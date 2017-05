GNW-News: Sika AG: INVESTITION IN GRÖSSEREN PRODUKTIONSSTANDORT IN KASACHSTAN

Sika AG: INVESTITION IN GRÖSSEREN PRODUKTIONSSTANDORT IN KASACHSTAN

Sika AG /

Sika AG: INVESTITION IN GRÖSSEREN PRODUKTIONSSTANDORT IN KASACHSTAN

. Verarbeitet und übermittelt durch Nasdaq Corporate Solutions.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Source: Globenewswire

Sika hat die Produktion von Betonzusatzmitteln und Mörteln in Almaty an einen

grösseren Standort in der Millionenstadt im Süden Kasachstans verlagert. Das

neue Werk beliefert neben dem boomenden kasachischen Markt auch die Bauindustrie

im südlichen Nachbarland Kirgisien. Das Land profitiert von seiner strategischen

Lage auf der Transportroute zwischen Europa und China.

Paul Schuler, Regionalleiter EMEA: "Mit dem Produktionsausbau sind wir in

Kasachstan gut aufgestellt, um vom stark wachsenden Baumarkt zu profitieren. In

der Planungs- beziehungsweise Realisierungsphase befinden sich

Infrastrukturprojekte wie die Erweiterung der Stadtbahn der Hauptstadt Astana,

der Ausbau der Metro und der Ringstrasse in Almaty oder grosse Bauprojekte wie

das Abu Dhabi Plaza in Astana. Im neuen Büro-, Wohn- und Einkaufskomplex wird

das höchste Gebäude Zentralasiens mit rund 380 Metern Höhe gebaut."

KONTAKT

Dominik Slappnig

Corporate Communications & Investor Relations

+41 58 436 68 21

slappnig.dominik@ch.sika.com

FIRMENPROFIL SIKA AG

Sika ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, führend in der Entwicklung und

Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten, Dämpfen, Verstärken

und Schützen für die Bau- und Fahrzeugindustrie. Sika ist weltweit präsent mit

Tochtergesellschaften in 98 Ländern und produziert in über 190 Fabriken. Ihre

mehr als 17'000 Mitarbeitenden haben 2016 einen Jahresumsatz von

CHF 5.75 Milliarden erwirtschaftet.

Die Medienmitteilung ist auf folgendem Link als PDF abrufbar:

Medienmitteilung:

http://hugin.info/100359/R/2103821/798190.pdf

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Sika AG via GlobeNewswire

http://www.sika.com