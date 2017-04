GNW-News: Taconic Biosciences erweitert seine Plattform für Mikrobiom-Produkte und -Services

Taconic Biosciences erweitert seine Plattform für Mikrobiom-Produkte und -Services

HUDSON, NEW YORK, 2017-04-27 (GLOBE NEWSWIRE) -- Taconic Biosciences, ein

weltweit führendes Unternehmen auf dem Gebiet gentechnisch veränderter

Mausmodelle und zugehöriger Services und einziger kommerzieller Anbieter

keimfreier Mäuse, gab bekannt, dass das Unternehmen ab 26. April 2017 seine

Plattform für Mikrobiom-Produkte und -Services um speziell angepasste Services

für die Fecal Microbiota Transplantation (FMT) erweitert. Um diese neuen FMT-

Services zu unterstützen, bietet Taconic außerdem speziell angepasste keimfreie

Derivate an und verwendet dazu entweder Mausmodelle von Kunden, Taconics

kommerzielle Angebote oder Mäuse von Drittanbietern.

Dieses neue FMT-Serviceangebot zieht aus Taconics jahrzehntelanger Erfahrung auf

dem Gebiet von Mikrobiomen, dem vorhandenen Portfolio aus Angeboten keimfreier

Tiere, einschließlich der keimfreien C57BL/6NTac- und Swiss Webster-Mäuse, und

der Fähigkeit Nutzen, keimfreie Tiere aus Taconics großem Katalog mit

Mausmutanten oder aus von Kunden bereitgestellten Modellen zu generieren.

Dr. Alexander Maue, der Portfoliodirektor von Taconic Biosciences für die

Mikrobiom-Produkte und -Services, sagte dazu: "Die keimfreie Maus ist das ideale

Substrat zur Beurteilung der Eigenschaften einer komplexen oder definierten

Darmmikrobiota nach einer FMT. Keimfreie Mäuse mit transplantierten

Spendermikrobiota können dazu verwendet werden, die Effekte von Darmbakterien an

zahlreichen biologischen Systemen zu erforschen, einschließlich, jedoch nicht

beschränkt auf Immunität, neurodegenerative Krankheiten, Adipositas und

Diabetes."

"Mithilfe der Services für keimfreie Derivate kann Taconic Anfangskohorten von

bis zu 40 keimfreien Tieren generieren, was Wissenschaftlern die Möglichkeit

eröffnet, schnell Studienkohorten zu erzeugen."

Vor dem Beginn eines FMT-Projekts oder eines Service für keimfreie Derivate

berät sich Taconic mit dem Kunden, um sich über dessen Forschungsziele zu

informieren und eine Strategie für den Projektablauf zu entwickeln. Ein speziell

dafür vorgesehener Projektmanager hält die Kunden während des Projekts auf dem

Laufenden. Nach einer FMT bietet Taconic zahlreiche Zucht- und Pflegeoptionen

an, einschließlich Optionen für Isolatoren und moderne, individuell belüftete

Käfige (Individually Ventilated Cages, IVCs), um Studien aller Größen und mit

beliebiger Zeitdauer zu unterstützen.

Neben dem Angebot der Mikrobiom-Produkte und -Services ist Taconic zudem voll

lizenzierter Anbieter von Modellgenerierungsservices für Nagetiere und verfügt

über zwanzig Jahre Erfahrung im Modelldesign. Dieses umfassende Wissen wird von

Taconics einzigartiger Fähigkeit ergänzt, einen nahtlosen Übergang vom

Modelldesign zum Zucht- und Koloniemanagement zu schaffen und Kunden somit

Komplettlösungen anzubieten. Diese wissenschaftlichen Services umfassen den

Erwerb oder die Generierung, den Import, die Lizenzierung, die Zucht, das

Testen, die Vorbereitung und den Vertrieb gentechnisch entwickelter Modelle an

beliebige Orten weltweit.

Wenn Sie mehr über die Mikrobiom-Produkte und -Services von Taconic erfahren

möchten, wenden Sie sich bitte in den USA unter 1-888-TACONIC (888-822-6642) und

in Europa unter +45 70 23 04 05 telefonisch an Taconic Biosciences oder

schreiben Sie an info@taconic.com.

Über Taconic Biosciences Inc.

Taconic Biosciences ist ein voll lizenziertes, weltweit führendes Unternehmen im

Bereich gentechnisch veränderter Nagetiermodelle und zugehöriger Services.

Taconic wurde 1952 gegründet und hilft Biotechnologieunternehmen und

-institutionen beim Kauf, der kundenspezifischen Generierung, Zucht und

Vorkonditionierung, dem Test sowie dem Vertrieb wertvoller Forschungsmodelle in

der ganzen Welt. Taconic ist Spezialist für gentechnisch veränderte Maus- und

Rattenmodelle, Mausmodelle für die Präzisionsforschung und integrierte

Modelldesign- und Zuchtservices. Das Unternehmen betreibt drei Servicelabors

sowie sechs Zuchtanlagen in den USA und in Europa. Außerdem hat Taconic

Händlerbeziehungen in Asien und weltweite Versandkapazitäten, um fast überall

auf der Welt Tiermodelle bereitzustellen.

Pressekontakt:

Kelly Owen Grover

Director of Marketing Communications

+1 (518) 697-3824

kelly.grover@taconic.com

