GNW-News: Sika AG: NEUE REKORDE BEI UMSATZ UND GEWINN

Sika AG: NEUE REKORDE BEI UMSATZ UND GEWINN

Sika AG /

Sika AG: NEUE REKORDE BEI UMSATZ UND GEWINN

* Umsatzsteigerung in Lokalwährung von 7.9% (6.8% in CHF) auf CHF 4'627.5

Millionen

* Wachstum in allen Regionen

* Verbesserung des Betriebsergebnisses (EBIT) um 13.2%, Gewinnwachstum von

14.9%

* Fortsetzung der Wachstumsstrategie mit zwei weiteren Ländergesellschaften,

vier neuen Fabriken und drei Akquisitionen

* Bestätigung der Jahresziele 2017, erstmals Jahresumsatz von über CHF 6

Milliarden erwartet

Mit einer Umsatzsteigerung von 7.9% in Lokalwährung setzt Sika den erfolgreichen

Wachstumskurs in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres fort und

erzielt einen neuen Umsatzrekord von CHF 4'627.5 Millionen. Im Rahmen der

Umsetzung der strategischen Ziele 2020 wurden zwei weitere Ländergesellschaften

gegründet, vier neue Fabriken eröffnet sowie drei Akquisitionen getätigt, mit

dem Ziel, die Expansion in wachstumsstarken Geschäftsfeldern und Märkten weiter

voranzutreiben. Der Umsatzzuwachs in Schweizer Franken betrug in den vergangenen

neun Monaten 6.8% und wurde durch negative Währungseffekte (-1.1%) beeinflusst.

MARGEN UND REINGEWINN AUF REKORDNIVEAU

Im dritten Quartal verzeichnete Sika zum 23. Mal in Folge eine Verbesserung der

Margen. Das herausragende Ergebnis wurde dank des erfolgreichen Sika

Wachstumsmodells erreicht. Durch ein überproportionales Volumenwachstum im

Vergleich zur Betriebskostenentwicklung konnten leicht negative Währungseffekte

sowie steigende Rohstoffpreise kompensiert werden. Entsprechend erreichten

Betriebsergebnis und Reingewinn in den ersten neun Monaten des Jahres 2017

Rekordwerte. Das Betriebsergebnis (EBIT) verbesserte sich um 13.2% auf CHF

669.0 Millionen (Vorjahr: CHF 591.2 Millionen). Der Reingewinn konnte deutlich

um 14.9% auf CHF 477.4 Millionen gesteigert werden (Vorjahr: CHF 415.5

Millionen).

Paul Schuler, Vorsitzender der Konzernleitung: "Mit einem erneuten Umsatzplus

von 7.9% und damit im oberen Bereich unseres definierten Zielkorridors sowie

einem Gewinnsprung von 14.9% setzen wir unser Wachstumsmodell konsequent um und

erzielen Rekordresultate. Wir positionieren uns früh in Schwellenländern und

sind in reifen Märkten gut etabliert. So können wir unsere Produktlösungen in

allen Lebenszyklen von Bauobjekten, vom Neubau bis zur Bauwerksinstandsetzung,

vermarkten. Damit haben wir erstklassige zweistellige Zuwachsraten in Osteuropa,

Afrika, Nordamerika und der Pazifikregion erzielt und sind in vielen Ländern

schneller als der Markt gewachsen. Im Automobilgeschäft profitieren wir vom

Trend hin zum Leichtbau und haben wiederum ein Umsatzwachstum im deutlich

zweistelligen Bereich erzielt."

WACHSTUM IN ALLEN REGIONEN

In den ersten neun Monaten wurde in der Region EMEA (Europa, Naher Osten,

Afrika) eine Umsatzsteigerung von 6.5% erreicht (Vorjahr: 5.3%). Gute

Zuwachsraten verzeichneten die Kernmärkte Frankreich, Italien und

Grossbritannien. Zweistellig gewachsen sind Osteuropa und Afrika. In Daressalam

in Tansania wurde die erste Fabrik für Betonzusatzmittel in Betrieb genommen und

in Almaty, Kasachstan, die Produktion von Betonzusatzmitteln und Mörteln an

einen grösseren Standort verlagert. In Russland wurde eine neue Produktionslinie

für PVC-Membrane im Werk in Lobnya bei Moskau errichtet. Mit der Eröffnung einer

neuen Fabrik für Mörtelprodukte und Betonzusatzmittel wurden jüngst auch die

Fertigungskapazitäten in Lahore in Pakistan erweitert. Darüber hinaus wurde die

Präsenz in Westafrika mit der Gründung einer neuen Ländergesellschaft in Senegal

weiter gestärkt.

