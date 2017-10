GNW-News: Sigma Designs benennt neue Prüfstelle für Z-Wave-Zertifizierung in China

Sigma Designs benennt neue Prüfstelle für Z-Wave-Zertifizierung in China

Das Institute of Digital Guangdong wird unabhängige technische Zertifizierungen

ausstellen

FREMONT, Kalifornien (USA), 9. Oktober 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sigma Designs®

(NASDAQ:SIGM), ein führender Anbieter von intelligenten System-on-Chip (SoC)-

Lösungen für vernetzte Smart TV-Plattformen und Smart Home-IoT, gibt heute

bekannt, dass das Institute of Digital Guangdong (IDG) als neue Prüfstelle für

Z-Wave-Zertifizierung in China fungiert und so die Möglichkeiten für

Zertifizierungsprüfungen in Asien erweitert.

Die Z-Wave-Zertifizierung gewährleistet die Kompatibilität zwischen

verschiedenen Z-Wave-Produkten. Alle Z-Wave-Produkte müssen vor der

kommerziellen Markteinführung zertifiziert werden. Nach der Zertifizierung

erhalten sie ein Z-Wave-Logo, das die Kompatibilität bescheinigt. Die Z-Wave-

Zertifizierung besteht aus zwei Bestandteilen. Für die technische Zertifizierung

setzt Sigma Designs unabhängige externe Prüfstellen ein. Die Marktzertifizierung

erfolgt durch die Z-Wave-Allianz.

"Wir wissen, dass der Markt für Smart Homes in China großes Potenzial bietet.

Wir haben uns dazu entschlossen, mit dem IDG zusammenzuarbeiten, um den

wachsenden Z-Wave-Markt besser bedienen zu können und unseren Kunden, die in

China Produkte für Smart Homes entwickeln, einen schnelleren Weg zur

Zertifizierung und somit zum kommerziellen Markt zu ermöglichen", so Raoul

Wijgergangs, VP von Sigma Designs Z-Wave Business Unit.

Im Z-Wave Plus Certification Portal von Sigma Designs sind derzeit ungefähr 340

Unternehmen aus 35 verschiedenen Ländern registriert. Mindestens 40 dieser

Unternehmen kommen aus Festlandchina und fünf davon aus Hongkong.

"Als neue Zertifizierungsstelle freuen wir uns darauf, die Verwendung der Z-

Wave-Technologie auf dem Markt zu fördern, und verpflichten uns, die

industrielle Bereitstellung der Z-Wave-Technologie zu vereinfachen", sagte

Dr. Li Ying, Executive Vice President des IDG.

Ab dem 9. Oktober wird das IDG als unabhängige externe technische Prüfstelle in

China agieren. Das vergrößert die weltweite Präsenz zugelassener Testpartner und

verleiht den Entwicklern die Möglichkeit, für die technische Zertifizierung

BuLogics in Philadelphia, Pennsylvania (USA), Pepper-One in Zwickau

(Deutschland) und nun auch das IDG in Guangzhou (China) zu beauftragen.

Über Sigma Designs

Sigma Designs, Inc. (NASDAQ:SIGM) ist weltweiter Marktführer in der

Bereitstellung von Smart-Home-Konvergenz. Das Unternehmen entwirft und

produziert die essenziellen Halbleitertechnologien, die den führenden vernetzten

Smart-TV-Plattformen und dem Internet der Dinge (IoT) für Smart-Home-Geräte als

Grundlage dienen. Weitere Informationen zu Sigma Designs finden Sie unter

www.sigmadesigns.com.

Über Z-Wave

Die Z-Wave-Technologie ist ein offener, international anerkannter ITU-Standard

(G.9959). Heute ist er die führende drahtlose Technologie zur Steuerung des

Smart Home auf dem Markt - mit über 2.100 zertifizierten kompatiblen Produkten

weltweit. Der Standard, der durch die Z-Wave Alliance vertreten und von mehr als

600 Unternehmen weltweit unterstützt wird, ist ein Schlüsselelement

intelligenter Lösungen für Anwendungen in den Bereichen Haussicherheit, Energie,

Gastgewerbe, Büro und Kleingewerbe.

Z-Wave® ist eine eingetragene Marke von Sigma Designs und seinen

Tochtergesellschaften in den USA und anderen Ländern.

Über das IDG

Das Institute of Digital Guangdong (IDG), die südchinesische Niederlassung des

Institute of Digital China in Peking University (IDC/PKU), wurde im April 2009

als kleinstädtische öffentliche Serviceeinrichtung gegründet, um die Vision

digitaler Technologie, Industrie und Wirtschaft in China mit Erfahrung zu

bereichern und zu unterstützen.

Mit der Unterstützung des IDC/der PKU und der Economic and Information

Commission of Guangdong Province hat sich das IDG der Entwicklung von Digital

Guangdong und Digital China verpflichtet, indem es Regierungsstellen,

industrielle Sektoren, akademische Gruppierungen und Forschungsinstitute vereint

und dabei den Fokus auf Beratung und Forschung, Anwendungsförderung,

industrielle Entwicklung, Talentförderung und internationale Kooperation legt.

Zurzeit agiert das IDG zudem als Sekretariat der Guangdong RFID Standards

Commission und ist für den täglichen Betrieb der Institution verantwortlich.

Haftungsausschluss

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von

Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 sowie von Abschnitt 21E des Securities

Exchange Act von 1934, einschließlich Aussagen zur Akzeptanz durch den Kunden

und den erwarteten Funktionen und Vorteilen von Sigmas Produkten und Lösungen in

Bezug auf Z-Wave und verschiedene Angebote von Z-Wave. Die tatsächlichen

Ergebnisse können sich aufgrund verschiedener Faktoren wesentlich unterscheiden,

einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf die Akzeptanz von Z-Wave und des

neuen Z-Wave-Prüfstellenbetreibers durch den Verbraucher und den Kunden, Sigmas

Fähigkeit, Produkte bereitzustellen, und deren Marktakzeptanz in den

Zielmärkten, einschließlich dem IoT-Markt, dem Erfolg des neuen

Prüfstellenbetreibers, der allgemeinen Fähigkeit der Z-Wave-Entwicklungs-Kits,

-Chipsätze und -Module, mit anderen Technologien oder Produkten auf diesen

Märkten zu konkurrieren, sowie anderer Risiken, die von Zeit zu Zeit in Sigmas

Berichten an die SEC genau beschrieben sind, darunter der Bericht im Formular

10-K. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht über Gebühr auf solche

zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, da diese nur für den Zeitpunkt dieser

Pressemitteilung gelten. Sigma übernimmt keine Verpflichtung, mögliche

Aktualisierungen dieser zukunftsgerichteten Aussagen zu veröffentlichen oder

anderweitig weiterzugeben, um nach dem Datum dieser Pressemitteilung

eingetretene Ereignisse oder das Eintreten von unerwarteten Ereignissen

widerzuspiegeln.

