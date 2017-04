GNW-News: Stamper Oil & Gas Corp. unterzeichnet Option für Produktions- und Explorationsblöcke in Kolumbien

Stamper Oil & Gas Corp. unterzeichnet Option für Produktions- und Explorationsblöcke in Kolumbien

VANCOUVER, British Columbia, 25. April 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stamper Oil &

Gas Corp. (TSX.V:STMP) (OTC:AZUEF) (FSE:TMP2) ("Stamper" oder "das

Unternehmen"), ist erfreut bekannt zu geben, dass Stamper Oil & Gas Corp. eine

Optionsvereinbarung (die "endgültige Vereinbarung" oder das "Farm-in") mit Green

Power Corporation S.A. ("Green Power" oder "Eigentümer"), dessen Sitz sich in

Bogota, Kolumbien, befindet, abgeschlossen hat. Stamper kann eine Beteiligung

von bis zu 75 % an der Öl- und Gaskonzession für JOROPO in der Region Casanare

im Llanos-Becken, Kolumbien, erwerben (die "Konzession").

Die Vereinbarung ist an die Bedingung geknüpft, dass Stamper seine

Sorgfaltspflichten in Bezug auf die Konzessionen erfüllt. Green Power hat

Stamper einen exklusiven Zeitraum von 45 Tagen gewährt, um diese

Sorgfaltspflichten zu erledigen.

Die Joropo-Konzession gilt für das Llanos-Becken, einem Vorland des Sub-

Andenbeckens zwischen der Ostseite der Anden und dem präkambrischen Guyana-

Schild. Die Sedimentablagerungen im Llanos-Becken bestehen aus Kreide- und

Tertiärfelsen. Dabei handelt es sich um Gestein aus dem Paläozoikum sowie um

magmatisches und metamorphes Gestein.

Über die Joropo-Konzession

Ein unabhängiger 51-101-Bericht zur Konzession wurde vom Eigentümer zur

Verfügung gestellt und von Petrotech Engineering Ltd. überarbeitet. Die Joropo-

Konzession umfasst zwei Blöcke, den Erschließungs- und den Explorationsblock. Im

Erschließungsblock wurde die Ölquelle Ojo de Tigre-2 ST angebohrt. Die Ölquelle

wurde vorläufig getestet. Der Test lieferte 6.972 Barrel von 29,5°-API-Rohöl bei

einer gleichbleibenden Rate von 240 Barrel Öl pro Tag.

Die nachgewiesene nichtproduzierende Reserve wird der Formation auf 7.363 Fuß in

der Ölquelle Ojode Tigre-2 ST mit einem Ausbeutegrad von 25 % für die

nachgewiesene Reserve zugewiesen. Die nachgewiesene und wahrscheinliche Reserve

wird mit einem Ausbeutegrad von 35 % zugewiesen. Die strukturelle Kartierung der

Formation umfasst 279 Acres und kann die zusätzliche Erschließung zweier

Ölquellen unterstützen.

Aus Explorationssicht hat der Eigentümer durch seismische 3-D-Daten und

Interpretationen zwei mögliche Ölquellen identifiziert. Das Turon Prospect zeigt

drei potenzielle Ölzonen in den Formationen C7, Mirador und Gachetá. Das Joropo

Norte Prospect zeigt, dass die Formationen C7 und Mirador potenzielle Ölzonen

sind.

Green Power hält eine 100%ige Beteiligung und ist Betreiber des JOROPO-Blocks im

Rahmen der Explorations- und Produktionsvereinbarung Joropo (E&P Joropo). Das

unter die Vereinbarung fallende Gebiet ist 14.966 Hektar (36.982 Acres) groß.

Die E&P Joropo-Vereinbarung wurde von der Agencia Nacional de Hidrocarburos

(ANH) Kolumbiens mit Green Power abgeschlossen. Die Konzession gilt für die

Provinz Casanare in Kolumbien. Sie befindet sich in einer wichtigen

ölproduzierenden Region Kolumbiens nahe großer Ölfelder, in der Nähe von

Pipelines, und in einem Gebiet, in dem die Landeigentümer die Exploration und

Erschließung von Öl und Gas zulassen.

Bedingungen der Optionsvereinbarung

Stamper erhält seine 75%ige Beteiligung an der Konzession, indem das Unternehmen

die notwendigen Ausgaben der Phase eins tätigt. Stamper hält treuhänderisch eine

90%ige Beteiligung an allen weiteren Arbeiten, die im Rahmen der Konzession

durchgeführt werden, bis das Unternehmen das Eineinhalbfache (1 1/2) des

investierten Kapitals verdient hat. Danach soll es eine 75%ige Beteiligung

beibehalten.

