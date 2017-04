GNW-News: Taconic Biosciences kündigt die Veröffentlichung eines neuen Tiermodells für Parkinson an

Taconic Biosciences kündigt die Veröffentlichung eines neuen Tiermodells für Parkinson an

HUDSON, N.Y., 26. April 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Taconic Biosciences, ein

weltweit führendes Unternehmen im Bereich gentechnisch veränderte Mausmodelle

und zugehörige Services, gab bekannt, dass das Unternehmen am 17. April 2017

gemeinsam mit der Michael J. Fox Foundation for Parkinson's Research (MJFF) mit

dem kommerziellen Vertrieb eines neuen Mausmodells 13940 (C57BL/6-

Lrrk2(tm4.1Arte)) für die Parkinson-Krankheit begonnen hat.

Die Entwicklung des Modells 13940 unterstreicht das Engagement von Taconic und

MJFF, neue Modelle verfügbar zu machen, um die Parkinson-Forschung

voranzubringen.

Bei dem Modell 13940 handelt es sich um ein konstitutives Knock-In (KI) des

Mausgens LRRK2 mit konditionalem Knock-Out (KO). Auf Exon 41 des LRRK2-Mausgens

wurde die humane Punktmutation G2019S übertragen. Zudem wird Exon 41 von loxP-

Sequenzen flankiert, damit durch die Einkreuzung eines Cre-Deleter-Strangs ein

konstitutives KO des LRRK2-Gens generiert werden kann.

* Die Alpha-Mutation G2019S wird mit der sporadischen und der familiären

Entwicklung der Parkinson-Krankheit in Verbindung gebracht(1).

* Bei Patienten führt die autosomal-dominante G2019S-Mutation von LRRK2 zu

einem Krankheitsverlauf, der dem der idiopathischen Parkinson-Krankheit

gleicht.

* Im Alter von 18 Monaten zeigen LRRK2-G2019S-Mäuse eine erhöhte

lokomotorische Antwort auf Amphetamingaben.

* Die Knock-In-Mutation scheint weder grundlegende motorische Funktionen noch

komplexeres Verhalten von C57Bl6-Mäusen zu beeinflussen.

Dr. Michael Seiler, Portfolio Director für kommerzielle, gentechnisch veränderte

Modelle bei Taconic Biosciences, erklärte: "Im Alter von über 60 Jahren betrifft

Parkinson eine von 100 Personen (https://www.michaeljfox.org/understanding-

parkinsons/living-with-pd/topic.php?causes&navid=causes). Dieses Modell gibt

Forschern auf der ganzen Welt, die versuchen, Heilverfahren für diese

verheerende Krankheit zu finden, ein neues Werkzeug an die Hand."

Dr. Nicole Polinski, Associate Director der Portfolios für vorklinische

Werkzeuge und Tiermodelle bei der Michael J. Fox Foundation, sagte dazu:

"Forschern offenen Zugang zu vorklinischen Modellen zu ermöglichen ist eine

wichtige Investition in die Beschleunigung der Forschung zur Pathologie und zur

Behandlung von Parkinson. Das Neuartige und Vorteilhafte an diesem Modell ist,

dass es sich um eine gezielte Mutation mit endogener Regulation handelt. So

lassen sich die mit G2019S-LRRK2 verbundenen pathologischen Mechanismen dieser

klinisch relevanten Mutation rekapitulieren."

Die Produktion und der Vertrieb von Modell 13940 unterliegen Patentrechten

und/oder geistigen Eigentumsrechten, die sich im Besitz von MJFF und Taconic

befinden und die für diese lizenziert sind. Taconic darf das Modell im Auftrag

von MJFF vertreiben. MJFF erlaubt den Verkauf an jeden Käufer, der den

allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Verkauf zustimmt. Die Herstellung des

Modells findet in modernsten Anlagen gemäß dem Gesundheitsstandard MPF(TM)

(Murine Pathogen Free(TM), mauspathogenfrei) statt.

Wenn Sie mehr über dieses neue Parkinson-Modell erfahren möchten, wenden Sie

sich bitte in den USA unter 1-888-TACONIC (888-822-6642) und in Europa unter

+45 70 23 04 05 telefonisch an Taconic Biosciences oder schreiben Sie an

info@taconic.com.

Referenz

1 P.Matikainen-Ankney BA, et al. 2016. Altered Development of Synapse Structure

and Function in Striatum Caused by Parkinson's Disease-Linked LRRK2-G2019S

Mutation. J Neurosci. Jul 6; 36(27): 7128-7141. PMID: 27383589

Über Taconic Biosciences, Inc.

Taconic Biosciences ist ein voll lizenziertes, weltweit führendes Unternehmen im

Bereich gentechnisch veränderte Nagetiermodelle und zugehörige Services. Taconic

wurde 1952 gegründet und hilft Biotechnologieunternehmen und -institutionen beim

Kauf, der kundenspezifischen Generierung, Zucht und Vorkonditionierung, dem Test

sowie dem Vertrieb wertvoller Forschungsmodelle in der ganzen Welt. Taconic ist

Spezialist für gentechnisch veränderte Maus- und Rattenmodelle, Mausmodelle für

die Präzisionsforschung und integrierte Modelldesign- und Zuchtservices. Das

Unternehmen betreibt drei Servicelabors sowie sechs Zuchtanlagen in den USA und

in Europa. Außerdem hat Taconic Händlerbeziehungen in Asien und weltweite

Versandkapazitäten, um fast überall auf der Welt Tiermodelle bereitzustellen.

Pressekontakt:

Kelly Owen Grover

Director of Marketing Communications

(518) 697-3824

kelly.grover@taconic.com

