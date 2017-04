GNW-News: SUNET implementiert 100G-Technologie von ADVA Optical Networking in Forschungs- und Bildungsnetz

SUNET implementiert 100G-Technologie von ADVA Optical Networking in Forschungs- und Bildungsnetz

ADVA Optical Networking SE /

SUNET implementiert 100G-Technologie von ADVA Optical Networking in Forschungs-

und Bildungsnetz

. Verarbeitet und übermittelt durch Nasdaq Corporate Solutions.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Source: Globenewswire

Skalierbares und offenes optisches Leitungssystem als Grundlage für eine

hochmoderne, herstellerunabhängige Übertragungslösung

Stockholm, Schweden. 25. April 2017. ADVA Optical Networking gab heute bekannt,

dass das Swedish University Network (SUNET) in seinem neuen landesweiten

Glasfasernetz die 100Gbit/s-Technologie von ADVA Optical Networking

implementiert hat. Die Forschungs- und Bildungsinfrastruktur, die sich über

8.000 km durch ganz Schweden und bis nach Norwegen erstreckt, wird mehr als

100 Organisationen durchgehend mit ultrahoher Bandbreite versorgen. Die neue

Lösung ist mit der ROADM-Technologie von ADVA Optical Networking ausgestattet,

dank der SUNET auf Knopfdruck auf eine steigende Nachfrage nach neuen Diensten

und Bandbreiten reagieren kann. Mit der Plattform ADVA FSP 3000 wird ein offenes

optisches Leitungssystem bereitgestellt, das nahtlos mit den konfigurierbaren

DWDM-Schnittstellen der MX2000 Universal Edge Router von Juniper Networks

zusammenarbeitet. Die konvergierte, herstellerunabhängige Lösung bietet optimale

Effizienz, sehr geringe Latenzzeiten und maximale Skalierbarkeit für künftiges

Wachstum. Die Installation wurde vom Lösungsintegrator NetNordic vorgenommen,

einem Partner von ADVA Optical Networking.

"Durch unsere Zusammenarbeit mit SUNET unterstützen wir die Forschungs- und

Bildungsgemeinschaft. Dieses neue, vollständig kohärente Glasfasernetz beseitigt

jegliche Einschränkungen und bietet akademischen Einrichtungen die nötigen

Werkzeuge, um wissenschaftliche Entdeckungen zu beschleunigen", erklärt Lars

Glarborg, Managing Director, NetNordic Communication AB. "In Zusammenarbeit mit

unseren wichtigen Technologiepartnern Juniper Networks und ADVA Optical

Networking haben wir eines der leistungsfähigsten Netze Schwedens geschaffen.

Die neue Infrastruktur zeichnet sich durch ein hohes Maß an Sicherheit aus.

Zudem sorgt sie für eine höhere Verfügbarkeit, wodurch die Nutzer von SUNET von

außergewöhnlich geringen Ausfallzeiten und minimalem Datenverlust profitieren.

Jetzt, da das System in Betrieb ist, hat jede angebundene Organisation Zugang zu

einer Kapazität von bis zu 100Gbit/s. Zudem kann das Netz dank seiner hohen

Skalierbarkeit einfach aufgerüstet werden. Wenn schwedische Universitäten und

Forschungseinrichtungen in naher Zukunft Terabit-Geschwindigkeiten benötigen,

ist SUNET in der Lage, dieser Anforderung gerecht zu werden.

Durch den Einsatz der neuen Lösung wird die Kapazität der

Übertragungsinfrastruktur von SUNET verzehnfacht, welche von nationalen Museen,

wissenschaftlichen Einrichtungen, Regierungsbehörden und 35 Universitäten in

ganz Schweden genutzt wird. Das neu installierte ROADM-System ermöglicht eine

flexible, vermaschte Netzinfrastruktur. Durch Hinzufügen (Add) und Abzweigen

(Drop) von Wellenlängen auf mehreren Glasfaserstrecken können Verbindungen

zwischen allen Standorten nach Bedarf konfiguriert werden. Auf diese Weise wird

die Verfügbarkeit erhöht, und in Kombination mit der Raman-Verstärkertechnologie

von ADVA Optical Networking werden Latenzzeiten erheblich verringert. Die

kompakte Größe und der niedrige Stromverbrauch der ADVA FSP 3000 wurden durch

Verwendung von konfigurierbaren Schnittstellen der MX2000-Router von Juniper

Networks zusätzlich optimiert. Die konvergierte Paketübertragungslösung auf

Basis des offenen optischen Leitungssystems von ADVA Optical Networking stellt

den ersten Schritt von SUNET in Richtung Software-Defined Networking (SDN) dar.