Vorbehaltlich der zufriedenstellenden Erfüllung der Sorgfaltspflichten durch das

Unternehmen unterzeichnen Stamper und Green Power eine Absichtserklärung (Heads

of Agreement, "HOA"), die die Grundlage der endgültigen Vereinbarung bildet, die

innerhalb von 45 Tagen nach dem Zeitraum für die Sorgfaltspflichten

abgeschlossen werden soll. Bei Inkrafttreten der endgültigen Vereinbarung legt

Stamper einen aktualisierten 51-101-Bericht zur Konzession vor.

Die Optionsvereinbarung und die endgültige Vereinbarung unterliegen der

Zustimmung zur Transaktion durch TSX Venture ("TSX.V"), einschließlich der

Erfüllung aller durch TSX.V auferlegten Bedingungen.

David Greenway, President von Stamper, sagte dazu: "Wir sind der Ansicht, dass

Kolumbien ein Land ist, in dem unsere Aktionäre erhebliche Renditen auf ihr

investiertes Geld erzielen können. Die Regierung von Kolumbien verfolgt eine

unternehmerfreundliche Politik und dort gibt es günstige rechtliche Regelungen

in Bezug auf die Erschließung von Öl und Gas. Unter der aktuellen Regierung kam

es zu einer massiven Verringerung der Sicherheitsrisiken und einem Rückgang

sozialer Unruhen, insbesondere angesichts des zwischen der FARC und der

Regierung von Kolumbien abgeschlossenen Friedensvertrags. Ich freue mich sehr

über die Unterzeichnung der Optionsvereinbarung als ersten Schritt, den

Shareholder-Value von Stamper zu steigern. In Anbetracht des steigenden

Ölpreises, einer wachsenden Wirtschaft und eines günstigeren Ölmarkts fühlt sich

das Unternehmen insgesamt gut aufgestellt, um im weiteren Verlauf dieses Jahres

gute Ergebnisse zu erzielen."

Über Stamper Oil & Gas Corp.

Stamper Oil & Gas Corp. (TSX.V:STMP) ist ein unabhängiges, internationales Öl-

und Gasunternehmen, dessen Geschäftstätigkeiten im Erwerb sowie in der

Exploration und Erschließung konventioneller Öl- und Erdgasvorkommen liegen. Das

Unternehmen plant, ein Portfolio in den Bereichen Öl und Gas zu identifizieren

und aufzubauen, wobei der Schwerpunkt auf Lateinamerika liegt. Stamper möchte

nachhaltigen Shareholder-Value erzeugen, indem das mögliche Lagerstätten

evaluiert und zu kommerziell rentablen Assets entwickelt.

Weitere Informationen über Stamper Oil & Gas Corp. finden Sie unter

www.stamperoilandgas.com

IM NAMEN DES VERWALTUNGSRATS

"David C. Greenway"

Präsident und Verwaltungsratsmitglied

Weder TSX Venture Exchange noch ihre Regulierungs-Serviceanbieter (entsprechend

der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien von TSX Venture Exchange)

übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser

Pressemitteilung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als "zukunftsgerichtete

Aussagen" aufgefasst werden können. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen,

bei denen es sich nicht um historische Tatsachen handelt und in der Regel,

jedoch nicht immer, durch die Wörter "erwarten", "planen", "antizipieren",

"glauben", "beabsichtigen", "schätzen", "prognostizieren", "potenziell" sowie

ähnliche Ausdrücke zu identifizieren sind, oder dadurch, dass Ereignisse oder

Bedingungen stattfinden "werden", "würden", "können", "könnten" oder "sollten".

Obwohl Stamper Oil and Gas Corp. glaubt, dass die zum Ausdruck gebrachten

Erwartungen in solchen zukunftsgerichteten Aussagen auf realistischen Annahmen

beruhen, stellen solche Aussagen keine Garantie für die künftige Entwicklung dar

und die tatsächlich erzielten Ergebnisse können erheblich von jenen der

zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf

die Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen des Managements von Stamper Oil and

Gas Corp. zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen gemacht werden. Soweit nicht

gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt Stamper Oil and Gas Corp. keinerlei

Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich

die Überzeugungen, Schätzungen bzw. Meinungen des Managements oder andere

Faktoren ändern sollten.

Wenden Sie sich für weitere Informationen an:

Stamper Oil & Gas Corp. Investor Relations

Telefon: (604) 684-2401

E-Mail: ir@stamperoilandgas.com

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Stamper Oil & Gas Corp. via GlobeNewswire

http://www.stamperoilandgas.com/