In Österreich konnte in den ersten neun Monaten mit Bitbau Dörr ein führender

Anbieter von Wasserabdichtungs­systemen akquiriert und in der Türkei mit ABC

Sealants ein renommierter Hersteller von Dicht- und Klebstoffen für Bau-

Innenapplikationen übernommen werden. Mit KVK Holding, deren Sitz sich in der

tschechischen Hauptstadt Prag befindet, stiess darüber hinaus ein etablierter

Anbieter von Abdichtungssystemen für Bauwerke und Dächer sowie von

Mörtelprodukten zum Sika Konzern.

Den stärksten Zuwachs erzielte erneut die Region Nordamerika mit 16.7% (Vorjahr:

9.9%), davon 8.2% durch Akquisitionen. Eine deutliche Steigerung des

Geschäftsvolumens hat Sika in den USA mit rund 20% Wachstum erzielt. Damit

wächst Sika weiterhin deutlich schneller als der Baumarkt. Zum positiven

Geschäftsverlauf trugen insbesondere die gezielten Investitionen in Nordamerika

bei, zu denen der Ausbau des Vertriebs, die Übernahme von Unternehmen und die

starke Expansion der Supply Chain mit neuen Fabriken nahe der schnell wachsenden

Ballungszentren zählen. Mit dem Abschluss der Übernahme von Rmax Operating LLC

im Berichtszeitraum wurde ein führender US-amerikanischer Hersteller von

Polyiso-Dämmstoffen für Komplettlösungen im Bereich Gebäudehüllen (Dach- und

Fassadensysteme) in die Sika Gruppe integriert.

Die Region Lateinamerika steigerte den Umsatz in den ersten neun Monaten mit

einem Plus von 1.7% im Vergleich zu 5.6% in der entsprechenden Periode des

Vorjahres. Insbesondere die grossen Länder der Region mit Mexiko und Argentinien

entwickelten sich überdurchschnittlich. In Brasilien wirkte sich die anhaltend

schwierige wirtschaftliche und politische Lage weiterhin negativ auf den

Geschäftsverlauf aus. Zudem verläuft die Bautätigkeit in den eher

rohstoffbasierten Ländern der Region zurückhaltend. Mit Investitionen in ein

neues Werk für Mörtelprodukte und Betonzusatzmittel in Coatzacoalcos wurde die

Supply Chain in Mexiko weiter ausgebaut. Darüber hinaus wurde mit einer neuen

Ländergesellschaft in El Salvador die Präsenz in Zentralamerika verstärkt.

Der Umsatz in der Region Asien/Pazifik konnte um 4.8% gesteigert werden

(Vorjahr: 3.8%). Hohe Zuwachsraten erzielten die Märkte in Südostasien mit

Ausnahme von Indonesien und Singapur. In Singapur haben sich die Investitionen

für staatlich geförderte Wohnbauprojekte und in Indonesien die Investitionen in

die Infrastruktur auf einem anhaltend tiefen Niveau bewegt. In China

stabilisierte sich die Bauwirtschaft weiter und ermöglichte es Sika, im hohen

einstelligen Bereich zu wachsen.

AUSBLICK 2017

In den ersten neun Monaten des Jahres 2017 wurden die strategischen Ziele 2020

erfolgreich umgesetzt und resultierten in neuen Rekordergebnissen. Die starke

Unternehmensleistung bestätigt die Zielsetzung für das Gesamtjahr mit einer

Umsatzsteigerung von 6 bis 8% auf erstmals über CHF 6 Milliarden. Im laufenden

Jahr bleiben die steigenden und volatilen Rohstoffpreise eine Herausforderung.

Der Betriebsgewinn (EBIT) sollte weiterhin leicht überproportional gesteigert

werden können und sich für das Gesamtjahr 2017 auf CHF 880 bis 900 Millionen

belaufen. Der unbekannte Ausgang des feindlichen Übernahmeversuchs durch Saint-

Gobain bleibt für die Zukunft als Unsicherheitsfaktor bestehen.

