GNW-News: Taconic Biosciences bringt den neuen beschleunigten Modellgenerierungsservice ExpressMODEL(TM) auf den Markt

Taconic Biosciences bringt den neuen beschleunigten Modellgenerierungsservice ExpressMODEL(TM) auf den Markt

HUDSON, N.Y., 3. April 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Taconic Biosciences, ein

weltweiter Marktführer für gentechnisch erzeugte Mausmodelle und zugehörige

Services, hat ExpressMODEL(TM) auf den Markt gebracht, einen innovativen und

optimierten Modellgenerierungsservice, der die Zeit bis zur ersten Generierung

und zur experimentellen Kohorte um bis zu vier Monate verkürzt.

Diese neue Modellgenerierungsmethode reduziert die für das Erzeugen einer

Nagetierversuchskohorte benötigte Zeit erheblich, was deutlich schnellere Tests

in der kritischen Arzneimittelforschung ermöglicht und Geld spart.

ExpressMODEL(TM) baut auf Taconics umfassenden Kenntnissen im Bereich der In-

Vitro-Fertilisation (IVF) auf und optimiert Verfahren, indem es Chimären

einsetzt, um die Zahl von Gründermäusen schnell zu erweitern. Diese erhöht die

Zahl der Mäuse, die Ziel-Allele in der ersten Generation tragen, von 3-4 auf

mindestens 20-30. Durch die Bereitstellung einer beträchtlichen Kolonie an

heterozygoten Tieren der ersten Generation ermöglicht ExpressMODEL(TM)

Forschern, mindestens eine Runde der Kolonieerweiterung zu überspringen, was

3-4 Monate in der gesamten Projektdauer einspart. Der Wegfall der natürlichen

Zucht im Keimbahnübertragungsschritt führt zu vorhersagbaren Zeiträumen und

ermöglicht eine bessere Versuchsplanung.

Im Gegensatz zu anderen Methoden, die zur Reduzierung der Dauer eingesetzt

werden, führt ExpressMODEL(TM) wichtige Genomveränderungsverfahren nicht in Eile

durch. Der neue Ansatz von Taconic behält die Anwendung strenger Kontrollen

während des Genomveränderungsprozesses bei und minimiert dadurch das Risiko, ein

Mausmodell zu erzeugen, das das falsche transgene Allel oder zusätzliche

unerwünschte Mutationen trägt.

"In der Arzneimittelforschung ist eine Innovation, die Zeit spart und

gleichzeitig die Qualität erhöht, selten zu finden, da in der Regel ein Faktor

oft zu Lasten eines anderen Faktors verbessert wird. ExpressMODEL(TM) ist für

unsere Kunden von enormem Wert, da es bis zu vier Monate einsparen kann und

gleichzeitig besser vorhersehbare Zeiträume und eine gleichbleibend hohe

Qualität bietet", erklärte John Couse, PhD, Portfolio Director für Taconic

Scientific Services.

"Unsere Modellgenerierungsarbeit wird nicht erledigt, wenn wir ein Gründer- oder

Zuchtpaar haben. Mit ExpressMODEL(TM) bieten wir unseren Kunden forschungsfähige

Kohorten, sodass sie mit ihrer Arbeit sofort beginnen können", sagte Couse.

Taconic ist ein voll lizenzierter Anbieter von Services zur Generierung von

Nagetiermodellen mit zwanzig Jahren Erfahrung im Modelldesign. Das Unternehmen

bietet Geninaktivierung, Genmutation oder Genaustausch, Transgenexpression, RNAi

und Gene Editing mittels CRISPR/Cas9-Technologien, um sicherzustellen, dass die

richtigen Tools für jedes spezifische Kundenprojekt verwendet werden. Dieses

umfassende Wissen wird von Taconics einzigartiger Fähigkeit ergänzt, einen

nahtlosen Übergang vom Modelldesign zum Zucht- und Koloniemanagement zu schaffen

und Kunden somit Komplettlösungen anzubieten. Diese wissenschaftlichen Services

umfassen den Erwerb oder die Generierung, den Import, die Lizenzierung, die

Zucht, das Testen, die Vorbereitung und den Vertrieb gentechnisch entwickelter

Modelle an beliebige Orten weltweit.

Wenn Sie mehr über Taconics kundenspezifische Modellgenerierung erfahren

möchten, rufen Sie in den USA die Nummer +1-888-TACONIC (888-822-6642) oder in

Europa +45 70 23 04 05 an oder senden Sie eine E-Mail an info@taconic.com.

Über Taconic Biosciences, Inc.

Taconic Biosciences ist ein voll lizenzierter, weltweiter Marktführer im Bereich

gentechnisch entwickelter Nagetiermodelle und -services. Taconic wurde 1952

gegründet und hilft Biotechnologieunternehmen und -institutionen beim Kauf, der

kundenspezifischen Generierung, Zucht und Vorkonditionierung, dem Test sowie dem

Vertrieb wertvoller Forschungsmodelle in der ganzen Welt. Taconic ist Spezialist

für gentechnisch entwickelte Maus- und Rattenmodelle, Mausmodelle für die

Präzisionsforschung und integrierte Modelldesign- und Zuchtservices und betreibt

drei Servicelabors sowie sechs Zuchtanlagen in den USA und in Europa. Außerdem

hat das Unternehmen Händlerbeziehungen in Asien und weltweite

Versandkapazitäten, um fast überall auf der Welt Tiermodelle bereitzustellen.

Pressekontakt:

Kelly Owen Grover

Director of Marketing Communications

(518) 697-3824

kelly.grover@taconic.com

Source: Taconic Biosciences via GlobeNewswire

http://www.taconic.com