GNW-News: Schweiter veräussert RhyTech-Areal in Neuhausen

Schweiter veräussert RhyTech-Areal in Neuhausen

Horgen, 16. November 2017 - Die zur Schweiter Technologies Gruppe gehörende 3A

Technology & Management AG hat mit Halter AG einen Vertrag zum Verkauf ihres

nicht betriebsnotwendigen Liegenschaften-Areals in Neuhausen unterzeichnet. Für

Schweiter Technologies resultiert aus der Transaktion ein Buchgewinn im

einstelligen Millionenbereich.

Seit 2012 besteht zwischen der 3A Technology & Management AG und Halter

Entwicklungen eine Vereinbarung zur gemeinsamen Entwicklung des RhyTech-Areals

in Neuhausen. Im Oktober 2014 erlangte der für das Projekt erforderliche

Zonenplan Rechtskraft, der Quartierplan wurde im 2016 genehmigt. Das Projekt

sieht Wohn- und Gewerbeflächen vor, wobei die historische Produktionshalle

erhalten bleibt. Auch nach Übertragung wird Halter die Entwicklung des Areals

wie geplant weiter vorantreiben.

Der Abschluss der Transaktion erfolgt nach rechtsgültiger Eintragung in das

Grundbuch, diese wird noch im 2017 erwartet.

Für weitere Informationen:

Martin Klöti, CFO

Tel. +41 44 718 33 03, Fax +41 44 718 34 51, martin.kloeti@schweiter.com

Schweiter Technologies AG, Neugasse 10, CH - 8810 Horgen, Switzerland

Tel. +41 44 718 33 03 Fax +41 44 718 34 51 info@schweiter.com

www.schweiter.com

Die Medienmitteilung ist auf folgendem Link als PDF abrufbar:

Medienmitteilung (PDF):

http://hugin.info/100347/R/2150371/825386.pdf

