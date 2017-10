GNW-News: Santhera präsentiert Daten und veranstaltet Symposium über Atmungsfunktionsverlust bei Duchenne-Muskeldystrophie am World Muscle Society Kongress

Santhera präsentiert Daten und veranstaltet Symposium über Atmungsfunktionsverlust bei Duchenne-Muskeldystrophie am World Muscle Society Kongress

Santhera präsentiert Daten und veranstaltet Symposium über

Atmungsfunktionsverlust bei Duchenne-Muskeldystrophie am World Muscle Society

Kongress

Liestal, Schweiz, 3. Oktober 2017 - Santhera Pharmaceuticals (SIX: SANN) gibt

die Präsentation von weiteren Daten aus der positiven Phase-III-DELOS-Studie in

Patienten mit Duchenne-Muskeldystrophie (DMD) am 22. Internationalen Kongress

der World Muscle Society (WMS) in Saint Malo, Frankreich, bekannt.

"Wir freuen uns über die Möglichkeit, am diesjährigen WMS-Kongress weitere

Ergebnisse unserer Forschung vorzutragen sowie die Diskussion zum Thema

Atmungsfunktionsverlust bei DMD-Patienten und neue Behandlungsstrategien zu

ermöglichen", sagte Thomas Meier, PhD, CEO von Santhera. "Wir bestätigen

gleichzeitig, dass wir, wie angekündigt, gegen die negative Beurteilung unseres

Zulassungsantrags für Raxone(®) bei DMD Einspruch eingelegt und eine erneute

Prüfung durch das CHMP beantragt haben. Das Verfahren wird im Q1 2018

abgeschlossen. Wir sind überzeugt, dass Raxone bei jugendlichen Patienten ohne

Glukokortikoid-Therapie - einer Patientenpopulation mit hohem medizinischen

Bedarf - therapeutischen Nutzen beim Erhalt der Atmungsfunktion zeigt. Daher

werden wir weiter eng mit der Patientengemeinschaft und der Zulassungsbehörde

zusammenarbeiten, um Raxone den Patienten so schnell als möglich zur Verfügung

zu stellen."

Folgende Poster werden während der ganzen Dauer des Internationalen Kongresses

der World Muscle Society vom 3. - 7. Oktober 2017 im Palais du Grand Large in

Saint Malo, Frankreich, gezeigt:

* Consistency of efficacy of idebenone in respiratory decline in Duchenne

muscular dystrophy (DMD): Comparison of analysis methods (Poster P.408)

* Meta-analysis of two clinical trials with idebenone in patients with

Duchenne muscular dystrophy (DMD): Impact on respiratory decline (Poster

P.409)

* Impact of idebenone on pulmonary morbidity, including bronchopulmonary

adverse events, in Duchenne muscular dystrophy (DMD) (Poster P.410)

Am Donnerstag, 5. Oktober (14:00-15:30 Uhr) wird Santhera zudem ein Symposium

mit dem Titel Respiratory Function Decline in Duchenne Muscular Dystrophy (DMD)

- New insights and evolving treatment strategies und folgendem Expertengremium

veranstalten:

* Rosaline Quinlivan, MD, Consultant, MCR Centre for Neuromuscular Disease

Institute of Neurology at National Hospital, London and Consultant, Dubowitz

Neuromuscular Centre, Great Ormond Street Hospital, London, UK

* Craig McDonald, MD, Professor and Chair, Department of Physical Medicine &

Rehabilitation and Director of Neuromuscular Disease Clinics, UC Davis

Health, USA

* Oscar Henry Mayer, MD, Associate Professor of Clinical Pediatrics, Perelman

School of Medicine at the University of Pennsylvania, Division of Pulmonary

Medicine Medical and Director of Pulmonary Function Testing Laboratory, The

Children's Hospital of Philadelphia, USA

* Gunnar Buyse, MD, PhD, Pediatric Neurologist, University Hospital Leuven,

and Full Professor of Medicine, University of Leuven, Belgium

Über Duchenne-Muskeldystrophie

DMD ist eine der am weitesten verbreiteten und schwerwiegendsten Formen von

rasch fortschreitendem Muskelschwund. DMD ist eine genetische, degenerative

Erkrankung, die fast ausschliesslich Knaben betrifft und weltweit mit einer

Inzidenz von bis zu 1 in 3'500 männlichen Lebendgeburten auftritt.

