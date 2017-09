GNW-News: SIKA CAPITAL MARKETS DAY - STRATEGISCHE ZIELE BESTÄTIGT, ÜBER 20 PRODUKTE UND INNOVATIONEN VORGESTELLT

SIKA CAPITAL MARKETS DAY - STRATEGISCHE ZIELE BESTÄTIGT, ÜBER 20 PRODUKTE UND INNOVATIONEN VORGESTELLT

Sika AG /

SIKA CAPITAL MARKETS DAY - STRATEGISCHE ZIELE BESTÄTIGT, ÜBER 20 PRODUKTE UND

INNOVATIONEN VORGESTELLT

. Verarbeitet und übermittelt durch Nasdaq Corporate Solutions.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Source: Globenewswire

Sika CEO Paul Schuler bestätigte die strategischen Ziele 2020 am heutigen Sika

Capital Markets Day, der in Zürich stattgefunden hat. Unter dem Motto: "Von

Patenten zu Weltklasse-Produkten" wurden mehr als 20 Produkte und Innovationen

aus allen Target Markets vorgestellt, unter anderem Produkte für höhere

Gebäudestandards, 3-D Betondruck sowie für elektrische Fahrzeuge.

Paul Schuler, CEO Sika: "Mit der vorgestellten starken Produktepipeline und

unserem erfolgreichen Wachstumskurs, den wir auch in der zweiten Jahreshälfte

weiterführen, können wir unseren Ausblick für 2017 und unsere strategischen

Ziele 2020 bestätigen. Dank Innovation, einem der fünf Pfeiler unserer

Strategie, gelingt es uns Jahr für Jahr, Umsatz und Profitabilität weiter zu

verbessern."

STRATEGISCHE ZIELE 2020 AUF KURS

Sika will bei einem jährlichen Wachstum von 6-8% bis 2020 eine EBIT-Marge von

14-16% und einen operativen freien Geldfluss von über 10% erreichen. Bis 2020

sollen weitere 26 Fabriken in Betrieb genommen und 6 neue Ländergesellschaften

gegründet werden. Bis zum Jahr 2020 will Sika ausserdem den EBIT auf über CHF 1

Milliarde ausbauen.

PRÄSENTATIONEN VON ÜBER 20 INNOVATIONEN UND NEUEN PRODUKTEN

In den letzten fünf Jahren konnten 420 Patente angemeldet und rund 1'500 neue

Produkte auf den Markt gebracht werden. Unter den zahlreichen Innovationen lag

der Schwerpunkt am Capital Markets Day vor allem auf Produkten für höhere

Gebäudestandards, der Umsetzung des 3-D-Betondrucks sowie auf dem

wachstumsstarken Automotive-Geschäft mit Klebstoffen und Materialien für

elektrische Fahrzeuge. So werden in Zukunft viele Elemente in der Bauindustrie,

wie beispielsweise Fassadenteile von Gebäuden, industrialisiert mittels 3-D-

Druck hergestellt, ein Geschäft, das Sika ein zusätzliches Marktpotential von

rund CHF 1 Milliarde bis 2025 bringen soll. Durch den Megatrend der

Elektromobilität im Automobilsektor wird Sika vermehrt Lösungen in elektrischen

Fahrzeugen anbieten können und erwartet dadurch rund 20% mehr Umsatz pro

Fahrzeug. Bereits 50% aller weltweit produzierten Fahrzeuge enthalten

Komponenten von Sika.

KONTAKT

Dominik Slappnig

Corporate Communications & Investor Relations

+41 58 436 68 21

slappnig.dominik@ch.sika.com

SIKA FIRMENPROFIL

Sika ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, führend in der Entwicklung und

Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten, Dämpfen, Verstärken

und Schützen für die Bau- und Fahrzeugindustrie. Sika ist weltweit präsent mit

Tochtergesellschaften in 99 Ländern und produziert in über 190 Fabriken. Ihre

mehr als 17'000 Mitarbeitenden haben 2016 einen Jahresumsatz von CHF 5.75

Milliarden erwirtschaftet.

Die Medienmitteilung ist auf folgendem Link als PDF abrufbar:

Medienmitteilung:

http://hugin.info/100359/R/2135475/817152.pdf

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Sika AG via GlobeNewswire

http://www.sika.com