GNW-News: Sika AG: STARKER JAHRESAUFTAKT MIT 10.7% UMSATZWACHSTUM IM 1. QUARTAL 2017

STARKER JAHRESAUFTAKT MIT 10.7% UMSATZWACHSTUM IM 1. QUARTAL 2017

Sika AG: STARKER JAHRESAUFTAKT MIT 10.7% UMSATZWACHSTUM IM 1. QUARTAL 2017

* Umsatzsteigerung von 10.7% in Lokalwährungen auf CHF 1'389.0 Millionen

* Dynamisches Wachstum in allen Regionen

* Eröffnung einer neuen Fabrik und Übernahme eines Unternehmens

* Umsatzziel von über CHF 6 Milliarden in 2017

Mit einem zweistelligen Umsatzwachstum im ersten Quartal konnte wiederum ein

neuer Umsatzrekord von CHF 1'389.0 Millionen erzielt werden. Dies entspricht

einer Steigerung von 10.7% in Lokalwährungen (Vorjahr: 8.3%). Ein moderater

Währungseffekt (-1.7%) führte zu einem starken Umsatzzuwachs in Schweizer

Franken von 9.0%. Mit 8.5% bewegte sich das organische Wachstum auf einem hohen

Niveau. Das solide Wachstum in allen Regionen wurde durch zusätzliche

Arbeitstage im Vergleich zum Vorjahr positiv beeinflusst.

Jan Jenisch, Vorsitzender der Konzernleitung: "Der starke Jahresauftakt ist das

Resultat unserer erfolgreichen Strategieumsetzung. Unsere Investitionen in neue

Produkte, Ländergesellschaften und Fabriken zahlen sich aus und ermöglichen uns,

das Potenzial von Wachstumsmärkten rasch für Sika zu erschliessen. Wir werden

unser Wachstumsmodell mit den angehobenen Zielen 2020 umsetzen und 2017 acht

neue Fabriken und drei weitere Ländergesellschaften eröffnen."

WACHSTUM IN ALLEN REGIONEN

In der Region EMEA (Europa, Naher Osten, Afrika) wurde eine Umsatzsteigerung von

9.9% erzielt (Vorjahr: 8.7%). Die Kernmärkte Deutschland, Frankreich, Schweiz,

Spanien und Italien verzeichneten gute Zuwachsraten. Starkes

überdurchschnittliches Wachstum konnte in Grossbritannien, Osteuropa und Afrika

realisiert werden. In Österreich wurde mit Bitbau Dörr ein führender Hersteller

von Abdichtungssystemen übernommen.

Den stärksten Zuwachs erzielte die Region Nordamerika mit 19.2% (Vorjahr:

12.6%), davon 9.7% durch Akquisitionen. Eine deutliche Steigerung des

Geschäftsvolumens hat Sika in den USA realisiert und ein hohes zweistelliges

Wachstum von über 20% erzielt. Die getätigten Investitionen in den Ausbau der

Supply Chain und der Vertriebsstrukturen in den schnell wachsenden

Ballungsgebieten sowie die anziehende Baukonjunktur trugen massgeblich zum

erfolgreichen Geschäftsverlauf bei.

Die Region Lateinamerika steigerte ihr Wachstum mit einem Umsatzplus von 6.7% im

ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres im Vergleich zu 4.0% in der

entsprechenden Periode des Vorjahres. Mexiko, Argentinien und Uruguay

entwickelten sich überdurchschnittlich, in Brasilien haben die Auswirkungen der

Wirtschaftskrise weiterhin Auswirkungen auf den Geschäftsverlauf. Im Südosten

von Mexiko wurde eine neue Fabrik für Mörtelprodukte in Betrieb genommen.

Das Wachstum in der Region Asien/Pazifik konnte auf 6.8% gesteigert werden

(Vorjahr: 4.3%). Die höchsten Zuwachsraten erzielten die Märkte in Südostasien

und in der Pazifikregion mit deutlichen Steigerungsraten. Das Geschäft in China

entwickelte sich positiv mit einem zweistelligen Umsatzwachstum im ersten

Quartal.

AUSBLICK: UMSATZZIEL VON ÜBER CHF 6 MILLIARDEN IN 2017

Der starke Jahresauftakt bestätigt die Zielsetzung für das Geschäftsjahr 2017

mit einer Umsatzsteigerung von 6-8% auf erstmals über CHF 6 Milliarden. Eine

zentrale Herausforderung im laufenden Geschäftsjahr sind die steigenden und

volatilen Rohstoffpreise. Der EBIT und der Gewinn sollen weiterhin leicht

überproportional gesteigert werden. Die Wachstumsstrategie wird in 2017

fortgesetzt mit der Eröffnung von acht neuen Fabriken und der Gründung von drei

weiteren Ländergesellschaften.

NETTOERLÖS IN DEN ERSTEN DREI MONATEN 2017

1. 1.2016- 31.3.2016 1. 1.2017-31.3.2017 Veränderungen gegenüber Vorjahr (+/- in

in Mio. CHF %)

-------------------------------------------------------------------------------------------------

in in Lokal- Währungs- Akquisitions-

CHF währungen(1) effekt effekt

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Nach Regionen

-------------------------------------------------------------------------------------------------

EMEA 604.2 631.1 4.5 9.9 -5.4 1.2

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Nordamerika 184.1 222.2 20.7 19.2 1.5 9.7

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Lateinamerika 130.7 144.4 10.5 6.7 3.8 0

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Asien/Pazifik 234.6 253.6 8.1 6.8 1.3 1.4

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Übrige

Segmente und

Aktivitäten 120.8 137.7 14.0 14.0 0 0

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Nettoerlös

konsolidiert 1'274.4 1'389.0 9.0 10.7 -1.7 2.2

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Produkte für

die

Bauwirtschaft 969.1 1'059.4 9.3 11.2 -1.9 2.9

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Produkte für

die

industrielle

Fertigung 305.3 329.6 8.0 8.9 -0.9 0

-------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) inklusive Akquisitionen

TERMINE

49. Ordentliche Generalversammlung Dienstag, 11. April 2017, 13 Uhr

Halbjahresbericht 2017 Donnerstag, 27. Juli 2017

Resultat neun Monate 2017 Donnerstag, 26. Oktober 2017

Umsatz 2017 Dienstag, 9. Januar 2018

Bilanzmedienkonferenz Resultat 2017 Freitag, 23. Februar 2018

50. Ordentliche Generalversammlung Dienstag, 17. April 2018

KONTAKT

Dominik Slappnig

Corporate Communications und Investor Relations

+41 58 436 68 21

slappnig.dominik@ch.sika.com

FIRMENPROFIL SIKA AG

Sika ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, führend in der Entwicklung und

Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten, Dämpfen, Verstärken

und Schützen für die Bau- und Fahrzeugindustrie. Sika ist weltweit präsent mit

Tochtergesellschaften in 97 Ländern und produziert in über 190 Fabriken. Ihre

mehr als 17'000 Mitarbeitenden haben 2016 einen Jahresumsatz von CHF 5.75

Milliarden erwirtschaftet.

Die Medienmitteilung ist auf folgendem Link als PDF abrufbar:

Medienmitteilung:

http://hugin.info/100359/R/2095352/792501.pdf