KENNZAHLEN NEUN MONATE 2017

-------------------------------------------------------------------------------

1. 1.2016 1. 1.2017 Veränderung in %

in Mio. CHF -30.9.2016 -30.9.2017

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

Nettoerlös 4'331.8 4'627.5 6.8

-------------------------------------------------------------------------------

Bruttoergebnis 2'396.7 2'532.5 5.7

-------------------------------------------------------------------------------

Betriebsgewinn vor

Abschreibungen (EBITDA) 719.5 797.9 10.9

-------------------------------------------------------------------------------

Betriebsgewinn (EBIT) 591.2 669.0 13.2

-------------------------------------------------------------------------------

Gewinn nach Steuern 415.5 477.4 14.9

-------------------------------------------------------------------------------

NETTOERLÖS DER REGIONEN

-------------------------------------------------------------------------------

1.1.2016 1.1.2017 Veränderung gegenüber Vorjahr

in Mio. CHF -30.9.2016 -30.9.2017 (+/- in %)

-------------------------------------------------------------------------------

In

CHF In Lokal- Währungs- Akquisitions-

währungen(1) effekt effekt

-------------------------------------------------------------------------------

Nach Regionen

-------------------------------------------------------------------------------

EMEA 2'056.5 2'136.9 3.9 6.5 -2.6 1.9

-------------------------------------------------------------------------------

Nordamerika 705.0 826.3 17.2 16.7 0.5 8.2

-------------------------------------------------------------------------------

Lateinamerika 420.5 435.0 3.4 1.7 1.7 0.0

-------------------------------------------------------------------------------

Asien/Pazifik 785.5 820.5 4.5 4.8 -0.3 0.9

-------------------------------------------------------------------------------

Übrige

Segmente und

Aktivitäten 364.3 408.8 12.2 12.0 0.2 0.0

-------------------------------------------------------------------------------

Nettoerlös 4'331.8 4'627.5 6.8 7.9 -1.1 2.4

-------------------------------------------------------------------------------

Produkte für

die

Bauwirtschaft 3'401.7 3'631.8 6.8 8.0 -1.2 3.0

-------------------------------------------------------------------------------

Produkte für

die

industrielle

Fertigung 930.1 995.7 7.1 7.3 -0.2 0.0

-------------------------------------------------------------------------------

(1) Inklusive

Akquisitionen

Telefonkonferenz am 26. Oktober 2017 um 15:00 Uhr (CET)

Im Zusammenhang mit der Publikation des Resultats für die ersten neun Monate

findet heute eine Telefonkonferenz statt. Bitte wählen Sie sich 10 bis 15

Minuten vor Beginn ein.

+41 (0)58 810 7027 (Europa, Asien)

+1 (1)631 570 5613 (Nordamerika, Lateinamerika)

+44 (0)207 107 0613 (UK)

Ein Operator wird Sie dann mit Paul Schuler (CEO), Adrian Widmer (CFO) und

Dominik Slappnig (Head Corporate Communications & IR) verbinden.

Die Telefonkonferenz wird aufgezeichnet und bleibt 24 Stunden abrufbar über

folgende Nummern:

+41 (0)91 612 4330 (Europa, Asien)

+1 (1)631 982 4566 (Nordamerika, Lateinamerika)

+44 (0)207 108 6233 (UK)

Bitte geben sie auf Anfrage den Code ID 14766 an, gefolgt vom Symbol #.

TERMINE

Umsatz 2017 Dienstag, 9. Januar 2018

Bilanzmedienkonferenz Resultat 2017 Freitag, 23. Februar 2018

Umsatz erstes Quartal 2018 Dienstag, 17. April 2018

50. Ordentliche Generalversammlung Dienstag, 17. April 2018

Halbjahresbericht 2018 Donnerstag, 26. Juli 2018

Resultat neun Monate 2018 Donnerstag, 25. Oktober 2018

KONTAKT

Dominik Slappnig

Corporate Communications & Investor Relations

+41 58 436 68 21

slappnig.dominik@ch.sika.com

FIRMENPROFIL SIKA AG

Sika ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, führend in der Entwicklung und

Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten, Dämpfen, Verstärken

und Schützen für die Bau- und Fahrzeugindustrie. Sika ist weltweit präsent mit

Tochtergesellschaften in 99 Ländern und produziert in über 190 Fabriken. Ihre

mehr als 17'000 Mitarbeitenden haben 2016 einen Jahresumsatz von

CHF 5.75 Milliarden erwirtschaftet.

Die Medienmitteilung und der Halbjahresbericht sind auf folgenden Links als PDF

abrufbar:

Medienmitteilung:

http://hugin.info/100359/R/2144733/822018.pdf

