GNW-News: Telefónica Deutschland nutzt ADVA FSP 3000 CloudConnect(TM) in 200G-Feldversuch

Telefónica Deutschland nutzt ADVA FSP 3000 CloudConnect(TM) in 200G-Feldversuch

OpenFabric(TM)-Technologie von ADVA Optical Networking ermöglicht einfache und

flexible optische Querverbindungen in bestehendem Betriebsnetz

Düsseldorf, Deutschland. 28. September 2017. ADVA Optical Networking hat mit der

FSP 3000 CloudConnect(TM)- und der OpenFabric(TM)-Technologie im Betriebsnetz

der Telefónica Deutschland einen gemeinsamen Feldversuch erfolgreich

durchgeführt. Die innovative Übertragungstechnik ermöglichte Verbindungen mit

Bandbreiten von 100, 150 bzw. 200 Gbit/s über das vorhandene, für 10Gbit/s

ausgelegte optische Netz des Mobilfunkanbieters. Die modulare und kompakte DCI-

Technologie konnte selbstgenerierte Wellenlängensignale erfolgreich über das

landesweite Weitverkehrsnetz übertragen, ohne dabei den operativen Verkehr zu

beeinträchtigen. Daten wurden mit 200Gbit/s fehlerfrei über Entfernungen von bis

zu 290km Länge übertragen. Im Versuch wurde gezeigt, wie die ADVA FSP 3000

OpenFabric(TM) ein agiles, flexibles und hochskalierbares Verbindungsnetz

schafft und damit die Verfügbarkeit von Diensten sowie die betriebliche

Effizienz optimiert. Die Durchführung des Feldversuchs wurde von AXIANS

unterstützt, einem Elite Partner von ADVA Optical Networking.

"Mit diesem gemeinsamen Feldversuch bereiten wir uns auf den steigenden Bedarf

an Bandbreite vor. Die erfolgreiche Durchführung bestätigt, dass wir mit der

Technologie von ADVA Optical Networking kosteneffizient auf die immer

anspruchsvolleren Datenanforderungen unserer Kunden reagieren können", so Holger

Duhn, WDM Senior Architect bei Telefónica Deutschland. "Dieser Feldversuch hat

gezeigt, dass wir durch ADVA FSP 3000 CloudConnect(TM) das Potenzial unserer

implementierten Infrastruktur maximal ausschöpfen können. Wir konnten Fremd-

Wellenlängen mit extrem hoher Kapazität über Entfernungen von mehr als 1.000 km

übertragen, ohne das Netz wesentlich aufzurüsten. Die FSP 3000 OpenFabric(TM)-

Technologie bietet uns eine aggregierende OTN-Netzschicht, um Dienste mit

niedrigeren Datenraten auf hochbitratigen optischen Verbindungen zu übertragen.

Dank dieser Flexibilität können wir unseren Kunden die Datenraten zur Verfügung

stellen, die sie benötigen."

In dem landesweiten Feldversuch wurden die wichtigen Knotenpunkte des

Metronetzes von Telefónica Deutschland in Düsseldorf und Frankfurt einbezogen.

Neben der Übertragung von Fremd-Wellenlängen mit 200Gbit/s über 290 km wurden

bei dem Versuch auch Signale mit 100Gbit/s über 1.300 km ohne Regeneration

erfolgreich über das bestehende Netz transportiert. Zudem wurde mithilfe von

QuadFlex(TM), der einzigartigen Line-Card von ADVA Optical Networking, eine

Datenrate von 300Gbit/s erreicht. Dazu wurden zwei Wellenlängen mit 150Gbit/s im

8-QAM Modulationsverfahren zu einem optischen Superkanal zusammengefasst. Die

ADVA FSP 3000 CloudConnect(TM)-Plattform bietet einzigartige Effizienz mit hoher

Skalierbarkeit und optimaler Nutzung der Glasfaserkapazität. Sie ermöglicht

enorme Energieeinsparungen und benötigt - dank der kompakten Bauweise von nur

einer Höheneinheit - weniger Stellfläche als vergleichbare Technologien. Auch

die FSP 3000 OpenFabric(TM), ein vollkommen neuer OTN Cross-Connect, spielte

eine wichtige Rolle bei dem gemeinsamen Feldversuch. OpenFabric(TM) schafft eine

verteilte Architektur, die für Metronetze optimiert ist und es Betreibern wie

Telefónica Deutschland ermöglicht, Dienste mit niedrigeren Datenraten einfach

und effizient zu bündeln.

"Unsere Innovation verändert die Datenübertragung in Glasfasernetzen von Grund

auf. Wie dieser Feldversuch zeigt, können Kommunikationsdienstleister ihr

Glasfasernetz jetzt sehr viel effizienter nutzen. Mit unseren neuesten Lösungen,

wie dem innovativen OTN Cross-Connect auf Basis unserer FSP 3000 OpenFabric(TM),

schaffen wir vollkommen neue Möglichkeiten", so Frank Hering, Director, Sales,

Germany bei ADVA Optical Networking. "Unsere FSP 3000 OpenFabric(TM) hebt die

feste Zuweisung von Schnittstellen zu Zeitschlitzen auf, um als offenes System

skalierbare optische Dienste ohne proprietäre Schnittstellentechnologie zu

ermöglichen. Sie bietet Netzbetreibern vollständige Flexibilität und ermöglicht

eine bedarfsgerechte Bereitstellung von Datendiensten. Wir sind stolz darauf,

dass Telefónica Deutschland von unserer innovativen Technologie und

kontinuierlichen Unterstützung bei der Bereitstellung offener und agiler Dienste

mit hoher Bandbreite profitiert."

Im folgenden Video stellen wir Ihnen die ADVA FSP 3000 CloudConnect(TM) kurz

vor: https://youtu.be/nyG4S-e0qgI.

Über ADVA Optical Networking

Innovation und der Ansporn, unsere Kunden erfolgreich zu machen, bilden das

Fundament von ADVA Optical Networking. Seit über zwei Jahrzehnten macht unsere

Technologie Kommunikationsnetze auf der ganzen Welt leistungsfähiger. Wir

entwickeln fortschrittliche Hardware- und Software-Lösungen, die

richtungsweisend für die Branche sind und neue Geschäftsmöglichkeiten schaffen.

Unsere offene Übertragungstechnik ermöglicht unseren Kunden, die für die heutige

Gesellschaft lebenswichtigen Cloud- und Mobilfunkdienste bereitzustellen und

neue, innovative Dienste zu generieren. Gemeinsam bauen wir eine vernetzte und

nachhaltige Zukunft. Weiterführende Informationen über unsere Produkte und unser

Team finden Sie unter: www.advaoptical.com.

Über Axians Networks & Solutions GmbH

Axians Networks & Solutions ist auf den Aufbau komplexer LAN- und WAN-

Infrastrukturen bei Carrier- und bei Enterprise-Kunden spezialisiert. Das

Produkt- und Beratungsspektrum des Systemintegrators reicht von Lösungen für

Breitband, Collaboration, Mobility & Wireless und Data Centers, bis hin zu

Managed & Maintenance Services. Als Partner und Dienstleister entwickelt Axians

Networks & Solutions firmenspezifische ICT-Designs, die es den Kunden

ermöglichen, mit den digitalen Veränderungen zurecht zu kommen. Mit seinen 175

Mitarbeitern betreut der Netzwerkspezialist von Köln und neun weiteren

Standorten aus deutschlandweit rund 820 Kunden. Das Unternehmen ist Teil von

Axians, der globalen Marke von VINCI Energies für ICT-Lösungen. www.axians.de

