowie Services zu

elektrostatischer Aufladung (ESD). Außerdem werden Audits und

Expertenbewertungen erstellt.

"Diese beiden Zuschläge, mit einem so hohem Auftragsvolumina, bestätigen, dass

wir uns mit unserem Know-how bei Zuverlässigkeitstests, Qualitätsverbesserungen

und darüber hinaus durch unsere Beratungsleistungen von anderen Akteuren im

Markt abheben und beim Kunden überzeugen können", sagt Reinhard Pusch, COO von

RoodMicrotec.

Um den Vertrieb weiter auszubauen, hat Jan de Koning Gans (59) zudem am 1.

September 2017 seine Arbeit als Senior Sales & Marketing Manager aufgenommen.

Zuvor war der gebürtige Niederländer in verschiedenen Managementpositionen

tätig, so zum Beispiel bei Movexx International BV und STATS ChipPAC, in denen

er Erfahrungen in der Halbleiterindustrie gesammelt hat. Sein Know-how hat er

unter anderem auch durch Tätigkeiten bei RoodMicrotec, damals Rood Technology

Deutschland, erworben.

Über RoodMicrotec

Mit mehr als 45 Jahren Erfahrung als unabhängiger Value-Added-Dienstleister für

die Mikro- und Optoelektronik. bietet RoodMicrotec ein "Alles aus einer Hand"-

Angebot für Fabless-Firmen. OEMs und anderen Geschäftspartnern an. RoodMicrotec

hat sich mit seinen powerful solutions eine starke Position in Europa aufgebaut.

Unsere Dienstleistungen erfüllen die höchsten Industrie- und

Qualitätsanforderungen. wie sie in den Bereichen Luft- und Raumfahrt. Automobil.

Telekommunikation. Medizin. IT und Elektronik gefordert werden.

Unser integriertes Qualitätsmanagementsystem basiert auf internationalen Normen

DIN EN ISO 9001:2015. Darüber hinaus ist unser Qualitätsmanagement weitgehend

konsistent zum Automobilstandard ISO / TS 16949. Das Unternehmen verfügt auch

über ein akkreditiertes Labor für Testaktivitäten und Qualifizierung nach ISO /

IEC 17025.

Die Value-Added Dienstleistungen umfassen (eXtended) Supply Chain Management,

Fehler- & Technologieanalysen, Qualifikationen und messenden Burn-In, Test- &

Produkt-Engineering, Produktionstest (einschließlich Bauelemente-programmierung

und End-of-Line-Dienstleistungen), ESD/ESDFOS Evaluation & Training, Qualitäts-

und Zuverlässigkeits-Beratung und den kompletten Herstellprozess mit Partnern.

RoodMicrotec besitzt Niederlassungen in Deutschland (Dresden. Nördlingen.

Stuttgart). in Großbritannien (Bath) und in den Niederlanden (Zwolle).

Für mehr Informationen besuchen Sie unsere Webseite http://www.roodmicrotec.com

Diese Pressemitteilung wird in Englisch, Niederländisch und Deutsch publiziert.

Sollten Unterschiede in den Versionen bestehen, dann hat die Englische Fassung

Gültigkeit.

RoodMicrotec_Zuschlag für 2 neue Aufträge_D:

http://hugin.info/130789/R/2131724/814618.pdf

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: RoodMicrotec N.V. via GlobeNewswire

http://www.roodmicrotec.com/