GNW-News: Shiloh Industries eröffnet Kundendienstzentrum in Deutschland

Shiloh Industries eröffnet Kundendienstzentrum in Deutschland

VALLEY CITY, Ohio, 15. November 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Shiloh Industries Inc.

(NASDAQ:SHLO), ein führender globaler Anbieter von Lösungen in den Bereichen

Leichtbau sowie Geräusch- und Vibrationsdämmung hat in München ein neues

Kundendienstzentrum eröffnet.

Das Kundendienstzentrum wird in erster Linie europäische Kunden betreuen, soll

aber auch die globalen Geschäfte von Shiloh unterstützen. Das Wachstum in dieser

Region wird sich auf das Portfolio von Shiloh aus Leichtbaukonstruktionen und

-innenräumen, Lösungen für Fahrwerk- und Antriebssysteme sowie auf die

Schwingungsdämpfungslösung ShilohCore konzentrieren.

"Die Nachfrage auf dem europäischen Markt nach den innovativen Leichtbaulösungen

von Shiloh ist stark gestiegen, insbesondere nach Querträgern, Sitzlösungen und

Fahrwerkskomponenten", so Scott Borovich, Vice President, Sales & Program

Management. "Wir werden auch weiterhin in unsere kaufmännischen und technischen

Ressourcen investieren, um die Anforderungen unserer Kunden zu erfüllen."

Die Eröffnung der deutschen Niederlassung folgt der Expansion von Shiloh in den

britischen Markt zu Anfang dieses Jahres. Ziel des Unternehmens ist es, seine

Kundenbetreuungs- und Entwicklungskapazitäten in Europa zu erweitern, da die

Nachfrage nach seinen Produkten weltweit steigt.

"Wir freuen uns sehr darauf, unsere technischen Ressourcen und Talente in dieser

Region weiter auszubauen", kommentierte Johan Westman, Senior Vice President bei

Shiloh Europe. "Als Lieferant der Wahl erwarten wir eine starke Zukunft mit

anhaltendem Wachstum in der Region."

Über Shiloh Industries:

Shiloh Industries, Inc. (NASDAQ: SHLO) ist ein globaler Anbieter innovativer

Lösungen, dessen Leichtbautechnologien ökologische und sicherheitstechnische

Vorteile für den Mobilitätsmarkt bieten. Das Unternehmen entwirft und fertigt

Produkte im Bereich Karosseriekonstruktion, Fahrwerk- und Antriebssysteme und

stützt sich dabei auf eines der breitesten Produktportfolios der Branche.

Shiloh verfügt über Multikomponenten-Multimaterial-Lösungen aus einer Vielzahl

von Aluminium-, Magnesium- und Stahllegierungen sowie über die firmeneigene

Produktlinie ShilohCore mit geräusch- und vibrationsreduzierenden

Akustiklaminatprodukten. Gemeinsam maximieren die strategischen Marken

BlankLight®, CastLight® und StampLight® Leichtbaueffekte, ohne die Sicherheit

oder Leistung zu beeinträchtigen.

Das Unternehmen mit Betriebsstätten, Vertriebs- und Technikzentren in Asien,

Europa und Nordamerika beschäftigt mehr als 3.600 engagierte Mitarbeiter.

Ansprechpartner:

Hilary Brazin

Senior Marketing Manager

Shiloh Industries

+1-734-738-1362

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Shiloh Industries, Inc. via GlobeNewswire

https://shiloh.com/