Über Idebenon bei Duchenne-Muskeldystrophie

Charakteristisch für DMD ist der Verlust des Proteins Dystrophin, der zu

Zellschädigung, gestörtem zellulärem Kalziumhaushalt, erhöhtem oxidativem Stress

und verringerter zellulärer Energieproduktion in Muskelzellen führt. Diese

zellulären Schäden resultieren in fortschreitender Muskelschwäche und

Muskelschwund und führen aufgrund von Atmungsversagen zu früher Morbidität und

Mortalität.

Idebenon ist ein synthetisches Benzoquinone und Kofaktor für das zelluläre Enzym

NAD(P)H:quinone oxidoreductase (NQO1). Der Wirkstoff kann den mitochondrialen

Elektronentransport stimulieren, den oxidativen Stress vermindern und die

zelluläre Energieversorgung verbessern.

DELOS war eine Phase-III, doppelblinde, Plazebo-kontrollierte Studie über 52

Wochen mit 64 Patienten ohne Glukokortikoid-Begleittherapie, welche entweder

Idebenon (900 mg/Tag) oder entsprechendes Plazebo erhielten. Die positiven

Resultate der Phase-III-DELOS-Studie wurden in mehreren Fachartikeln

veröffentlicht: Buyse et al., The Lancet 2015, 385:1748-1757; McDonald et al.,

Neuromuscular Disorders 2016, 26: 473-480; Buyse et al., Pediatric Pulmonology

2017, 52:580-515 und Mayer et al., Journal of Neuromuscular Diseases

2017, 4: 189-198.

Über Santhera

Santhera Pharmaceuticals (SIX: SANN) ist ein auf die Entwicklung und Vermarktung

innovativer Medikamente zur Behandlung seltener neuromuskulärer und

mitochondrialer Krankheiten fokussiertes Schweizer

Spezialitätenpharmaunternehmen. Das erste Produkt von Santhera, Raxone(®)

(Idebenon), ist in der Europäischen Union, Norwegen, Island, Liechtenstein und

Israel zur Behandlung von Leber hereditärer Optikusneuropathie (LHON)

zugelassen. Für Duchenne-Muskeldystrophie (DMD) bei Patienten mit abnehmender

Atmungsfunktion und ohne Glukokortikoid-Begleittherapie hat Santhera in der

Europäischen Union und der Schweiz einen Antrag auf Marktzulassung gestellt. In

Zusammenarbeit mit dem US National Institute of Neurological Disorders and

Stroke (NINDS) entwickelt Santhera Raxone(®) in einer dritten Indikation, primär

progredienter Multipler Sklerose (PPMS), sowie Omigapil für Patienten mit

kongenitaler Muskeldystrophie (CMD). Für alle diese Krankheiten besteht ein sehr

hoher medizinischer Bedarf. Weitere Informationen zu Santhera sind verfügbar

unter www.santhera.com.

Raxone(® )ist eine eingetragene Marke von Santhera Pharmaceuticals.

Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an:

Sue Schneidhorst, Head Group Communications

Europa: +41 61 906 89 26

USA: +1 646 586 2113

sue.schneidhorst@santhera.com

Investoren:

Christoph Rentsch, Chief Financial Officer Hans Vitzthum,

LifeSci Advisors

Europa: +41 61 906 89 65 USA:

+1 212 915 2568

christoph.rentsch@santhera.com

hans@lifesciadvisors.com

Disclaimer / Forward-looking statements

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Zeichnung

oder zum Kauf von Wertpapieren der Santhera Pharmaceuticals Holding AG dar.

Diese Publikation kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen über das

Unternehmen und seine Geschäftsaktivitäten enthalten. Solche Aussagen beinhalten

bestimmte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können,

dass die tatsächlichen Ergebnisse, die finanzielle Lage, der Leistungsausweis

oder die Zielerreichung des Unternehmens wesentlich von den in diesen Aussagen

ausgedrückten oder implizierten Erwartungen abweichen. Die Leser sollten sich

daher nicht in unangemessener Weise auf diese Aussagen verlassen, insbesondere

nicht im Zusammenhang mit einer Vertrags- oder Investitionsentscheidung. Das

Unternehmen lehnt jede Verpflichtung zur Aktualisierung dieser Aussagen ab.

