GNW-News: Schneider Electric Canada entscheidet sich für Datalliance als Plattform für VMI (Vendor Managed Inventory)

Schneider Electric Canada entscheidet sich für Datalliance als Plattform für VMI (Vendor Managed Inventory)

Führender Hersteller von Elektrotechnik nimmt 2017 VMI-Programm in Betrieb

CINCINNATI, 27. April 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Datalliance gab heute bekannt,

dass das kanadische Unternehmen Schneider Electric, der weltweite Spezialist für

Energiemanagement und Automatisierung, die Plattform Datalliance VMI als

technologische Grundlage für sein Vendor-Managed-Inventory-Programm ausgewählt

hat, das im Frühjahr 2017 in Betrieb genommen wird. Schneider Electric verwendet

die Datalliance-Plattform außerdem dazu, das VMI-Programm des Unternehmens in

den USA zu unterstützen.

Adrian Thomas, Schneider Electric Vice President, Partner Business & Channel,

sagte dazu: "Wir sind gespannt darauf, VMI einzusetzen, um noch enger mit

unseren Vertriebspartnern zusammenarbeiten zu können. Dadurch können wir jeden

Tag besser zusammenarbeiten, um hohe Service-Levels und gut geplante

Produktsortimente für den Endkunden sicherzustellen sowie Bestände und

Lieferketten sowohl für unsere Distributoren als auch für uns effizient zu

gestalten. Dies führt letztlich zu erhöhten Umsätzen und mehr Rentabilität für

beide Unternehmen. Wir haben Datalliance als unseren Plattformanbieter

ausgewählt, weil das Unternehmen eine anerkannte Führungsrolle auf dem Gebiet

der VMI-Technologie und -Services einnimmt. Das Unternehmen ist bei den

Distributoren elektrotechnischer Geräte in ganz Nordamerika, Kanada

eingeschlossen, hoch angesehen. Die Mitarbeiter von Datalliance haben sich zudem

die Zeit genommen, unsere Ziele zu verstehen, wodurch wir uns an den VMI-

Erwartungen ausgerichtet haben."

Tom Hoar, Datalliance Sales Director, sagte: "Wir sind stolz, Schneider Electric

Canada in der Kunden-Community von Datalliance willkommen zu heißen. Das

Unternehmen widmet sich der Förderung der Exzellenz in der Lieferkette und

arbeitet mit den wichtigsten Partnern zusammen, um Absatz und Service für die

gemeinsamen Endkunden zu steigern und gleichzeitig das Bestandsmanagement, die

Auftragsbearbeitung und das Lebenszyklus-Management der Produkte zu optimieren.

Der VMI-Prozess hat im Bereich der Elektrotechnik in den letzten Jahren in

Kanada immer mehr an Zugkraft gewonnen. VMI wird nicht mehr als IT-Projekt

wahrgenommen, sondern wird jetzt als konzentrierte Absatzsteigerungs- und

Service-Initiative anerkannt, die auf Kooperation beruht. Sowohl Lieferanten als

auch Distributoren sehen die Vorteile in Bezug auf verbesserte Service-Levels,

effizientes Bestandsmanagement, Sichtbarkeit und Endkundenverkäufe. Unternehmen

der kanadischen Elektroindustrie dehnen den Einsatz kooperativer

Geschäftsprozesse jetzt stetig auf weitere Handelspartner aus."

Über Datalliance:

Datalliance ist der weltgrößte Anbieter von Technologie und Services zur

Unterstützung kooperativer Nachschubprogramme wie Vendor Managed Inventory (VMI)

und verwandte Ansätze. Datalliance, bereitgestellt als cloudbasierte Plattform

und unterstützt von einer umfassenden Kundenbetreuung, erleichtert es

Handelspartnern, Bestandsmanagementbeziehungen aufzubauen, mit denen sich Umsatz

und Gewinn steigern lassen - durch eine vollständige Angleichung der

Geschäftsziele, eine höhere Regalverfügbarkeit, durch Umschlagoptimierung und

Reduzierung von Lieferkettenkosten. Datalliance verwaltet weltweit Aufträge in

Milliardenhöhe, Millionen von Artikelnummern und Zehntausende von Standorten für

führende Unternehmen in Verbraucher- und Industriemärkten. Weitere Informationen

über Datalliance erhalten Sie auf www.datalliance.com.

Über Schneider Electric:

Schneider Electric ist ein weltweiter Spezialist für Energiemanagement und

Automatisierung. Bei einem Umsatz von 26 Milliarden US-Dollar (25 Milliarden

Euro) im Geschäftsjahr 2016 unterstützen die 160.000+ Mitarbeiter die Kunden des

Unternehmens in mehr als 100 Ländern dabei, ihre Energie und Prozesse auf

sichere, zuverlässige, effiziente und nachhaltige Art zu nutzen. Von den

einfachsten Schaltern bis hin zu komplexen technischen Systemen verbessern

Technologie, Software und Services von Schneider Electric die Art, wie die

Kunden des Unternehmens ihre Betriebsabläufe gestalten und automatisieren. Die

miteinander verbundenen Technologien verändern Branchen, verwandeln Städte und

bereichern das Leben. Bei Schneider Electric nennt man dies Life Is On.

www.schneider-electric.ca

Kontakt: Brian Lindner, Datalliance

+1 513-791-7272