So kann die Übertragungseffizienz zusätzlich gesteigert und in Zukunft eine

vollkommen neue Palette an Anwendungen angeboten werden.

"Eine Kapazität von 100Gbit/s ist ein absolutes Muss für Forschungs- und

Bildungsnetze. Ob für Experimente in der Teilchenphysik oder für

Multimediaprojekte: Universitäten nutzen regelmäßig bandbreitenintensive

Anwendungen, um die Zusammenarbeit zu erleichtern und wissenschaftliche

Entdeckungen zu beschleunigen. Dank unserer ROADM-Technologie kann SUNET sein

Netz zudem komplett eigenständig konfigurieren. Es verfügt über ein

vielseitiges, skalierbares Übertragungssystem, das sowohl den heutigen als auch

allen künftigen Anforderungen gewachsen ist", kommentiert Peter Atterlöf, Sales

Director Nordics and Baltics bei ADVA Optical Networking. "Entscheidend für den

Erfolg dieser Implementierung waren die Flexibilität und Interoperabilität

unserer Plattform. Dank unserer offenen Technologie gestaltet sich die

Bereitstellung, Installation und Verwaltung einer erstklassigen verteilten

Architektur wie dieser sehr einfach. Um das neue Übertragungssystem auf ein noch

höheres Niveau zu bringen, erwägt SUNET derzeit die Einführung unseres FSP

Network Hypervisor. Dadurch wird SUNET von einem programmierbaren SDN-basierten

Netz für Automation, einer raschen Dienstbereitstellung und einer optimierten

Ressourcennutzung profitieren."

Im folgenden Video stellen wir Ihnen die ADVA FSP 3000 kurz vor:

http://adva.li/3dfsp3000.

# # #

Über ADVA Optical Networking

Innovation und der Ansporn, unsere Kunden erfolgreich zu machen, bilden das

Fundament von ADVA Optical Networking. Seit über zwei Jahrzehnten macht unsere

Technologie Kommunikationsnetze auf der ganzen Welt leistungsfähiger. Wir

entwickeln fortschrittliche Hardware- und Software-Lösungen, die

richtungsweisend für die Branche sind und neue Geschäftsmöglichkeiten schaffen.

Unsere offene Übertragungstechnik ermöglicht unseren Kunden, die für die heutige

Gesellschaft lebenswichtigen Cloud- und Mobilfunkdienste bereitzustellen und

neue, innovative Dienste zu generieren. Gemeinsam bauen wir eine vernetzte und

nachhaltige Zukunft. Weiterführende Informationen über unsere Produkte und unser

Team finden Sie unter: www.advaoptical.com.

Über NetNordic

NetNordic ist ein nordeuropäischer Systemintegrator, der sich auf die

Bereitstellung von Netzwerk-, Kommunikations- und Sicherheitslösungen

spezialisiert hat. Wir stehen unseren Kunden mit Rat und Tat zur Seite und

helfen ihnen durch eine effiziente Nutzung und maximale Flexibilität zum

kleinstmöglichen Preis, ihr Potenzial zu maximieren. NetNordic wurde 2001

gegründet und ist in den vergangenen Jahren sowohl organisch als auch durch

Akquisitionen kontinuierlich gewachsen. Das Unternehmen unterhält

Partnerschaften mit führenden Herstellern auf dem Markt und bietet seinen Kunden

Lösungen und Dienstleistungen, die exakt auf ihre Anforderungen zugeschnitten

sind. Der Kundenstamm von NetNordic umfasst mehr als 750 große und

mittelständische Unternehmen und 100 Serviceprovider. Das Unternehmen

erwirtschaftete 2016 einen Umsatz in Höhe von 850 Millionen NOK (Norwegische

Kronen) und beschäftigt in seinen Niederlassungen in Norwegen, Schweden,

Dänemark und Finnland insgesamt 220 Mitarbeiter.

Veröffentlicht von:

ADVA Optical Networking SE, München, Deutschland

www.advaoptical.com

Pressekontakt:

Gareth Spence

Tel.: +44 (1904) 69 93 58

public-relations(at)advaoptical.com

Investorenkontakt:

Stephan Rettenberger

Tel.: +49 (89) 890 66 58 54

investor-relations(at)advaoptical.com

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: ADVA Optical Networking SE via GlobeNewswire

http://www.advaoptical.com